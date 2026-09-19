/रूसी न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का बड़ा हमला, कूलिंग टावर से टकराया ड्रोन; खौफ में IAEA ने दे डाली चेतावनी

बता दें की रूस की ओर से फरवरी 2022 में यूक्रेन पर सैन्य हमला शुरू करने के बाद से IAEA मे न्यूक्लियर प्लांट्स के के आसपास युद्ध के खतरों के बारे में बार-बार चेतावनी दी है. वहीं, यह प्लांट रूस-यूक्रेन सीमा के पास स्थित है और लगभग 440,000 की आबादी वाले क्षेत्र की राजधानी कुर्स्क शहर के पश्चिम में स्थित है. IAEA ने शुक्रवार ( 18 सितंबर 2026) को अपने एक बयान में कहा,' परमाणु सुविधाओं पर सभी हमले अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे परमाणु सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, चाहे वे कहीं भी हों.'