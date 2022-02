ऑस्ट्रेलिया में भारत ने चलाई ये क्रिकेट डिप्लोमेसी, चीन को संकेतों में दे दिया बड़ा संदेश

मेलबर्न: यूक्रेन विवाद के बावजूद चीन के खिलाफ मजबूत रूप धारण कर रहे क्वाड (Quad) की घनिष्ठता गहरी हो रही है. क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे भारतीय विदेश विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने क्रिकेट कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण पेश किया.

क्वाड मीटिंग (Quad) के लिए पहुंचे डॉ एस जयशंकर (Dr S Jaishankar) का ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिस पायने ने स्वागत किया. उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापानी विदेश मंत्री हयाशी योशिमासा और मारिस पायने के साथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े खेल स्टेडियम मेलबर्न का दौरा भी किया. वहां पर ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिस पायने (Maris Payne) को विराट कोहली के हस्ताक्षर वाला एक बैट भेंट किया.

A fitting end to a busy day. Quad FMs visit the @MCG. Presented @MarisePayne with a bat signed by @imVkohli.

A message of fair play and rules of the game. pic.twitter.com/c3KrKdRq6G

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 11, 2022