Tel Aviv-bound flight: UAE से उड़ी फ्लाइट, जाना था इजरायल, सऊदी अरब क्यों मुड़ी?

बुधवार को फ्लाईदुबई की फ्लाइट (FZ-180) की सऊदी अरब की राजधानी में इमरजेंसी लैंडिंग की गयी. ये फ्लाइट यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) से तेल अवीव जा रही थी. लेकिन बीच में ही पायलट को फ्लाइट सऊदी अरब की राजधानी रियाद में उतारनी पड़ी. इस घटना ने कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि ये फ्लाइट एक इजरायली पैसेंजर के लिए रोकी गयी थी. ये घटना तब हुई जब सऊदी अरब ने आधिकारिक रूप से इजरायली सीटीजन को अपनी सीमाओं में आने से बैन कर रखा है.

लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठ गया है. जानकारी के मुताबिक, उड़ान के दौरान इजरायली पैसेंजर को अचानक स्ट्रोक अटैक आ गया था. जान बचाने के लिए तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत थी. जिसके बाद विमान में मौजूद 80 यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलट ने तुरंत आपातकालीन लैंडिंग का फैसला लिया. खास बात ये है कि दो देशों की आपसी मतभेदों को भुलाकर रियाद में इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन दी गयी.

इमरजेंसी लेंडिंग से बची जान

यह घटना अंतरराष्ट्रीय विमानन कानूनों के तहत मानवीय आधार पर की गई, जहां यात्री की जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता थी. सऊदी अरब के अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विमान को रियाद में उतरने की अनुमति दी और पीड़ित यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई.

इंसानियत ने खोली रियाद में लैंडिंग की राह

फ्लाइट में यात्रा कर रहे एक इजरायली नागरिक को अचानक स्ट्रोक आया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई. क्रू मेंबर्स ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क किया और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (RUH) पर उतरने की अनुमति मांगी. सऊदी अधिकारियों ने बिना किसी देरी के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया.

1 घंटे तक सऊदी अरब में रुकी फ्लाइट

विमान के लैंड करते ही, हवाई अड्डे पर इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ पहले से ही तैयार थे. उन्होंने तुरंत यात्री को विमान से उतारकर एक लोकल अस्पताल में भर्ती कराया. इस दौरान, बाकी 80 यात्रियों को विमान में ही रहने को कहा गया. विमान लगभग एक घंटे तक सऊदी अरब में रुका रहा. जिसके बाद यात्री को अस्पताल में शिफ्ट करने और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने पर उसे तेल अवीव के लिए रवाना होने की मंजूरी मिल गई.