Hindi Newsदुनिया

बर्तन धोएं-कमरे साफ किए... अरबपति के बेटे की क्यों आई ऐसी नौबत? पिता की बात सुन चकनाचूर हो जाएगा घमंड

Billionaire Son Working Experience: दुबई के मशहूर बिजनेसमैन और जाने माने अरबपति  खलफ अल हब्तूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनके बेटे ने होटल में बर्तन धोए हैं.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 03, 2025, 05:02 PM IST
World News In Hindi: जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति अरबपति है तो उसके बच्चों को भी रईसों को मिलने वाली हर सुख-सुविधा प्राप्त होगी, हालांकि अरबों की दौलत होने के बावजूद अगर कोई पिता ये कहे कि उनका बेटा बर्तन धोकर बड़ा हुआ है तो सुनने में यह काफी अटपटा लगेगा. बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE)के मशहूर अरबपति खलफ अल हब्तूर ने इंटरनेट पर ऐसी कहानी बताकर हलचल मचा दी है.  

अरबपति के बेटे ने की मेहनत

दुबई के प्रभावशाली शख्सियत, हब्तूर अल हब्तूर ग्रुप के चेयरमैन, अरबपति और फेमस बिजनेसमैन खलफ अल हब्तूर का बिजनेस ऑटोमोबाइल, एजुकेशन,  पब्लिशिंग, होटल और रियल एस्टेट जैसी  इंडस्ट्रीज में फैला है. उन्होंने न केवल सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है बल्कि वह अबतक 2 दिरहम से भी ज्यादा डोनेशन कर चुके हैं.  खलफ अल हब्तूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को सीधा डायरेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठाया बल्कि उसे पहले होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेनी पड़ी. 

ये भी पढ़ें- इल्हान उमर कचरा हैं, हम US में उन्हें नहीं रहने देंगे, ट्रंप ने भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली मुस्लिम सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा

'ग्राउंड वर्क सीखे बिना...'

'खलीज टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक अरबपति ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को लेकर कहा,' ग्राउंड वर्क सीखे बिना कोई मैनेजर नहीं बन सकता. नौकरी का असली स्वाद इसी से आता है.' उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने पहले हाउस कीपिंग की, बर्तन धोए और कमरे साफ किए. फिर उसे मिड लेवल में प्रमोशन मिला. अरबपति ने कहा,' डिग्री जरूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. असली इंजीनियरिंग, असली मैनेजमेंट और असली काम साइट पर जाकर ही समझ में आता है.' 

ये भी पढ़ें- यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है तो रूस तैयार है...पुतिन की खुलेआम चेतावनी, बोले-ऐसी मार मारेंगे शांति वार्ता के लिए कोई यूरोपीय देश नहीं बचेगा

इंटरनेट यूजर्स की प्रतिक्रिया 

खलफ अल हब्तूर ने कहा कि केवल किताबें पढ़कर कोई भी करियर नहीं बनता. फील्ड में उतरकर जो सीख मिलती है वही किसी को प्रोफेशनल बनाती है. इंटरनेट पर खलफ अल हब्तूर का यह इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है. कई लोग यह सोचकर हैरान हो रहे हैं कि आखिर अरबपति के बेटे को भी इतनी मेहनत करनी पड़ी. कई यूजर्स ने इसे प्रैक्टिकल पेरेंटिंग बताया तो कई इसे रीयल लाइफ लेसन कहने लगे.  वहीं  

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

