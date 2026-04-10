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Hindi Newsदुनिया‘झूठी खबरें न परोसें, मैंने हासिल की है जीत’, शांति वार्ता से पहले इस मीडिया ग्रुप पर भड़के ट्रंप; ईरान को दी चेतावनी

‘झूठी खबरें न परोसें, मैंने हासिल की है जीत’, शांति वार्ता से पहले इस मीडिया ग्रुप पर भड़के ट्रंप; ईरान को दी चेतावनी

Donald Trump Latest Statement on Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस के एक मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है. उन्होंने कहा कि ‘वो झूठी खबरें न परोसें. मैंने ईरान जंग में जीत हासिल की है.’ ट्रंप ने जहाजों से शुल्क वसूलने पर ईरान को चेतावनी भी दी. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 10, 2026, 05:13 AM IST
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‘झूठी खबरें न परोसें, मैंने हासिल की है जीत’, शांति वार्ता से पहले इस मीडिया ग्रुप पर भड़के ट्रंप; ईरान को दी चेतावनी

Donald Trump Latest Statement on WSJ: इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के बीच शांति वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) को निशाने पर लिया है. साथ ही ईरान को भी नसीहत दी. ट्रंप ने कहा कि WSJ दुनिया के सबसे खराब एडिटोरियल बोर्ड में शामिल है और उसे झूठी कहानी कहने की आदत रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की ओर से होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की खबरें हैं. अगर ऐसा है तो उसे यह तुरंत बंद कर देना चाहिए.

'दुनिया में सबसे खराब एडिटोरियल बोर्ड में से एक'

अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, 'वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो दुनिया के सबसे खराब और सबसे गलत एडिटोरियल बोर्ड में से एक है. उसने लिखा है कि मैंने ईरान में समय से पहले ही जीत की घोषणा कर दी. असल में, यह एक जीत ही है और इसमें समय से पहले जैसा कुछ भी नहीं है!' 

'ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा'

ट्रंप ने ईरान को कथित रूप से परमाणु विहीन करने का भी क्रेडिट लिया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, 'मेरी वजह से, ईरान के पास कभी भी कोई परमाणु हथियार नहीं होगा. बहुत जल्द, आप देखेंगे कि तेल का प्रवाह शुरू हो जाएगा. चाहे ईरान की मदद मिले या न मिले. मेरे लिए, दोनों ही स्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ता.'

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'WSJ को अपनी कही बातें वापस लेनी पड़ेंगी'

WSJ पर तंज कसते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, 'वॉल स्ट्रीट जर्नल को हमेशा की तरह अपनी ही कही बातें वापस लेनी पड़ेंगी. वे आलोचना करने में तो हमेशा फुर्ती दिखाते हैं, लेकिन जब वे गलत होते हैं, जो कि ज़्यादातर समय होता है, तो अपनी गलती मानने को कभी तैयार नहीं होते!'

'ईरान को टैंकरों से वसूली बंद करनी चाहिए'

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ईरान को भी नसीहत दी. उन्होंने लिखा, 'ऐसी खबरें हैं कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क वसूल रहा है. उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अगर वे ऐसा कर रहे हैं, तो उन्हें अभी के अभी इसे रोक देना चाहिए! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प'

उन्होंने आगे लिखा, 'ईरान, होर्मुज़ जलडमरूमध्य से तेल के गुज़रने देने के मामले में बहुत ही खराब काम कर रहा है. कुछ लोग तो इसे अपमानजनक भी कहेंगे। हमारा समझौता ऐसा बिल्कुल नहीं है!'

ट्रंप ने 7 अप्रैल को ईरान से किया था युद्धविराम

बताते चलें कि ट्रंप ने 7 अप्रैल को ईरान के साथ 2 सप्ताह के युद्धविराम का एलान किया था. बताया जा रहा है कि ईरान को सीजफायर के लिए राजी करने में चीन का बड़ा रोल रहा. अब दोनों मुल्क इस शनिवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता करने जा रहे हैं. हालांकि इसके बीच लेबनान में इजरायल के हमले जारी हैं, जिससे इस सीजफायर के टूटने की आशंका जताई जा रही है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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