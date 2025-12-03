बर्तन धोएं-कमरे साफ किए... अरबपति के बेटे की क्यों आई ऐसी नौबत? पिता की बात सुन चकनाचूर हो जाएगा घमंड

Billionaire Son Working Experience: दुबई के मशहूर बिजनेसमैन और जाने माने अरबपति खलफ अल हब्तूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनके बेटे ने होटल में बर्तन धोए हैं.
World News In Hindi: जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति अरबपति है तो उसके बच्चों को भी रईसों को मिलने वाली हर सुख-सुविधा प्राप्त होगी, हालांकि अरबों की दौलत होने के बावजूद अगर कोई पिता ये कहे कि उनका बेटा बर्तन धोकर बड़ा हुआ है तो सुनने में यह काफी अटपटा लगेगा. बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE)के मशहूर अरबपति खलफ अल हब्तूर ने इंटरनेट पर ऐसी कहानी बताकर हलचल मचा दी है.
दुबई के प्रभावशाली शख्सियत, हब्तूर अल हब्तूर ग्रुप के चेयरमैन, अरबपति और फेमस बिजनेसमैन खलफ अल हब्तूर का बिजनेस ऑटोमोबाइल, एजुकेशन, पब्लिशिंग, होटल और रियल एस्टेट जैसी इंडस्ट्रीज में फैला है. उन्होंने न केवल सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है बल्कि वह अबतक 2 दिरहम से भी ज्यादा डोनेशन कर चुके हैं. खलफ अल हब्तूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को सीधा डायरेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठाया बल्कि उसे पहले होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेनी पड़ी.
'खलीज टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक अरबपति ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को लेकर कहा,' ग्राउंड वर्क सीखे बिना कोई मैनेजर नहीं बन सकता. नौकरी का असली स्वाद इसी से आता है.' उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने पहले हाउस कीपिंग की, बर्तन धोए और कमरे साफ किए. फिर उसे मिड लेवल में प्रमोशन मिला. अरबपति ने कहा,' डिग्री जरूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. असली इंजीनियरिंग, असली मैनेजमेंट और असली काम साइट पर जाकर ही समझ में आता है.'
खलफ अल हब्तूर ने कहा कि केवल किताबें पढ़कर कोई भी करियर नहीं बनता. फील्ड में उतरकर जो सीख मिलती है वही किसी को प्रोफेशनल बनाती है. इंटरनेट पर खलफ अल हब्तूर का यह इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है. कई लोग यह सोचकर हैरान हो रहे हैं कि आखिर अरबपति के बेटे को भी इतनी मेहनत करनी पड़ी. कई यूजर्स ने इसे प्रैक्टिकल पेरेंटिंग बताया तो कई इसे रीयल लाइफ लेसन कहने लगे.