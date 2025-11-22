इलेक्शन खत्म, बैर खत्म! जीत का बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखे जोहरान ममदानी, इस मुलाकात के मायने क्या?

Donald Trump-Zohran Mamdani Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर-इलेक्ट जोहरान ममदानी को “100% कम्युनिस्ट पागल” और “पूरी तरह से पागल” कहा था. वहीं ममदानी ने ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को “अथॉरिटेरियन” कहा था और खुद को “डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बुरा ख्वाब” बताया था. हालांकि अब वो दोनों हाथ मिलाते हुए नजर आए, हालांकि दोनों नेता के दिल मिले या नहीं, ये कहना मुश्किल है

मिट गई दूरियां?

न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन के खत्म होने के बाद पहली बार शुक्रवार 21 नवंबर को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और जोहरान ममदानी की मुलाकात हुई. इनकी मीटिंग उनके आपसी मतभेदों के बजाय उनके कॉमन गोल्स पर ज्यादा फोकस रही. उन्होंने घर की अफोर्डेबिलिटी और किराने के सामान और यूटिलिटीज की कॉस्ट पर चर्चा की, क्योंकि ममदानी ने महंगाई पर निराशा का इस्तेमाल करके चुनाव जीता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट ने 2024 के चुनाव में किया था.

ममदानी की मदद करेंगे ट्रंप

प्रेसिडेंट ने ओवल ऑफिस में ममदानी के साथ रिपोर्टर्स से कहा, “हम उनकी मदद करेंगे, ताकि हर किसी का सपना सच हो, एक मजबूत और बहुत महफूज न्यूयॉर्क हो.” ममदानी ने कहा, “प्रेसिडेंट के बारे में जो बात मुझे सच में पसंद आई, वो ये है कि हमारी मीटिंग में असहमति वाली बातों पर फोकस नहीं किया गया, जो बहुत सारी हैं, बल्कि न्यूयॉर्क के लोगों की सेवा करने के हमारे साझा मकसद पर भी फोकस किया गया.”

Add Zee News as a Preferred Source

.@POTUS meets with NYC Mayor-elect Zohran Mamdani in the Oval Office: "We've just had a great meeting—a really good, very productive meeting. We have one thing in common: we want this city of ours that we love to do very well." pic.twitter.com/nMVOcYU1RS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 21, 2025

पुरानी बातों को भूले ट्रंप?

प्रेसिडेंट ट्रंप ने ममदानी की उन आलोचनाओं को नजरअंदाज कर दिया, जिनमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन के डिपोर्टेशन रेड्स और ट्रंप के तानाशाह की तरह बर्ताव करने के दावों पर उनकी बुराई की गई थी. इसके बजाय, ट्रंप ने कहा कि सरकार में एग्जीक्यूटिव पद संभालने की जिम्मेदारी इंसान को बदल देती है, और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है.

मीडिया ने ममदानी से मांगी सफाई

ट्रंप ने कहा, “मुझे लगता है कि वो असल में कुछ कंजर्वेटिव लोगों को हैरान कर देंगे,” बाद में जब रिपोर्टर्स ने ममदानी से उनके पिछले बयानों पर सफाई देने के लिए कहा, जिसमें कहा गया था कि उन्हें लगता है कि प्रेसिडेंट एक फासिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आया.

जनवरी में पद संभालेंगे ममदानी

ममदानी, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं जो जनवरी में ऑफिस संभालेंगे, उन्होंने कहा कि वa न्यूयॉर्क शहर को और सस्ता बनाने के तरीकों पर बात करने के लिए ट्रंप के साथ मीटिंग चाहते थे. ट्रंप ने कहा है कि वह शायद उनकी मदद करना चाहें. हालांकि उन्होंने ममदानी को गलत तरीके से “कम्युनिस्ट” भी कहा था और उनके होमटाउन से फेडरल फंड निकालने की धमकी दी थी.

इलेक्शन के वक्त दी थी धमकी

इस साल न्यूयॉर्क सिटी मेयर इलेक्शन से एक दिन पहले, ट्रंप ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और पूर्व डेमोक्रेटिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो (Andrew Cuomo)का सपोर्ट किया था, यह कहते हुए कि अगर ममदानी जीत गए तो शहर के “कामयाब होने या सर्वाइव करने का भी ZERO चांस” है. उन्होंने ममदानी की नागरिकता पर भी सवाल उठाया था, जो युगांडा में पैदा हुए थे और कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद नैचुरलाइज्ड अमेरिकन नागरिक बन गए. इसके अलावा ट्रंप ने कहा था कि अगर उन्होंने शहर में इमिग्रेशन एजेंट्स के साथ कोऑपरेट न करने की धमकियों को पूरा किया तो वो उन्हें अरेस्ट करवा देंगे.

अब आगे क्या?

डोनाल्ड ट्रंप और जोहरान ममदानी के बीच भले ही रिश्ते कितने भी तल्ख क्यों न रहें हों, लेकिन व्हाइट हाउस की ये मुलाकात बेहद ऐतिहासिक है. इस मीटिंग के बाद दोनों नेताओं के बीच आपसी समझ और कोऑपरेशन बेहतर हो सकता है, जो अमेरिकी राजनीति और न्यूयॉर्क सिटी के फ्यूचर के लिए पॉजिटिव साइन है.

(इनपुट-एपी)