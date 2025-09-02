हॉर्स राइडिंग की शौकीन, शौहर को इंटरनेट पर दिया तलाक; अब रैपर संग सगाई, कौन है शहजादी शेख महारा?

Sheikha Mahara: दुबई की राजकुमारी और संयुक्त अरब अमीरात की प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी शेख महारा ने पिछले साल अपने पति को तलाक दिया था. अब उन्होंने रैपर फ्रेंच मोंटाना के साथ सगाई करके फिर चर्चा का माहौल बनाया है. बताया जा रहा है कि कपल ने इसल साल जून 2025 में पेरिस फैशन वीक के दौरान अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था. दोनों को अक्सर एक साथ दुबई-मोरक्को में देखा गया है. बताया जा रहा है कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं.

इंस्टाग्राम पर पति को दिया तलाक

बता दें कि शेख महारा ने पिछले साल 16 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पति शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मकतूम से तलाक की घोषणा की थी. उन्होंने अपने पति पर बेवफाई का आरोप लगाया था. शेख महारा ने कहा कि वह अपने बाकी साथियों के साथ व्यस्त हैं इसलिए वह यह शादी खत्म कर रही हैं. उन्होंने कहा,' मैं तुम्हें तलाक देती हूं.' दोनों की शादी मई साल 2023 में हुई थी. इस शादी से दोनों की एक बेटी भी है.

पिता के 26 बच्चों में से एक शेख महारा

शेख महारा प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के 26 बच्चों में से एक हैं. उनकी मां का नाम जो ग्रिगोरकोस हैं. वह मूल रूस से ग्रीस से हैं. ग्रिगोरकोस और शेख महारा के पिता एक दूसरे से तलाक ले चुके हैं. बता दें कि शेख राशिद दुनिया के सबसे रईस राजशाहों में से एक हैं. उनकी कुल संपत्ति 14-18 बिलियन डॉलर बताई जाती है. शेख महारा ने बेटी पैदा होने के 8 महीने बाद ही अपने पति को तलाक दे दिया था, हालांकि उनके पूर्व पति ने तलाक को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया.

प्रभवशाली शख्सीयत हैं राजकुमारी महारा

शेख महारा एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी हैं. साल 2023 में उनकी अनुमानित संपत्ति तकरीबन 300 मिलियन डॉलर बताई गई थी. वह न केवल UAE बल्कि विदेशों में भी अपने मानवतावादी कार्यों के लिए काफी मशहूर हैं. उन्होंने दुबई में रहकर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फॉरेन रिलेशन में पढ़ाई की थी. शेख महारा को घुड़सवारी का बेहद शौक हैं. वह सोशल मीडिया पर घोड़ों के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं.

