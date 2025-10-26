Advertisement
trendingNow12976382
Hindi Newsदुनिया

सीप में रखे मोती जैसा आकार, कैफे-लाइब्रेरी...दुबई के पानी पर दौड़ेगा म्यूजियम, खूबसूरती देखकर हैरान रह जाएंगे

Dubai Museum of Art: दुबई म्यूजियम ऑफ आर्ट का दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा अनावरण किया गया है. बता दें, इसे अल फुतैम समूह द्वारा विकसित किया जा रहा है. संग्रहालय का डिजाइन जापानी वास्तुकार तादाओ एंडो ने तैयार किया है और इसकी संरचना दुबई क्रीक के ऊपर तैरते हुए मोती के आकार की है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 26, 2025, 07:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

DUMA Museum: दुबई में जल्द ही एक नया म्यूजियम खुलने वाला है जो शहर के स्थापत्य और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल देगा. दुबई क्रीक के ऊपर तैरता हुआ ये म्यूजियम, दुबई कला म्यूजियम (DUMA), केवल कला प्रदर्शनी का केंद्र नहीं होगा, बल्कि शहर की संस्कृति, इतिहास और आधुनिक जीवन का जीवंत उदाहरण पेश करेगा.

दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने DUMA का अनावरण किया और कहा कि यह म्यूजियम दुबई के स्थापत्य सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत में नया आयाम जोड़ देगा. उन्होंने निजी क्षेत्र के योगदान, विशेषकर अब्दुल्ला अल फुतैम और उनके बेटे उमर की भूमिका की भी सराहना की. बता दें, म्यूजियम का डिजाइन जापानी वास्तुकार तादाओ एंडो ने किया है. इसका घुमावदार ढांचा सीप में रखे मोती जैसा है, जो दुबई की मोती गोताखोरी की परंपरा और शहर के विकास की कहानी को दर्शाता है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

DUMA में 5 मंजिलों पर समकालीन और शास्त्रीय कला प्रदर्शित की जाएगी. इसके अलावा, म्यूजियम में पुस्तकालय, कैफे और दुबई क्रीक के मनोरम दृश्य भी देखने को मिलेंगे. भविष्य में DUMA का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय कलाकारों के लिए एक वैश्विक कला केंद्र बनना है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना न केवल दुबई के क्षितिज को बदलने वाली है, बल्कि शहर में कला और संस्कृति को नए स्तर पर ले जाने का संदेश भी देती है.

जानिए क्या है DUMA म्यूजियम की खासियत

इस म्यूजियम को दुबई क्रीक के ऊपर तैरता हुआ बनाया गया है, जो इसे शहर के अन्य स्थलों से अलग और आकर्षक बनाता है. म्यूजियम में समकालीन और शास्त्रीय कला दोनों को प्रदर्शित किया जाएगा. इसका डिजाइन विश्वप्रसिद्ध जापानी वास्तुकार तादाओ एंडो ने तैयार किया है जो अपने स्मारकीय शैली के लिए प्रसिद्ध हैं. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

DUMA Museum

Trending news

Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
bihar
Bihar: बिहार में मुसलमान किसके साथ, BJP को छोड़कर सब जुटे 'भाईजान' को लुभाने
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
Today Latest Hindi News
उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', एक और सांसद ने खोला मोर्चा
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
Budgam By Election
महबूबा मुफ़्ती का NC पर हमला, दिलाई सीएम उमर अब्दुल्ला के धोखे की याद
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
53rd CJI
डेरा सच्चा सौदा के लेनदेन की जांच...जस्टिस सूर्यकांत के वो फैसले, जो बने नजीर
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
ASEAN summit
'हर त्रासदी में दोस्तों के साथ खड़ा है भारत', ASEAN समिट में बोले PM मोदी
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
Satara Suicide Case
सख्त कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में मैं.... महिली डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले फडणवीस
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
Kerala High Court
केरल HC ने बताया, मां को क्यों लौटानी पड़ी बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम?
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
Kurnool bus fire
नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर
1770 में जिन 5 भारतीयों से बसा था ये खूबसूरत देश, वहां क्या करेंगे VP, हो गया खुलासा
Seychelles
1770 में जिन 5 भारतीयों से बसा था ये खूबसूरत देश, वहां क्या करेंगे VP, हो गया खुलासा
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
DIG Harcharan Bhullar
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने