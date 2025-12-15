Sydney Shooting: सिडनी बीच पर हमलावर को दबोचकर छीनी थी बंदूक, ऑस्ट्रेलिया के 'रखवाले' पर पैसों की बारिश

Advertisement
Sydney Bondi Beach Attack: सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बताया कि इस हमले के पीछे 50 साल के पिता और उसका 24 साल का बेटा है. 16 लोगों की मौत के बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया में गुस्सा है और यह पिछले 3 दशकों में मास शूटिंग का सबसे खौफनाक मामला है. 

Last Updated: Dec 15, 2025, 10:45 PM IST
Australia Beach Attack: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर रविवार को हुई गोलीबारी में मरने वालों की तादाद 16 हो चुकी है. इस हमले को अंजाम देने वाले पिता और बेटे थे, जिन्होंने यहूदियों के पवित्र पर्व हनुका के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत की होली खेली. लेकिन इस दौरान एक बहादुर शख्स ने गोलियां बरसा रहे हमलावर के हाथों से बंदूक छीनकर कई लोगों की जान बचा ली, जिसके लिए अब लोग दिल खोलकर दान दे रहे हैं.

बहादुरी का वीडियो वायरल

इस शख्स का नाम अहमद अल अहमद है. उनकी बहादुरी का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. अब तक उनके लिए दान में 6,74,93,262 रुपये आ चुके हैं और रकम लगाकर बढ़ रही है. गोली लगने के घावों की सर्जरी के बाद अस्पताल में ठीक होने के दौरान उनके लिए फंड तेजी से बढ़ गया है.

43 साल के अहमद अल अहमद दो बच्चों के पिता हैं. उनके सामने एक हमलावर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था. वह पार्किंग में गाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे. तभी वह भागते हुए आए और हमलावर को पकड़कर उससे बंदूक छीनकर उसी की ओर तान दी. उनकी इस दिलेरी के कारण कई लोगों की जान बच गई.

16 लोगों की मौत से लोगों में गुस्सा

सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बताया कि इस हमले के पीछे 50 साल के पिता और उसका 24 साल का बेटा है. 16 लोगों की मौत के बाद पूरे ऑस्ट्रेलिया में गुस्सा है और यह पिछले 3 दशकों में मास शूटिंग का सबसे खौफनाक मामला है. 

रॉयटर्स के मुताबिक, इस बीच अहमद अल अहमद को सपोर्ट करने के लिए GoFundme नाम का कैंपेन शुरू किया गया है और एक ही दिन में 6,74,93,262 रुपये उनके लिए दान में आ चुके हैं. बिलिनेयर हेज फंड मैनेजर बिल एकमैन सबसे ज्यादा दान देने वालों में शुमार हैं. उन्होंने 60,25,922 रुपये दिए हैं. इसका खुलासा उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से किया है. जहां अहमद भर्ती हैं, उस सेंट जॉर्ज अस्पताल के बाहर लोगों ने जमा होकर उनके लिए समर्थन दिखाया.

अहमद के लिए जमा हो रहा फंड

43 साल की योमना टौनी घंटों हॉस्पिटल में रहीं और एक मुस्लिम चैरिटी की तरफ से मदद की पेशकश की, जो अहमद के ठीक होने के लिए फंड भी इकट्ठा कर रही है.

उन्होंने कहा, "मकसद है कि उसके जल्दी ठीक होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठा किए जाएं.' ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने कहा कि अहमद की वजह से कई लोगों की जानें बच गईं. उन्होंने इसे हिंसा के खिलाफ एक बहादुरी भरा कदम बताया. 

 

