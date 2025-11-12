खुफिया इनपुट देते ही मिसाइल से उड़ा रहा था अमेरिका, ब्रिटेन को आ गया गुस्सा

US Military Strike Drug Boats: कोई सहयोगी देश अगर खुफिया इनपुट दे तो हो सकता है वह अलर्ट होने के लिए हो, इस आधार पर गिरफ्तारी की जाए या कुछ और... लेकिन जिस तरह से अमेरिकी सेना धड़ाधड़ जहाजों पर बमबारी कर रही थी, उससे ब्रिटेन गुस्सा गया है.
Trending Photos
अमेरिका पिछले कुछ हफ्तों से आसपास के समुद्री इलाकों में नावों की जानकारी मिलते ही मिसाइल से उड़ा दे रहा है. कथित ड्रग तस्करी वाली इन नौकाओं के खिलाफ यूएस मिलिट्री ने युद्ध स्तर का अभियान छेड़ रखा है. खुफिया इनपुट मिलते ही अमेरिकी सेना ड्रोन भेजकर हेलफायर मिसाइल दाग देती है. खास बात यह है कि अमेरिका को ज्यादातर खुफिया जानकारी ब्रिटेन दे रहा है. अमेरिका के धड़ाधड़ नावों को उड़ाने से अब ब्रिटेन गुस्सा गया है. उसने कहा है कि वह अमेरिका को ऐसी खुफिया जानकारी देगा ही नहीं.
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन अब कैरेबियन में संदिग्ध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जहाजों के बारे में अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा नहीं कर रहा है. ब्रिटेन इस तरह से नावों और जहाजों पर मिसाइल दागने को अवैध मान रहा है. उसने साफ कहा है कि वह अमेरिकी सैन्य हमलों में शामिल नहीं होना चाहता.
आमतौर पर ब्रिटेन अमेरिका की हां में हां मिलता रहा है. यह फैसला पार्टनर के तौर पर एक अहम बदलाव को भी दिखाता है. साथ ही यह फैसला लैटिन अमेरिका में अमेरिकी सेना के ऑपरेशन की वैधता पर बढ़ते संदेह को भी दिखाता है.
पढ़ें: एयर इंडिया प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर चल रहा बड़ा ऑपरेशन!
सूत्रों ने सीएनएन को बताया है कि काफी समय से ब्रिटेन मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संदिग्ध जहाजों का पता लगाने में अमेरिका की मदद करता रहा है जिससे अमेरिकी तटरक्षक बल उन्हें रोक सके. जानकारी देने के पीछे यूके का मकसद यह होता है कि जहाजों को रोका जाए, उसमें सवार लोगों को हिरासत में लिया जाए और मादक पदार्थों को जब्त किया जाए लेकिन अमेरिका तो बमबारी करने लगा.
पढ़ें: प्रशांत महासागर की गहरी खाई में मिला ऐसा जीव, जिसे देखते ही वैज्ञानिक बोले- 'ये कैसे हो सकता है'
कैरेबियन क्षेत्र में ब्रिटेन का कई क्षेत्रों पर नियंत्रण है. वहां उसकी खुफिया मौजूदगी भी है. ऐसे में उसकी तरफ से खुफिया जानकारी संयुक्त अंतर-एजेंसी टास्क फोर्स साउथ को भेजी जाती थी. यह टीम फ्लोरिडा में मौजूद होती है. इस टास्क फोर्स में कई सहयोगी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो अवैध मादक पदार्थों के व्यापार को कम करने के लिए काम करते हैं.