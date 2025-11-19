Advertisement
"हमारे मेहमान को शर्मिंदा न करें" पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या पर MBS से रिपोर्ट ने पूछा सवाल, भड़क गए ट्रंप

जैसा की उम्मीद की जा रही थी, वैसा ही हुआ. जब डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान एक साथ प्रेस के सामने आए तो एक रिपोर्टर ने एमबीएस से त्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर सवाल पूछ दिया. 

Nov 19, 2025, 04:26 AM IST
Trump Defends MBS on Jamal Khashoggi Murder: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार 18 नवंबर 2025 को एक फीमेल रिपोर्टर पर भड़क गए. दरअसल उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) से 2018 में हुई पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बारे में तीखा सवाल पूछ लिया. ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, सऊदी पत्रकार खशोगी की दर्दनाक हत्या पर इंटरनेशनल लेवल पर गुस्सा था. खशोगी एक सऊदी पत्रकार थे, जो 'द वाशिंगटन पोस्ट' के लिए लिखते थे और सऊदी शासन के मुखर आलोचक थे. उस वक्त सीआईए ने अनुमान लगाया था कि एमबीएस ने खशोगी की हत्या का आदेश दिया था.

ट्रंप और रिपोर्टर में तीखी बहस
ओवल ऑफिस में मीडिया के सवालों के जवाब देते समय, एबीसी न्यूज की रिपोर्टर मैरी ब्रूस (Mary Bruce) ने ट्रंप और एमबीएस के बीच खशोगी सहित कई मुद्दों पर बहस की. ब्रूस ने शुरू किया, "क्या ये उचित है, राष्ट्रपति महोदय, कि आपके राष्ट्रपति रहते हुए आपका परिवार सऊदी अरब में बिजनेस करे? क्या ये हितों का टकराव है?" "और महामहिम, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला है कि आपने एक पत्रकार की दर्दनाक हत्या की साजिश रची थी; 9/11 के पीड़ित परिवार इस बात से नाराज हैं कि आप ओवल ऑफिस में हैं. अमेरिकियों को आप पर भरोसा क्यों करना चाहिए?"

ट्रंप ने चैनल को फेक न्यूज फैलाने वाला कहा
इसके जवाब में ट्रंप ने पूछा,  "आप किसके साथ हैं?" ब्रूस ने जवाब दिया."मैं एबीसी न्यूज से हूं, सर." उनसे फिर से सफाई मांगने पर, ट्रंप ने जवाब दिया, "फेक न्यूज. एबीसी की फर्जी खबरें. इस क्षेत्र की सबसे बेकार खबरों में से एक." ट्रंप ने ब्रूस से कहा कि उनका "फैमिली बिजनेस से कोई लेना-देना नहीं है," और जोर देकर कहा, "मेरा परिवार जो करता है वो ठीक है. उन्होंने सऊदी अरब के साथ बहुत कम किया है."

हमारे मेहमान को शर्मिंदा न करें: ट्रंप
इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एमबीएस का जोरदार बचाव किया, यहां तक कि खशोगी की हत्या में क्राउन प्रिंस का हाथ होने के बारे में अपने पहले प्रशासन की खुफिया रिपोर्ट का भी खंडन किया. ट्रंप ने ब्रूस से कहा, "जहां तक इस सज्जन का सवाल है, उन्होंने जबरदस्त काम किया है.आप किसी ऐसे शख्स का जिक्र कर रहे हैं जो बेहद विवादास्पद था. बहुत से लोग उस सज्जन को पसंद नहीं करते थे जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं. आप उन्हें पसंद करें या न करें, चीजें होती रहती हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था. और हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं." ट्रंप ने आगे कहा, "आपको ऐसा सवाल पूछकर हमारे मेहमान को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है."

एमबीएस ने क्या कहा?
एमबीएस ने भी अपनी बात में शामिल होते हुए ब्रूस से कहा कि उन्हें 9/11 पीड़ितों के परिवारों के लिए "दर्द" महसूस हो रहा है, लेकिन उन्होंने उनसे "रियलिटी पर फोकस करने" की गुजारिश की. उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि कैसे ओसामा बिन लादेन (Osama bin Laden) ने अमेरिका-सऊदी रिश्तों को "खत्म" करने के लिए आतंकवादी हमलों में सऊदी अरब का "इस्तेमाल" किया.

खशोगी की हत्या पर जवाब
मोहम्मद बिन सलमान ने ये भी स्वीकार किया कि खशोगी की हत्या के बाद सऊदी अरब में स्थिति कितनी "दर्दनाक" थी, इसे एक "बड़ी गलती" कहा, लेकिन जोर देकर कहा कि उनके शासन ने जो हुआ उसकी जांच करने के लिए "सभी सही कदम" उठाए और बदलाव लागू किए ताकि ऐसा दोबारा न हो.

एपस्टीन फाइल का जिक्र
ट्रंप ने बाद में रिपोर्टर ब्रूस को डांटा, जब उन्होंने राष्ट्रपति से पूछा कि उन्होंने हाउस वोटिंग से पहले जेफरी एपस्टीन की फाइलें खुद क्यों नहीं रिलीज कीं. ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि एबीसी से लाइसेंस छीन लिया जाना चाहिए क्योंकि आपकी खबरें बहुत झूठी हैं. और ये बहुत गलत है. और हमारे पास एक बेहतरीन कमिश्नर, एक चेयरमैन हैं जिन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए," ट्रंप ने एबीसी नेटवर्क पर उनके खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगाया.

