Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /रूसी न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का बड़ा हमला, कूलिंग टावर से टकराया ड्रोन; खौफ में IAEA ने दे डाली चेतावनी

रूसी न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का बड़ा हमला, कूलिंग टावर से टकराया ड्रोन; खौफ में IAEA ने दे डाली चेतावनी

Drone Strike At Kursk Nuclear Power Plant:न्यूक्लियर ठिकानों पर हमलों को लेकर IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रॉसी ने कहा की इस तरह के अटैक अस्वीकार्य हैं. उन्होंने सभी पक्षों से न्यूक्लियर साइट्स के पास ज्यादा से ज्यादा सैन्य संयम बरतने की अपील की है, ताकि न्यूक्लियर दुर्घटना का खतरा कम से कम हो.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 19, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 06:30 AM IST
रूसी न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का बड़ा हमला, कूलिंग टावर से टकराया ड्रोन; खौफ में IAEA ने दे डाली चेतावनी

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आज राधाष्टमी और दुर्गाष्टमी व्रत का संयोग, जानें कब से कब तक शुभ मुहूर्त और राहुकाल
2
3
4
5