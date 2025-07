भारत-पाक जंग में 5 विमान गिराए गए... ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का बड़ा दावा, फिर अलापा युद्ध रुकवाने का राग

Trump On India Pakistan Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाक युद्ध रुकवाने का अलपा चुके हैं. उन्होंने गुरुवार 18 जुलाई 2025 को इसका दावा करते हुए कहा कि इस तनाव को व्यापार समझौते के जरिए समाप्त किया गया. वहीं अब उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान 5 फाइटर जेट हिट हुए थे, हालांकि भारत सरकार की ओर से इसको लेकर अबतक कोई पुष्टि नहीं की गई है.

विमान गिरने का दावा

ट्रंप ने कहा,' दोनों देशों के बीच स्थिति गंभीर थी. परमाणु हथियारों से लैस देश एक-दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे. विमानों को निशाना बनाया जा रहा था. मुझे लगता है कि 5 विमान मार गिराए गए होंगे.' ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ट्रेड की धमकी देकर भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया है, हालांकि पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भारत ने किसी भी तरह के तनाव में आकर युद्ध नहीं रोका बल्कि पाकिस्तान की अपील पर यह फैसला लिया.

ट्रेड के जरिए हल किया संघर्ष

ट्रंप ने कहा, 'हमने कई जंग रोके. ये गंभीर युद्ध थे. भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी. वहां से विमानों को मार गिराया जा रहा था. मुझे लगता है कि 5 जेट हिट किए गए थे. ये 2 गंभीर परमाणु संपन्न देश हैं और वे एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे. आप जानते हैं कि वॉरफेयर का नया रूप है. आपने हाल ही में देखा कि हमने ईरान में क्या किया. उसकी परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन भारत-पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक पर उतारू थे. तनाव बढ़ता ही जा रहा था. हमने इसे ट्रेड के जरिए हल किया. हमने कहा कि आप लोग एक ट्रेड डील करना चाहते हैं. अगर आप लोग जंग नहीं रोकेंगे तो हम ट्रेड डील नहीं करेंगे.'

#WATCH | Washington, D.C.: US President Donald Trump says, "We stopped a lot of wars. And these were serious, India and Pakistan, that was going on. Planes were being shot out of there. I think five jets were shot down, actually. These are two serious nuclear countries, and they… pic.twitter.com/MCFhW406cT

— ANI (@ANI) July 18, 2025