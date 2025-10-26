सीप में रखे मोती जैसा आकार, कैफे-लाइब्रेरी...दुबई के पानी पर दौड़ेगा म्यूजियम, खूबसूरती देखकर हैरान रह जाएंगे

DUMA Museum: दुबई में जल्द ही एक नया म्यूजियम खुलने वाला है जो शहर के स्थापत्य और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल देगा. दुबई क्रीक के ऊपर तैरता हुआ ये म्यूजियम, दुबई कला म्यूजियम (DUMA), केवल कला प्रदर्शनी का केंद्र नहीं होगा, बल्कि शहर की संस्कृति, इतिहास और आधुनिक जीवन का जीवंत उदाहरण पेश करेगा.

दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने DUMA का अनावरण किया और कहा कि यह म्यूजियम दुबई के स्थापत्य सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत में नया आयाम जोड़ देगा. उन्होंने निजी क्षेत्र के योगदान, विशेषकर अब्दुल्ला अल फुतैम और उनके बेटे उमर की भूमिका की भी सराहना की. बता दें, म्यूजियम का डिजाइन जापानी वास्तुकार तादाओ एंडो ने किया है. इसका घुमावदार ढांचा सीप में रखे मोती जैसा है, जो दुबई की मोती गोताखोरी की परंपरा और शहर के विकास की कहानी को दर्शाता है.

DUMA में 5 मंजिलों पर समकालीन और शास्त्रीय कला प्रदर्शित की जाएगी. इसके अलावा, म्यूजियम में पुस्तकालय, कैफे और दुबई क्रीक के मनोरम दृश्य भी देखने को मिलेंगे. भविष्य में DUMA का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय कलाकारों के लिए एक वैश्विक कला केंद्र बनना है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना न केवल दुबई के क्षितिज को बदलने वाली है, बल्कि शहर में कला और संस्कृति को नए स्तर पर ले जाने का संदेश भी देती है.

जानिए क्या है DUMA म्यूजियम की खासियत

इस म्यूजियम को दुबई क्रीक के ऊपर तैरता हुआ बनाया गया है, जो इसे शहर के अन्य स्थलों से अलग और आकर्षक बनाता है. म्यूजियम में समकालीन और शास्त्रीय कला दोनों को प्रदर्शित किया जाएगा. इसका डिजाइन विश्वप्रसिद्ध जापानी वास्तुकार तादाओ एंडो ने तैयार किया है जो अपने स्मारकीय शैली के लिए प्रसिद्ध हैं.