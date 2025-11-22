Advertisement
‘शांति या हार?’ ट्रंप प्रपोजल में यूक्रेन के लिए सिर्फ 'नुकसान', रूस के आगे झुकने और जमीन छोड़ने का दबाव, जानिए क्या है 28 बिंदुओं वाला प्लान?

Russia ukraine war: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच पिछले साढ़े तीन साल से जारी युद्ध को खत्म करने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है. यह 28 बिंदुओं वाला प्लान है, लेकिन इसकी शर्तें यूक्रेन के लिए काफी कठिन मानी जा रही हैं. आइए जानते हैं इस पर यूक्रेन का क्या रूख और अमेरिका ने उसे कितने दिनों का वक्त दिया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:34 AM IST
Russia ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 3 साल से जंग चल रही है. कई बार इसे रोकने की कोशिशें की गई हैं, जो अब तक नाकाम रही हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस- यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति योजना पेश की है. यह मसौदा अमेरिका और रूस के बीच हुई बातचीत का नतीजा बताया जा रहा है, जिसे मानना यूक्रेन के लिए 'घाटे का सौदा' साबित हो सकता है, यहां गौर करने वाली बात ये है कि अमेरिका ने इस मसौदे में यूक्रेन से रूस की कई प्रमुख मांगों को स्वीकार करने के लिए कहा है. इस प्रस्ताव को मानने के लिए यूक्रेन को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी गई है, अगर यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका अपने समर्थन के बारे में फिर से सोच सकता है. अब सवाल ये कि आखिर ये 28 प्वाइंट वाला प्लान है क्या? इस मसौदे में ऐसा क्या है, जिसे यूक्रेन के लिए मानना मुश्किल है. आइए डिटेल में जानते हैं...

इसे मसले को समझने से पहले आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान जान लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव युद्ध खत्म करने का एक मौका है और जेलेंस्की को इसे जल्द स्वीकार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा 'अगर जेलेंस्की को यह पसंद नहीं है, तो वे लड़ते रह सकते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें वही स्वीकार करना होगा जो वह अब तक नहीं मान रहे. ट्रंप ने यह भी याद दिलाया कि उनकी पिछली मुलाकात में उन्होंने जेलेंस्की से कहा था 'तुम्हारे पास कार्ड्स नहीं हैं, मतलब तुम्हारी पोज़िशन मजबूत नहीं है.'

आखिर क्या है 28 प्वाइंट वाली शांति योजना?

रॉयटर्स के अनुसार, 28 बिंदुओं वाले इस प्रस्ताव में रूस की कई बड़ी शर्तों को शामिल किया गया है. इस प्लान में यूक्रेन से कहा गया है कि वह कुछ अतिरिक्त इलाकों को रूस को सौंप दे, अपनी सेना की ताकत कम करे और नाटो में शामिल होने की कोशिश बंद कर दे. मसौदे के अनुसार, नाटो का भविष्य में विस्तार रोक देना चाहिए. अगर यह शर्त लागू होती है, तो इसे रूस की बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि रूस लंबे समय से नाटो को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताता रहा है.

मसौदे में ये भी शर्त शामिल है कि यूक्रेन को डोनेट्स्क क्षेत्र का वह हिस्सा छोड़ना होगा, जिस पर उसका अभी भी कंट्रोल है. रूस 11 साल के युद्ध के बावजूद इस जगह पर कब्जा नहीं कर पाया है. अगर यूक्रेन ये शर्म मान लेता है तो उस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी. ऐसा हुआ तो रूस को पूरे डोनबास इलाके पर कंट्रोल मिल जाएगा. फिर अमेरिका डोनबास, क्रीमिया और जापोरिज्जिया और खेरसॉन के कब्जे वाले हिस्सों को वास्तविक रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देगा.

इस प्रस्ताव में यह बात भी शामिल है कि रूस आगे किसी भी तरह का सैन्य हमला नहीं करेगा. इसके बदले, रूस की लगभग 100 अरब डॉलर की जब्त संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा.

यह फ्रेमवर्क ट्रंप प्रशासन की गाजा युद्ध रोकने वाली रणनीति से प्रेरित बताया जा रहा है. ये भी दावा किया गया है कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की अक्टूबर में रूस के RDIF प्रमुख किरिल दिमित्रीव के साथ तीन दिनों तक मुलाकात हुई थी. इसी बैठक में इस प्रस्ताव पर बातचीत हुई.

इस मसले पर क्या है रूस का रुख?

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव को 'आधार' मानते हुए कहा कि यह योजना आगे बढ़ सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन और यूरोपीय देशों को 'जमीनी हकीकत समझनी चाहिए', यानी रूस का सैन्य कब्जा वापस नहीं किया जाएगा.

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या कहा?

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि वह आने वाले दिनों में ट्रंप के साथ इस प्रस्ताव पर बातचीत करने की उम्मीद रखते हैं, हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया है कि किसी भी अंतिम समझौते में यूक्रेन की संप्रभुता, सम्मान और स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता. जेलेंस्की के अनुसार, किसी भी वार्ता का परिणाम ऐसा होना चाहिए जो "सम्मानजनक और स्थायी शांति" की ओर ले जाए. राष्ट्र के नाम संदेश में जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि ये फैसला बेहद कठिन है, लेकिन वह यूक्रेन की स्वतंत्रता और सम्मान से समझौता नहीं करेंगे.

यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ

ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और EU नेताओं ने इस अमेरिकी योजना पर असहमति जताई है. यूरोपीय नेताओं का कहना है कि रूस को जबरन कब्जे का इनाम नहीं मिल सकता. EU विदेश नीति प्रमुख काया कैलास ने कहा 'यह बेहद खतरनाक पल है. युद्ध को खत्म करना जरूरी है, लेकिन कैसे खत्म होता है, यह उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है.' सूत्रों के अनुसार यूक्रेन अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इस प्रस्ताव का काउंटर-प्लान तैयार कर रहा है, जिसे संभवत G20 सम्मेलन के दौरान चर्चा के लिए पेश किया जाएगा.

शांति या हार?

कुल मिलार यह प्रस्ताव यूक्रेन युद्ध के लिए अब तक की सबसे विवादित राजनीतिक पहल बन गया है, क्योंकि अगर यूक्रेन इसे मानता है तो उसे अपनी जमीन और नाटो सदस्यता का सपना खोना पड़ेगा और अगर नहीं मानता तो वह अपने सबसे बड़े सैन्य सहयोगी अमेरिका का समर्थन खो सकता है.

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय

russia ukraine war

