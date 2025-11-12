Advertisement
trendingNow12998429
Hindi Newsदुनिया

Droupadi Murmu Botswana Visit: नृत्‍य से जागती हैं आत्‍माएं, गाय की होती है पूजा; कालाहारी के 'दिल' की कहानी

Droupadi Murmu Botswana Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना पहुंच गई हैं. राजधानी गाबोरोन में औपचारिक स्वागत समारोह के साथ अपने ऐतिहासिक राजकीय दौरे की शुरुआत की. बोत्सवाना अफ्रीका के सबसे खुशहाल देशों में से है. बोत्सवाना का लगभग 70 फीसद हिस्सा कालाहारी रेगिस्तान से ढका हुआ है. चलिए जानते हैं यहां के इतिहास के बारे में. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Droupadi Murmu Botswana Visit: नृत्‍य से जागती हैं आत्‍माएं, गाय की होती है पूजा; कालाहारी के 'दिल' की कहानी

Droupadi Murmu: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को बोत्सवाना की राजधानी गाबोरोन में औपचारिक स्वागत समारोह के साथ अपने ऐतिहासिक राजकीय दौरे की शुरुआत की. इस मौके पर बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा गिडियॉन बोको भी मौजूद रहे. राष्ट्रपति मुर्मू का यह दौरा ऐतिहासिक है क्योंकि यह बोत्सवाना की यात्रा पर किसी भारतीय राष्ट्रपति का पहला राजकीय दौरा है. यह यात्रा उनके अफ्रीका के दो देशों अंगोला और बोत्सवाना के दौरे का हिस्सा है, जो भारत और अफ्रीका के बीच गहराते संबंधों को दर्शाता है.

अफ्रीका का सबसे खुशहाल देश

बोत्सवाना अफ्रीका के सबसे खुशहाल देशों में से है. बोत्सवाना का लगभग 70 फीसद हिस्सा कालाहारी रेगिस्तान से ढका हुआ है.  30 सितंबर 1966 को इसे आजादी मिली और इसका नाम 'Botswana' रखा गया. आजादी मिलने के बाद यह अफ्रीका के सबसे स्थिर औक लोकतांत्रिक देशों में शुमार किया जाता है.

हीरे पर टिकी है बोत्सवाना की अर्थव्यस्था

बोत्सवाना की अधिकतर अर्थव्यवस्था हीरे यानी डायमंड पर टिकी हुई है. यहां बड़ी तादाद में हीरा पाया जाता है. देश की लगभग 35–40% GDP हीरे के निर्यात से आती है. इसके अलावा एक अर्थव्यस्था का बड़ा हिस्सा खेती और पर्यटन पर निर्भर है. अफ्रीका में सबसे कम भ्रष्टाचार और उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में गिना जाता है. एक जानकारी के मुताबिक रूस के बाद बोत्सवाना दूसरा सबसे बड़ी हीरा उत्पादक देश है.  कहा जाता है कि पूरी दुनिया के उत्पादन में बोत्सवाना का योगदान लगभग 20 से 25 फीसद है.

Add Zee News as a Preferred Source

बोत्सवाना की अनोखी परंपरा ट्रांस-डांस

बोत्सवाना की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है सान (San) या बासार्वा (Basarwa). जिनकी जिंदगी कुदरत के इर्द-गिर्द घूमती है. इनका सबसे अनोखी परंपरा है 'ट्रांस डांस', जिसमें लोग पूरी रात नाचते-गाते हैं ताकि आत्माओं से संवाद कर सकें या बीमारियों को दूर किया जा सके. माना जाता है कि इस नृत्य के दौरान नर्तक एक ‘ध्यान-जैसी’ अवस्था में चले जाते हैं. सान जनजाति के लोग आज भी पानी को शुतुरमुर्ग के अंडों में भरकर रखते हैं और रेगिस्तान में कई दिनों तक जीवित रहते हैं.

बोत्सवाना की बहुसंख्यक आबादी

देश की बहुसंख्यक आबादी त्सवाना (Tswana) जनजाति की है, जिससे देश का नाम 'बोत्सवाना' पड़ा. इनका समाज क्लानों और टोटमों में बंटा है. हर क्लान का एक प्रतीक जानवर होता है, जिससे वे अपनी पहचान जोड़ते हैं. त्सवाना समाज में गाये सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का प्रतीक हैं. विवाह के समय दहेज में गाये दी जाती हैं और यह रिवाज आज भी सम्मानपूर्वक निभाया जाता है. 

द्रौपदी मुर्मू का अंगोला दौरा

इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने अंगोला के दौरे (8 से 11 नवंबर) के बाद गाबोरोन के लिए रवाना हुईं. अंगोला में उन्होंने राष्ट्रपति जोआं लोरेन्सो के आमंत्रण पर कई अहम बैठकों में हिस्सा लिया और वहां अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में भी शामिल हुईं. अंगोला दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, स्वास्थ्य, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा हुई. भारत ने अंगोला की रक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दी है.

 

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Botswana

Trending news

Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, 3000 किलो विस्फाेटक से तबाही मचाने का था प्लान, 'पैनिक' होकर कर दिया ब्लास्ट, पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, 3000 किलो विस्फाेटक से तबाही मचाने का था प्लान, 'पैनिक' होकर कर दिया ब्लास्ट, पल-पल की अपडेट
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Bihar voting percentage
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
Delhi Car Blast
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?