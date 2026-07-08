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होर्मुज स्ट्रेट में फिर बढ़ा खतरा! गुजरात आ रहे LNG कैरियर पर ड्रोन अटैक; जहाज पर सवार थे 4 भारतीय

Iran US War: अमेरिका और ईरान एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं. गुजरात आ रहे एक LNG जहाज पर होर्मुज स्ट्रेट के पास हमला किया गया, इस जहाज पर 4 भारतीय नागरिक भी सवार थे.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 08, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:12 AM IST
होर्मुज स्ट्रेट में फिर बढ़ा खतरा! गुजरात आ रहे LNG कैरियर पर ड्रोन अटैक; जहाज पर सवार थे 4 भारतीय
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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