गैंगरेप-मल त्याग की पेशकश...क्या है पोर्टा-पॉटी पार्टी, जहां दुबई के अमीरजादे खुलकर खेलते हैं गंदे खेल

Dubai News: दुबई में चल रहे एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. इसमें एक पूर्व लंदन बस ड्राइवर का नाम सामने आया है, जो महिलाओं को सेक्स पार्टी के लिए मुहैया कराता था. यह गिरोह कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को निशाना बनाता था और फायदा उठाकर उन्हें गलत काम में धकेलता था. पूर्व बस ड्राइवर चार्ल्स म्वेसिग्वा ने बीबीसी के एक अंडरकवर रिपोर्टर को भी 'सेक्स पार्टी के लिए महिलाओं' की पेशकश की थी. इतना ही नहीं, उसने रिपोर्टर से कहा कि महिलाओं की कीमत 1,000 डॉलर यानी 88145 रूपये से शुरू होती है और वे ग्राहकों की हर मांग पूरी करती हैं.

यह शख्स दुबई में गैर-कानूनी रूप से जिस्मफरोशी का कारोबार चला रहा था और उन महिलाओं का फायदा उठाता था जो नौकरी की तलाश में दुबई आती थीं. मामले का पर्दाफाश होने के बाद कुछ महिलाओं ने बीबीसी आइ और वर्ल्ड ऑफ सीक्रेट्स पॉडकास्ट में बताया कि कैसे उन्हें मजबूरी में जिस्मफरोशी के धंधे में धकेला गया. रिपोर्ट के मुताबिक, म्वेसिग्वा दूसरों के नाम पर गाड़ियां और फ्लैट किराए पर लेकर इस गिरोह को चलाता रहा और कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा.

युगांडा की एक महिला ने बीबीसी को बताया कि कि कुछ पुरुष जिनसे महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वे बहुत ही अमानवीय सेक्सुअल एक्ट करते हैं. इनमें से एक पुरुष महिलाओं के ऊपर मल त्यागते हैं. एक महिला ने बताया कि म्वेसिग्वा (Mwesigwa) के ज़्यादातर ग्राहक यूरोप से आते हैं और उन्हें अजीब-अजीब फेटिश ख्वाहिशें होती हैं. उसने कहा, 'एक ग्राहक ऐसा है जो लड़कियों पर मल त्यागता है, फिर उन्हें कहता है कि इसे खाओ.'

3,60,018 रूपये के बदले में गैंगरेप करने की पेशकश

दूसरी महिला ने भी इसकी पुष्टि की और बताया कि 'पोर्टा-पॉटी' यानी मल से जुड़े अनुरोध बार-बार आते हैं. उसने बताया कि एक ग्राहक ने कहा, 'हम आपको 15,000 अरब अमीरात दिरहम (करीब 4,084 डॉलर करीब 3,60,018 रूपये ) देंगे और बदले में गैंगरेप करेंगे. इतना ही नहीं, चेहरे पर पेशाब करने, मारने और मल खाने के लिए एक्स्ट्रा 5,000 दिरहम (लगभग 1,361 डॉलर) देने की पेशकश की.' वहीं, एक शख्स ट्रॉय ने बताया कि कैसे महिलाओं को फंसाकर दुबई लाया जाता है और दुबई बुलाने के बाद उन्हें बताया जाता है कि फ्लाइट, वीजा और रहने का खर्च खुद उठाना होगा. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन लड़कियों को पैसे कमाने का बस एक ही रास्ता जिस्मफरोशी का बताया जाता है. ट्रॉय ने कहा कि महिलाओं को ऐसे सेक्सुअल एक्ट के लिए मजबूर किया जाता था, जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सुना भी नहीं था.

'दुबई की पोर्टा-पॉटी पार्टियों में राष्ट्रपति तक शामिल होते हैं'

उसने यह भी दावा किया कि ग्राहकों में 'संगीतकार, फुटबॉलर, राष्ट्रपति' जैसे बड़े लोग शामिल थे. ट्रॉय ने कहा, 'इन लड़कियों के साथ क्या होता है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता. बस अमीर ग्राहकों की खुशी मायने रखती है. इन लड़कियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है.' अगर कोई लड़की मना करती तो उसे कमरे में तब तक बंद कर दिया जाता जब तक वह मान न जाए.' उसने ने बताया कि दो महिलाओं की मौत की खबरें भी आईं, लेकिन बाद में उन्हें खुदकुशी बता दिया गया.

खौफनाक पार्टियां: ऑनलाइन ट्रेंड

इसी मुद्दे को लेकर #DubaiPortaPotty ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हुआ, जिसमें बताया गया कि दुबई में पार्टियों में शामिल होने के लिए कुछ प्रभावशाली महिलाएं बिना खर्चे के जाती हैं, जहां उनके साथ अपमानजनक सेक्सुअल एक्ट किए जाते हैं. इनमें से कुछ अमीर क्लाइंट्स के लिए पैसे लेकर ऐसी हरकतें भी करती हैं, जो बेहद ही घिनौनी होती है. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ महिलाओं को एक पार्टी में शामिल होने के लिए 100,000 डॉलर तक दिए जाते हैं.

इस साल की शुरुआत में यूक्रेन की एक OnlyFans मॉडल मारिया कोवालचुक दुबई की सड़क के किनारे बुरी हालत में मिली थी. बताया गया कि 9 मार्च को वह एक होटल में पार्टी में गई थी और बाद में आठ दिन तक लापता रही. उसकी मां अन्ना ने कहा कि पुलिस जांच में पाया गया कि 'वह अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर गिर गई थी, जिससे गंभीर चोटें आईं.' लेकिन रूसी समाचार साइट शॉट के मुताबिक, परिवार ने पुलिस की रिपोर्ट को झूठा बताया.