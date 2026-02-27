Advertisement
trendingNow13124822
Hindi Newsदुनिया3 लग्जरी कारें और भारी भरकम कैश... रमजान पर दुबई में मिला रईस भिखारी, दिनदहाड़े भीख मांगकर जाता था घर, पुलिस ने दबोचा

3 लग्जरी कारें और भारी भरकम कैश... रमजान पर दुबई में मिला रईस भिखारी, दिनदहाड़े भीख मांगकर जाता था घर, पुलिस ने दबोचा

Beggar With Luxury Car In Dubai: संयुक्त अकब अमीरात में रमजान के महीने में भिखारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत पकड़े गए एक भिखारी के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. बता दें कि यह भिखारी दिनभर भीख मांगने के बाद शाम को अपनी लग्जरी कार में बैठकर वापस चला जाता था.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 27, 2026, 07:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 लग्जरी कारें और भारी भरकम कैश... रमजान पर दुबई में मिला रईस भिखारी, दिनदहाड़े भीख मांगकर जाता था घर, पुलिस ने दबोचा

Dubai Anti Begging Campaign: दुबई पुलिस ने शहर में घूम रहे एक ऐसे भिखारी को पकड़ा है, जिसके पास 3 लग्जरी गाड़ियां और भारी मात्रा में कैश है. शख्स ने लोगों से पैसे मांगकर धन इकट्ठा करने की बात स्वीकारी. बता दें कि रमजान के महीने में UAE में भीख मांगने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस शख्स को गिरफ्तार किया गया. 

भिखारी को किया गिरफ्तार 

'खलीज टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स दिनदहाड़े भीख मांगने की ड्यूटी खत्म कर अपनी आलीशान कार में बैठकर चला जाता था. वह अपना थका हुआ चेहरा बदलकर अलग रूप धारण कर लेता था. घटना को लेकर सस्पेक्ट्स एंड क्रिमिनल फिनॉमिना डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अली अल शम्सी ने बताया कि वह लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर, मनगढ़ंत कहानियां बनाकर और मानवीय तथ्यों को चतुराई से गढ़कर लाभ कमाने वाले किसी संगठन से कम प्रदर्शन नहीं करता था.  

ये भी पढ़ें- 'मैं सारा के साथ पहली डेट पर इंडियन रेस्टोरेंट गया था...,' नेतन्याहू ने पीएम मोदी को सुनाया अपनी लव लाइफ का किस्सा, खुद को बताया भारत का कर्जदार  

Add Zee News as a Preferred Source

 

रमजान का फायदा उठाकर मांगी भीख 

भिखारी के पास भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया. अधिकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने भीख के जरिए दिनभर में 25,000 दिरहम ( लगभग 6 लाख रुपये) जमा किए थे. उसने पर्याप्त धन होने के बावजूद भीख मांगना जारी रखा. अधिकारी ने कहा कि पकड़े गए 90 प्रतिशत भिखारी विजिट वीजा पर देश में दाखिल हुए थे और उन्होंने रमजान के महीने का फायदा उठाकर नागरिकों और निवासियों की उदारता का लाभ उठाया.   

ये भी पढ़ें- आइलैंड पर 1000 मस्जिदें! मुस्लिम मुल्क में लाउडस्पीकर को लेकर पर्यटक और लोगों में झड़प, मचा हड़कंप

भिखारियों के खिलाफ कानून

बता दें कि UAE में कानून के मुताबिक भीख मांगने वाले लोगों को 3 तीन महीने की जेल और 5,000 दिरहम ( लगभग 1 लाख रुपये) का जुर्माना हो सकता है. इसके साथ ही UAE में भीख मांगने वाले गिरोहों को मैनेज करने वाले या देश में भीख मांगने के लिए विदेश से लोगों की भर्ती करने वालों को 6 महीने तक की जेल और 100,000 दिरहम ( 24 लाख रुपये) तक का जुर्माना हो सकता है. पुलिस ने यहां रमजान से पहले भिखारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कई देशों के 26 से ज्यादा भिखारियों को गिरफ्तार किया है. इस अभियान का मकसद देश की सभ्य छवि को संरक्षित रखना है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
SEMICONDUCTOR CHIP
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
Kerala Story 2
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
Arvind Kejriwal
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
Supreme Court News
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
Droupadi Murmu
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
Kolkata Earthquake
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम