3 लग्जरी कारें और भारी भरकम कैश... रमजान पर दुबई में मिला रईस भिखारी, दिनदहाड़े भीख मांगकर जाता था घर, पुलिस ने दबोचा

Dubai Anti Begging Campaign: दुबई पुलिस ने शहर में घूम रहे एक ऐसे भिखारी को पकड़ा है, जिसके पास 3 लग्जरी गाड़ियां और भारी मात्रा में कैश है. शख्स ने लोगों से पैसे मांगकर धन इकट्ठा करने की बात स्वीकारी. बता दें कि रमजान के महीने में UAE में भीख मांगने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस शख्स को गिरफ्तार किया गया.

भिखारी को किया गिरफ्तार

'खलीज टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स दिनदहाड़े भीख मांगने की ड्यूटी खत्म कर अपनी आलीशान कार में बैठकर चला जाता था. वह अपना थका हुआ चेहरा बदलकर अलग रूप धारण कर लेता था. घटना को लेकर सस्पेक्ट्स एंड क्रिमिनल फिनॉमिना डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अली अल शम्सी ने बताया कि वह लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर, मनगढ़ंत कहानियां बनाकर और मानवीय तथ्यों को चतुराई से गढ़कर लाभ कमाने वाले किसी संगठन से कम प्रदर्शन नहीं करता था.

रमजान का फायदा उठाकर मांगी भीख

भिखारी के पास भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया. अधिकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने भीख के जरिए दिनभर में 25,000 दिरहम ( लगभग 6 लाख रुपये) जमा किए थे. उसने पर्याप्त धन होने के बावजूद भीख मांगना जारी रखा. अधिकारी ने कहा कि पकड़े गए 90 प्रतिशत भिखारी विजिट वीजा पर देश में दाखिल हुए थे और उन्होंने रमजान के महीने का फायदा उठाकर नागरिकों और निवासियों की उदारता का लाभ उठाया.

भिखारियों के खिलाफ कानून

बता दें कि UAE में कानून के मुताबिक भीख मांगने वाले लोगों को 3 तीन महीने की जेल और 5,000 दिरहम ( लगभग 1 लाख रुपये) का जुर्माना हो सकता है. इसके साथ ही UAE में भीख मांगने वाले गिरोहों को मैनेज करने वाले या देश में भीख मांगने के लिए विदेश से लोगों की भर्ती करने वालों को 6 महीने तक की जेल और 100,000 दिरहम ( 24 लाख रुपये) तक का जुर्माना हो सकता है. पुलिस ने यहां रमजान से पहले भिखारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कई देशों के 26 से ज्यादा भिखारियों को गिरफ्तार किया है. इस अभियान का मकसद देश की सभ्य छवि को संरक्षित रखना है.