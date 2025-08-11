'शराबी पायलट' ने होटल में की ऐसी शर्मनाक हरकत, एयरलाइन ने भी दे दी सजा, जानिए पूरा मामला

Drunk EasyJet Pilot: आजकल फ्लाइट में गड़बड़ी या इससे जुड़ी खबरें रोजाना सामने आ रही हैं. इसी बीच अब किसी फ्लाइट नहीं बल्कि पायलट का अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. दरअसल, केप वर्डे के एक 5 स्टार होटल में इजीजेट एयरलाइन (EasyJet Airline) के एक पायलट ने शराब के नशे में सारी हदें पार कर दीं. उसने होटल के रिसेप्शन एरिया में कपड़े उतार दिए और नग्न होकर घूमने लगा. उसकी इस शर्मनाक हरकत से वहां मौजूद लोग दंग रह गए. पायलट की इस हरकत के बाद उसे सस्पेंड कर दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट को काफी अनुभव था और उसने 4 अगस्त को ही UK से यात्रियों को वेस्ट अफ्रीकी द्वीप पर पहुंचाया था.

रात 2:30 बजे मचाया हंगामा

केप वर्डे पहुंचने के बाद पायलट मेलिया ड्यूनस बीच रिजॉर्ट और स्पा में रुका, जहां एक हफ्ते रुकने का खर्च करीब £1,569 (लगभग 1 लाख 84 हज़ार रुपये) है. खबरों के मुताबिक, वह होटल पहुंचते ही शराब पीने लगा और देर रात तक पीता रहा. रात करीब 2:30 बजे वो रिसेप्शन एरिया में आया और सारे कपड़े उतार दिए. इसके बाद नग्न होकर इधर-उधर घूमने लगा और एक बंद बार में घुसने की कोशिश भी कर रहा था.

शिकायत मिलने पर एयरलाइन शॉक

पायलट के लापरवाह व्यवहार ने लॉबी में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया. उनमें से कुछ ने उसे पहचान लिया और ईजीजेट से उसकी शिकायत कर दी. खबरों के मुताबिक पायलट 6 अगस्त की दोपहर केप वर्डे से लंदन गैटविक जाने वाली फ्लाइट उड़ाने वाला था. हालांकि, शिकायत मिलने के बाद एयरलाइन ने उसकी जगह दूसरे पायलट को तैनात कर दिया. 'द सन' की रिपोर्ट के अनुसार पायलट के बारे में शिकायत मिलने पर एयरलाइन काफी शॉक है .

एयरलाइन ने जारी किया बयान

EasyJet ने इस मामले पर एक बयान जारी किया और कहा, "जैसे ही हमें इस घटना के बारे में पता चला, हमने अपनी प्रक्रियाओं के अनुसार पायलट को तुरंत ड्यूटी से हटा दिया और मामले की जांच हो रही है. हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा EasyJet की सर्वोच्च प्राथमिकता है."

FAQ

Q1. पायलट कौन सी एयरलाइन का था?

जवाब: पायलट EasyJet एयरलाइन का था.

Q2. यह घटना कहां हुई?

जवाब: यह घटना केप वर्डे में एक 5-स्टार होटल के रिसेप्शन एरिया में हुई.

Q3. पायलट के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?

जवाब: EasyJet एयरलाइन ने पायलट को तुरंत ड्यूटी से हटा दिया और उसकी जगह दूसरे पायलट को तैनात कर दिया.