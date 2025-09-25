Tel Aviv-bound flight: UAE से उड़ी फ्लाइट, जाना था इजरायल, सऊदी अरब क्यों मुड़ी?
Advertisement
trendingNow12935821
Hindi Newsदुनिया

Tel Aviv-bound flight: UAE से उड़ी फ्लाइट, जाना था इजरायल, सऊदी अरब क्यों मुड़ी?

Saudi Arabia Israel Relation: दुबई से इजरायल जा रही फ्लाइट को अचानक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रोका गया. यहां फ्लाइट लगभग 1 घंटे तक रुकी रही. इस घटना ने कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए थे. लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठ गया है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 25, 2025, 10:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tel Aviv-bound flight: UAE से उड़ी फ्लाइट, जाना था इजरायल, सऊदी अरब क्यों मुड़ी?

बुधवार को फ्लाईदुबई की फ्लाइट (FZ-180) की सऊदी अरब की राजधानी में इमरजेंसी लैंडिंग की गयी. ये फ्लाइट यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) से तेल अवीव जा रही थी. लेकिन बीच में ही पायलट को फ्लाइट सऊदी अरब की राजधानी रियाद में उतारनी पड़ी. इस घटना ने कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए थे, क्योंकि ये फ्लाइट एक इजरायली पैसेंजर के लिए रोकी गयी थी. ये घटना तब हुई जब सऊदी अरब ने आधिकारिक रूप से इजरायली सीटीजन को अपनी सीमाओं में आने से बैन कर रखा है. 

लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठ गया है. जानकारी के मुताबिक, उड़ान के दौरान इजरायली पैसेंजर को अचानक स्ट्रोक अटैक आ गया था. जान बचाने के लिए तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत थी. जिसके बाद विमान में मौजूद 80 यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलट ने तुरंत आपातकालीन लैंडिंग का फैसला लिया. खास बात ये है कि दो देशों की आपसी मतभेदों को भुलाकर रियाद में इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन दी गयी. 

इसे भी पढ़ें- China: प्यार क्या न करवा दे! ₹3.7 करोड़ देकर बॉयफ्रेंड की पत्नी से किया समझौता, फिर कहानी में आया बड़ा ट्विस्ट, पैसा भी गया और...

Add Zee News as a Preferred Source

इमरजेंसी लेंडिंग से बची जान

यह घटना अंतरराष्ट्रीय विमानन कानूनों के तहत मानवीय आधार पर की गई, जहां यात्री की जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता थी. सऊदी अरब के अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विमान को रियाद में उतरने की अनुमति दी और पीड़ित यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई.

इंसानियत ने खोली रियाद में लैंडिंग की राह

फ्लाइट में यात्रा कर रहे एक इजरायली नागरिक को अचानक स्ट्रोक आया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई. क्रू मेंबर्स ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क किया और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (RUH) पर उतरने की अनुमति मांगी. सऊदी अधिकारियों ने बिना किसी देरी के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया.

1 घंटे तक सऊदी अरब में रुकी फ्लाइट

विमान के लैंड करते ही, हवाई अड्डे पर इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ पहले से ही तैयार थे. उन्होंने तुरंत यात्री को विमान से उतारकर एक लोकल अस्पताल में भर्ती कराया. इस दौरान, बाकी 80 यात्रियों को विमान में ही रहने को कहा गया. विमान लगभग एक घंटे तक सऊदी अरब में रुका रहा. जिसके बाद यात्री को अस्पताल में शिफ्ट करने और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने पर उसे तेल अवीव के लिए रवाना होने की मंजूरी मिल गई.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

Tel Aviv-bound flight Emergency landing

Trending news

मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
;