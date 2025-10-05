बीच शहर दुबई वालों ने बना दिया 'जादुई पुल', 1 मिनट का हो गया सफर; इंजीनियरिंग देख कहेंगे-वाह!

दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण (RTA) ने माजिद अल फुतैम प्रॉपर्टीज के साथ साझेदारी में शेख जायद रोड पर एक नया स्ट्रैटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले 300-मीटर लंबे ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया है. इस ब्रिज के निर्माण से अबू धाबी और जेबेल अली से आने वाले मोटर चालकों के लिए मॉल ऑफ द एमिरेट्स तक यात्रा समय को काफी कम कर देता है. ये मॉल आस-पास के ट्रैफिक और पैदल यात्रियों की सुरक्षित कनेक्टिविटी को बढ़ाता है. इसके साथ ही मॉल का री-कॉन्स्ट्रक्शन उसकी 20वीं सालगिरह के लिए एक मील का पत्थर साबित करेगा. दुबई का नया शेख जायद रोड ब्रिज मॉल की कनेक्टिविटी को और तेज कर देगा.

शेख जायद रोड पर बन रहे नए कॉस्ट्रक्शन वाले 300-मीटर सिंगल लेन ब्रिज अब अबू धाबी और जेबेल अली से आने वाले वाहन संचालकों के लिए मॉल ऑफ द एमिरेट्स के कार पार्क तक सीधा एंट्री देता है. यह ब्रिज प्रति घंटे 900 वाहनों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. अब इस नए ब्रिज के निर्माण के साथ ही यहां से मॉल की यात्रा 10 मिनट से घटकर एक मिनट रह जाएगी. ब्रिज के अलावा, इस परियोजना में उम्म सुक़ैम जंक्शन पर दक्षिण की ओर जाने वाले रैंप को चौड़ा करना और जंक्शन को ही अपडेट करना शामिल था.

ब्रिज निर्माण के पीछे की वजह क्या है?

इस ब्रिज के निर्माण से उम्म सुक़ैम स्ट्रीट से ब्रिज और मॉल के पार्किंग क्षेत्रों तक पहुंच काफी आसान हो जाती है. केम्पिंस्की होटल के पास वाली सड़क को सिंगल साइड से बाइडायरेक्शनल ट्रैफिक में परिवर्तित किया गया, जिससे ट्रैफिक संचालन में और ज्यादा सुधार हुआ है. RTA के महानिदेशक और कार्यकारी निदेशक मंडल के अध्यक्ष मत्तार अल तायर ने बताया कि यह पहल प्रमुख संपत्ति विकास और खुदरा केंद्रों की सेवा करने वाली सड़क बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इन अपडेशंस का उद्देश्य ट्रैफिक को कम करना. यहां के निवासियों और मेहमानों के लिए गतिशीलता में सुधार करना और पूरी सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है.

एमिरेट्स मॉल के आसपास की अपग्रेडेशन

इस परियोजना का दायरा ब्रिज से आगे बढ़कर मॉल के आसपास 2.5 किलोमीटर की सतही सड़कों तक फैला हुआ है. यातायात प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिए छह सिग्नलयुक्त चौराहों का विकास किया गया है, जबकि मॉल ऑफ द एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन के बस स्टेशन को भी यात्रियों के बेहतर अनुभव के लिए संशोधित किया गया है. पैदल पथों और साइकिल ट्रैकों में सुधार किए गए हैं, जिससे सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक गैर-मोटर चालित परिवहन विकल्पों को प्रोत्साहन मिला है. अतिरिक्त सुधारों में बेहतर रोड कॉन्स्ट्रक्शन, बेहतरीन लाइट व्यवस्था, बेहतर ट्रैफिक सिग्नल, बेहतर स्टॉर्मवाटर ड्रेनेज सिस्टम शामिल हैं. अल तायर ने इन सुधारों से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया.

दुबई में भविष्य के सड़क नेटवर्क विस्तार

भविष्य की ओर देखते हुए RTA उम्म सुक़ैम स्ट्रीट सुधार परियोजना शुरू करने के लिए तैयार है. ये जुमेराह स्ट्रीट से अल खैल रोड तक 6 किलोमीटर तक फैली एक परियोजना है. इस प्रमुख पहल में छह चौराहों का अपडेशन, चार ब्रिज का निर्माण और कुल 3,450 मीटर की लंबाई वाले दो टनल का निर्माण शामिल है. परियोजना के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं, उम्म सुक़ैम स्ट्रीट और जुमेराह स्ट्रीट चौराहे पर एक सुरंग जिसमें प्रत्येक दिशा में दो लेन और एक सिग्नलयुक्त सतही चौराहा होगा.

उम्म सुक़ैम स्ट्रीट और अल वासल स्ट्रीट चौराहे पर एक टनल जो जुमेराह स्ट्रीट की ओर जाने वाले यातायात के लिए दो लेन और शेख जायद रोड की ओर आने वाले ट्रैफिक को रास्ता देगी.

उम्म सुक़ैम स्ट्रीट और शेख जायद रोड चौराहे पर दो पुल, जो यातायात टकराव को समाप्त करेंगे.

फर्स्ट अल खैल रोड के साथ चौराहे पर ऊपरी हिस्से का अपडेशन.

फर्स्ट अल खैल रोड और अल असायल स्ट्रीट के बीच उम्म सुक़ैम स्ट्रीट पर एक अतिरिक्त लेन जिससे प्रत्येक दिशा में चार लेन की क्षमता बढ़ेगी.

दो पुल क्रॉसिंग का निर्माण और चौड़ीकरण, जो अल खैल रोड को अल क़ुज़ औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ेगा और उम्म सुक़ैम स्ट्रीट को देयरा की ओर अल खैल रोड से जोड़ेगा.

ये विकास दुबई के सड़क नेटवर्क के महत्वपूर्ण हिस्सों में यातायात भीड़ को कम करने और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.

मॉल परिसर में होंगे 3 फाइव स्टार होटल सहित बहुत कुछ

दुबई में मॉल ऑफ द एमिरेट्ससाल 2005 में खुला इसके बाद से इस मॉल में हर साल लगभग 40 मिलियन लोगों ने एंट्री की. अपनी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माजिद अल फुतैम ने एक महत्वाकांक्षी पुनर्विकास परियोजना का ऐलान किया है. ये मॉल की लाइफस्टाइल को बदल देगा. इस विस्तार में 20,000 वर्ग मीटर का नया खुदरा स्थान शामिल होगा, जिसमें 100 अतिरिक्त लग्जरी, फैशन और लाइफ स्टाइल आउटलेट्स होंगे. इसके अलावा, इसमें एक नया हेल्थ क्लब, एक सांस्कृतिक केंद्र, एक डिवोटेड फूड एरिया और बुनियादी ढांचे में बड़े अपडेशन शामिल होंगे. मॉल परिसर में तीन फाइव स्टार होटल केम्पिंस्की होटल, नोवोटेल सुइट्स मॉल एवेन्यू दुबई, और शेरेटन मॉल ऑफ द एमिरेट्स होटल शामिल हैं और यह एक पैदल पुल के माध्यम से दुबई मेट्रो से जुड़ा हुआ है जो आगंतुकों के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करता है.

