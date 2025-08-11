'शराबी पायलट' ने होटल में की ऐसी शर्मनाक हरकत, एयरलाइन ने भी दे दी सजा, जानिए पूरा मामला
Advertisement
trendingNow12876207
Hindi Newsजरा हटके

'शराबी पायलट' ने होटल में की ऐसी शर्मनाक हरकत, एयरलाइन ने भी दे दी सजा, जानिए पूरा मामला

EasyJet Pilot News: आजकल फ्लाइट में गड़बड़ी या इससे जुड़ी खबरें रोजाना सामने आ रही हैं. इसी बीच अब किसी फ्लाइट नहीं बल्कि पायलट का अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. खबर में जानिए पूरा मामला....

Written By  Gurutva Rajput|Last Updated: Aug 11, 2025, 05:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Image
AI Image

Drunk EasyJet Pilot: आजकल फ्लाइट में गड़बड़ी या इससे जुड़ी खबरें रोजाना सामने आ रही हैं. इसी बीच अब किसी फ्लाइट नहीं बल्कि पायलट का अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. दरअसल, केप वर्डे के एक 5 स्टार होटल में इजीजेट एयरलाइन (EasyJet Airline) के एक पायलट ने शराब के नशे में सारी हदें पार कर दीं. उसने होटल के रिसेप्शन एरिया में कपड़े उतार दिए और नग्न होकर घूमने लगा. उसकी इस शर्मनाक हरकत से वहां मौजूद लोग दंग रह गए. पायलट की इस हरकत के बाद उसे सस्पेंड कर दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक  पायलट को काफी अनुभव था और उसने 4 अगस्त को ही UK से यात्रियों को वेस्ट अफ्रीकी द्वीप पर पहुंचाया था.

यह भी पढ़ें: कोलंबिया के राष्ट्रपति उम्मीदवार की मौत, 3 महीने पहले रैली के दौरान सिर में लगी थीं 2 गोलियां

रात 2:30 बजे मचाया हंगामा

केप वर्डे पहुंचने के बाद पायलट मेलिया ड्यूनस बीच रिजॉर्ट और स्पा में रुका, जहां एक हफ्ते रुकने का खर्च करीब £1,569 (लगभग 1 लाख 84 हज़ार रुपये) है. खबरों के मुताबिक, वह होटल पहुंचते ही शराब पीने लगा और देर रात तक पीता रहा. रात करीब 2:30 बजे वो रिसेप्शन एरिया में आया और सारे कपड़े उतार दिए. इसके बाद नग्न होकर इधर-उधर घूमने लगा और एक बंद बार में घुसने की कोशिश भी कर रहा था.

 

शिकायत मिलने पर एयरलाइन शॉक

पायलट के लापरवाह व्यवहार ने लॉबी में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया. उनमें से कुछ ने उसे पहचान लिया और ईजीजेट से उसकी शिकायत कर दी. खबरों के मुताबिक पायलट 6 अगस्त की दोपहर केप वर्डे से लंदन गैटविक जाने वाली फ्लाइट उड़ाने वाला था. हालांकि, शिकायत मिलने के बाद एयरलाइन ने उसकी जगह दूसरे पायलट को तैनात कर दिया. 'द सन' की रिपोर्ट के अनुसार पायलट के बारे में शिकायत मिलने पर एयरलाइन काफी शॉक है . 

यह भी पढ़ें: ट्रंप ने भारत पर टैरिफ क्या लगाया, हंसने लगा श्रीलंका फिर एक सांसद ने बोलती बंद कर दी

एयरलाइन ने जारी किया बयान

EasyJet ने इस मामले पर एक बयान जारी किया और कहा, "जैसे ही हमें इस घटना के बारे में पता चला, हमने अपनी प्रक्रियाओं के अनुसार पायलट को तुरंत ड्यूटी से हटा दिया और मामले की जांच हो रही है. हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा EasyJet की सर्वोच्च प्राथमिकता है."

FAQ

Q1. पायलट कौन सी एयरलाइन का था?
जवाब: पायलट EasyJet एयरलाइन का था.

Q2. यह घटना कहां हुई?
जवाब: यह घटना केप वर्डे में एक 5-स्टार होटल के रिसेप्शन एरिया में हुई.

Q3. पायलट के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?
जवाब: EasyJet एयरलाइन ने पायलट को तुरंत ड्यूटी से हटा दिया और उसकी जगह दूसरे पायलट को तैनात कर दिया.

About the Author
author img
गुरुत्व राजपूत

ज़ी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. पत्रकारिता की दुनिया में करीब 3 साल से ज्यादा का अनुभव है. लाइफस्टाइल से लेकर टेक-ऑटो और धर्म से जुड़ी खबरें लिखते हैं.  

...और पढ़ें

TAGS

Easyjet Pilot shameful actEasyjet Pilot

Trending news

इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
Kishtwar
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
Dadra and Nagar Haveli
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
Rahul Gandhi
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
Maharashtra
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
आज की ताजा खबर LIVE: लोकसभा-राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित, दिनभर चला 'SIR' पर संग्राम
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: लोकसभा-राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित, दिनभर चला 'SIR' पर संग्राम
'चुनाव आयोग जानता है उसका डेटा फटेगा...', राहुल ने बताया क्यों नहीं कर रहे दस्तखत
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग जानता है उसका डेटा फटेगा...', राहुल ने बताया क्यों नहीं कर रहे दस्तखत
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... भारत ने इशारों में ट्रंप को भी सुना दिया
india pakistan news
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... भारत ने इशारों में ट्रंप को भी सुना दिया
यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
delhi hc hearing on yasin malik
यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
Supreme Court
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
Opposition march
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
;