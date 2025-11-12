Advertisement
चलती ट्रेन में ड्राइवर को आ गई नींद! बाल-बाल बचे यात्री, महिला पायलट बोलीं - 'रिलैक्स, रिलैक्स!'

Train Accident News in Hindi: जरा आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि आप जिस ट्रेन में सफर कर रहे हों, उसका ड्राइवर ट्रेन को रामभरोसे छोड़कर सो जाए. कुछ ऐसा 24 सितंबर को अमेरिका में यात्रियों के साथ हुआ तो यात्रियों के होश फाख्ता हो गए.

Nov 12, 2025, 10:52 PM IST
Female pilot falls asleep in a moving train: अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उस वक्त लोगों की सांसें थम गईं जब एक लाइट रेल ट्रेन की महिला ड्राइवर चलते-चलते सो गई. यह खौफनाक नजारा ट्रेन के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 24 सितंबर की सुबह करीब 8 बजकर 37 मिनट की बताई जा रही है. सैन फ्रांसिस्को म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी (SFMTA) की एक ट्रेन सनसेट टनल से बाहर निकल रही थी. ट्रेन में दर्जनों यात्री सफर कर रहे थे. उनमें से कुछ खड़े थे, कुछ मोबाइल में व्यस्त, तो कुछ यात्रा पूरी होने का इंतज़ार कर रहे थे. तभी कुछ ऐसा हुआ, जिसने सबको हिला दिया.

सो गई थी ट्रेन की ड्राइवर

वीडियो में दिख रहा है कि महिला ड्राइवर एक गर्म टोपी और हुडी पहने हुए थी. वह सीट पर झुककर बैठी थी, हाथ अपनी जांघों के पास रखे हुए और उसका सिर धीरे-धीरे एक ओर झुकता जा रहा था. यह साफ दिख रहा था कि वह ऊंघ रही है या पूरी तरह नींद में है.

कुछ सेकंड बाद ट्रेन अचानक एक झटके के साथ एक ओर मुड़ती है. इसी झटके से ड्राइवर चौंककर उठती है और तुरंत कंट्रोल पैनल पर हाथ रखती है. ट्रेन के अंदर सवार यात्री बुरी तरह हिल जाते हैं, गिर पड़ते हैं, और घबराकर चिल्लाने लगते हैं. कोई पूछता है- 'क्या हो रहा है?' तो कोई रोने लगता है.

रिलैक्स करो! - ड्राइवर की अजीब प्रतिक्रिया

घबराए यात्रियों के बीच ड्राइवर की आवाज़ सुनाई देती है, 'आई एम सॉरी… रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स… क्रैश नहीं हुआ… रिलैक्स करो!'

लेकिन उस समय ट्रेन के अंदर जो हालात थे, उनमें कोई रिलैक्स नहीं कर सकता था. लोग अपने-अपने पोल पकड़कर खड़े थे, कुछ यात्री फर्श पर गिर गए थे. एक महिला तो इतनी डर गई कि उसने दोनों हाथों से पीले रंग के खंभे को कसकर पकड़ लिया ताकि वह उछलकर दूर न जा गिरे.

हादसा टला लेकिन खतरा बड़ा था

सौभाग्य से ट्रेन पटरी से नहीं उतरी. लेकिन वीडियो से पता चलता है कि ट्रेन ने डुबोस एवेन्यू और नोई स्ट्रीट के बीच अपने तय स्टेशन को बिना रुके पार कर दिया. इसके बाद ट्रेन अचानक रुकी और वहीं यात्रियों में अफरातफरी मच गई. मौके पर पैरामेडिक्स की टीम को बुलाया गया. कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आईं, लेकिन बड़ी दुर्घटना टल गई.

एजेंसी ने दी सफाई - 'थकावट रही वजह'

स्थानीय चैनल KRON 4 ने यह वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किया है. चैनल के मुताबिक, यह घटना ड्राइवर की थकावट यानी फटीग की वजह से हुई. सैन फ्रांसिस्को ट्रांसपोर्ट एजेंसी (SFMTA) ने जांच के बाद कहा कि ट्रेन के ब्रेक या ट्रैक में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी. 

बयान में कहा गया, 'यह घटना चालक की थकान के कारण हुई. हमने कर्मचारियों को दोबारा प्रशिक्षण दिया है ताकि वे थकान के लक्षण पहचान सकें और समय पर रिपोर्ट कर सकें.'

एजेंसी ने यह भी स्वीकार किया कि ड्राइवर को जरूरत से ज़्यादा ड्यूटी दे दी गई थी और आगे से शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा. अमेरिकी मीडिया के अनुसार, ड्राइवर को फिलहाल सस्पेंड किया गया है और विभाग ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है.

यात्रियों ने जाहिर की नाराजगी

जो यात्री इस ट्रेन में सवार थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी ज़ाहिर की. एक महिला ने लिखा - 'हम सब डर के मारे रोने लगे थे और वो कह रही थी ‘रिलैक्स’! यह मज़ाक नहीं, हमारी जान खतरे में थी.'

कई लोगों ने एजेंसी से सख्त कदम उठाने की मांग की है. यह घटना फिर एक बार यह सवाल खड़ा करती है कि क्या सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा से जुड़ी निगरानी पर्याप्त है या नहीं?

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

train accident news

Trending news

