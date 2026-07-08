/होर्मुज स्ट्रेट में फिर बढ़ा खतरा! गुजरात आ रहे LNG कैरियर पर ड्रोन अटैक; जहाज पर सवार थे 4 भारतीय

Iran US War: अमेरिका और ईरान में एक बार फिर जंग छिड़ गई है. होर्मुज स्ट्रेट पर काफी ज्यादा तनाव है, स्ट्रेट के पास ही कतर के एक LNG (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) जहाज पर संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ, यह जहाज कतर के रास लफ्फान से गुजरात के दाहेज बंदरगाह जा रहा था. जहाज पर 4 भारतीय नागरिक सवार थे, जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं. RPSL ने इस घटना की सूचना DGCOMM को दी है.