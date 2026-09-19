/रूसी न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का बड़ा हमला, कूलिंग टावर से टकराया ड्रोन; खौफ में IAEA ने दे डाली चेतावनी

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन जंग लगभग साढ़े चार साल से जारी है. दोनों ही देश युद्ध से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं. संयुक्त राष्ट्र (UN) की न्यूक्लियर वॉचडॉग ने शुक्रवार ( 18 सितंबर 2026) को बताया कि यूक्रेन की सीमा के पास स्थित रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग टावर से एक ड्रोन टकरा गया. हालांकि, इससे आग नहीं लगी.
UN ने इस हादसे के बाद परमाणु दुर्घटना के जोखिम को रोकने के लिए पूरी तरह के बल प्रयोग से बचने का आग्रह किया.
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) रूसी क्षेत्र के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक रिएक्टर यूनिट के कूलिंग टॉवर पर गुरुवार ( 17 दिसंबर 2026) की तड़के एक ड्रोन से हमला किया गया. इसको लेकर IAEA ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर बताया कि हमले के दौरान यूनिट काम कर रहा था, हालांकि इसे ऑपरेशनल मोड में कोई बदलाव नहीं हुआ और न ही इसमें कोई आग लगी.
'IAEA'ने अपने 'X'हैंडल पर लिखा,' IAEA को जानकारी मिली है कि गुरुवार तड़के रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक रिएक्टर यूनिट के कूलिंग टावर पर ड्रोन से हमला हुआ. बताया गया है कि उस समय यूनिट चल रही थी, लेकिन उसके काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया और न ही कोई आग लगी.'
The IAEA has been informed that the cooling tower of a reactor unit of the Kursk Nuclear Power Plant in the Russian Federation was hit by a drone early on Thursday. It was reported that the unit was operating at the time, but its operating mode did not change and there was no… pic.twitter.com/UHKyNrChcw
— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 18, 2026
पोस्ट में आगे कहा गया,' IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रॉसी का कहना है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी पर होने वाले सभी हमले अस्वीकार्य हैं, क्योंकि इनसे न्यूक्लियर सुरक्षा और संरक्षा को खतरा हो सकता है, चाहे ये हमले कहीं भी हों. डायरेक्टर जनरल ग्रॉसी ने न्यूक्लियर दुर्घटना के खतरे को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा सैन्य संयम बरतने की अपील भी दोहराई है.'
बता दें की रूस की ओर से फरवरी 2022 में यूक्रेन पर सैन्य हमला शुरू करने के बाद से IAEA मे न्यूक्लियर प्लांट्स के के आसपास युद्ध के खतरों के बारे में बार-बार चेतावनी दी है. वहीं, यह प्लांट रूस-यूक्रेन सीमा के पास स्थित है और लगभग 440,000 की आबादी वाले क्षेत्र की राजधानी कुर्स्क शहर के पश्चिम में स्थित है. IAEA ने शुक्रवार ( 18 सितंबर 2026) को अपने एक बयान में कहा,' परमाणु सुविधाओं पर सभी हमले अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे परमाणु सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, चाहे वे कहीं भी हों.'