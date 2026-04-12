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Hindi Newsदुनियाशांति का मौका मत गंवाइए, शांति वार्ता के बीच मैक्रों ने पेजेश्कियन को मिलाया फोन; कहा- डी-एस्केलेशन जरूरी

'शांति का मौका मत गंवाइए', शांति वार्ता के बीच मैक्रों ने पेजेश्कियन को मिलाया फोन; कहा- डी-एस्केलेशन जरूरी

Macron-Pezeshkian phone conversation news: इस्लामाबाद में यूएस-ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ईरानी राष्ट्रपति को कॉल मिलाया. उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति से डी-एस्केलेशन के लिए कदम बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें शांति का मौका नहीं गंवाना चाहिए. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 12, 2026, 02:35 AM IST
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'शांति का मौका मत गंवाइए', शांति वार्ता के बीच मैक्रों ने पेजेश्कियन को मिलाया फोन; कहा- डी-एस्केलेशन जरूरी

Macron-Pezeshkian phone conversation on US-Iran peace talks: यूएस और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हो रही बातचीत के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बात की. दोनों नेताओं ने युद्धविराम, लेबनान की स्थिति और होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा समेत अनेक मुद्दों पर गंभीर चर्चा की. फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पेजेश्कियन से आग्रह किया कि वे इस शांतिवार्ता का पूरा फायदा उठाते हुए स्थायी डी-एस्केलेशन और व्यापक समझौते का रास्ता साफ करें. 

होर्मेज स्ट्रेट तुरंत खोले ईरान- मैक्रों

मैक्रों ने लेबनान समेत सभी जगहों पर युद्धविराम का पूरी तरह सम्मान करने की ईरानी राष्ट्रपति की मांग से सहमति जताई. उन्होंने ईरान से होर्मुज स्ट्रेट में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और सुरक्षा तुरंत बहाल करने की मांग की. मैंक्रों ने कहा कि इस काम में फ्रांस अपना सहयोग देने को तैयार है. 

फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि जंग की शुरुआत से ही उसने इस मुद्दे को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने की वकालत की है. जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित हो सके. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच हुए युद्धविराम का भारत स्वागत करता है और उम्मीद जाहिर करता है कि यह संघर्ष अब यहीं खत्म हो जाएगा. 

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लेबनान में हमले रोके इजरायल- पेजेश्कियन

वहीं ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हो रहे इजरायली हमलों पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने दावा किया कि इन हमलों में सैकड़ों की हत्या कर दी गई है, जो एक गंभीर युद्ध अपराध है और तनाव की बड़ी जड़ है. उन्होंने मैक्रों से अपील की कि वे ‘जायोनिस्ट शासन’ (इजरायल) और अमेरिका पर दबाव डालें, जिससे ये हमले रुक जाएं. 

'शांति वार्ता में पूरी गंभीरता से शामिल हुआ ईरान'

पेजेश्कियन ने कहा कि इस्लामाबाद की शांतिवार्ता में ईरान पूरी गंभीरता और ईमानदारी से शामिल हुआ है. अब इसकी इसकी सफलता दूसरे पक्ष के रवैये पर निर्भर करती है. उन्होंने दावा किया कि ईरान ने हमेशा संवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून के जरिए समस्याओं के हल पर जोर दिया है. दोनों नेताओं ने संकट के समाधान के लिए आगे भी संपर्क में रहने का आश्वासन दिया.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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