Iran-US War: ट्रंप के लिए जंग बनी नासूर, पोलैंड बोला- नहीं देंगे पैट्रियट मिसाइलों की बैटरियां, इटली ने विमान की नहीं होने दी लैंडिंग

US-Iran War: डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान युद्ध हर दिन के साथ नासूर बनता जा रहा है. धीरे-धीरे तमाम देश इससे पल्ला झाड़ रहे हैं. पहले पोलैंड ने पैट्रियट मिसाइलों की बैटरियां देने से मना कर दिया. अब इटली ने उसके विमानों को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी.
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Middle East War: ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल ने जंग तो छेड़ ली. मगर अब हर कोई उसकी मदद करने से कतरा रहा है. जंग के 32वें दिन अमेरिका ने पोलैंड से उसकी पैट्रियट मिसाइल की बैटरियां मिडिल ईस्ट भेजने को कहा था. लेकिन उसने मना कर दिया. दूसरी ओर इटली ने मिडिल ईस्ट में हमला करने के लिए अमेरिका के विमानों को अपने यहां लैंडिंग की इजाजत नहीं दी.
पोलैंड के रक्षा मंत्री कोसिनियाक कामिस्ज ने कहा, 'हमारी पैट्रियट मिसाइलें पोलैंड और नाटो देशों के पूर्वी हिस्से के आसमान को सुरक्षित करने के लिए हैं. हमारा इनको रीलोकेट करने का कोई प्लान नहीं है.'
उन्होंने कहा, इस मामले में कुछ भी बदलाव नहीं होगा. पोलैंड की सिक्योरिटी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. बता दें कि पोलैंड के पास पैट्रियट मिसाइल की दो बैटरियां हैं और यह प्रहार करने के लिए 2025 के अंत तक पूरी तरह से तैयार हो चुकी है.
US में बनीं पैट्रियट मिसाइलें 100 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाली मिसाइलों या एयरक्राफ्ट पर हमला कर सकती हैं और ये पोलिश डिफेंस सिस्टम और NATO के पूर्वी हिस्से के लिए बेहद अहम हैं.
जब रेज्जपोस्पोलिटा ने पूछा कि क्या वारसॉ पर US ने बैटरी सप्लाई करने का दबाव डाला था, तो पोलैंड के नेशनल डिफेंस मिनिस्टर के स्पोक्सपर्सन जानुस सेजमेज ने कहा, 'अमेरिकी इन मामलों में हम पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल रहे हैं.'प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने पहले कहा था कि पोलैंड ईरान में सैनिक नहीं भेजेगा.
दूसरी ओर, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इटली ने अमेरिकी सैन्य विमानों को सिसिली के सिगोनेला एयर बेस पर उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ये विमान मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान भरते.
सूत्र ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया, उसने यह भी नहीं बताया कि इसमें कितने विमान शामिल थे या रोम ने अनुमति देने से कब इनकार किया.
अखबार Corriere Della Sera ने आगे कहा कि इजाजत इसलिए नहीं दी गई, क्योंकि अमेरिका ने परमिशन नहीं मांगी थी और इटली के सैन्य आलाकमान से सलाह नहीं ली गई थी, जैसा कि देश में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल को कंट्रोल करने वाली संधियों के तहत जरूरी है.
इसके अलावा, कतर ने भी मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया है. कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनका देश चल रहे मध्यस्थता प्रयासों में शामिल नहीं है. उन्होंने कहा, 'हमारी कोशिश हमारे वतन की रक्षा पर केंद्रित हैं.हालांकि, हमारी सभी पक्षों के साथ लगातार बातचीत चल रही है, जिसमें मध्यस्थों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं. यहां हम जिस बात पर जोर देना चाहेंगे, वह यह है कि हम पाकिस्तान की ओर किए जा रही कोशिशों का समर्थन करते हैं और उम्मीद है कि वह कोशिशें सफल होंगी.