गर्दन पर मुक्का मारा, बाल खींचे... डबलिन में 6 साल की भारतीय बेटी पर नस्लीय हमला, रो पड़ी मां

6 Year Old Indian Attacked: आयरलैंड के डबलिन शहर से एक दिल दहला देने वाली नस्लीय घटना सामने आई है. इस बार शिकार बनी है महज छह साल की भारतीय बच्ची, जिस पर एक ग्रुप ने मिलकर हमला कर दिया. बच्ची को चेहरे पर घूंसे मारे गए, साइकिल के पहिये से उसके निजी अंगों पर चोट पहुंचाई गई और उससे कहा गया, "इंडिया वापस जाओ". इस घटना ने एक बार फिर विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

'डर्टी इंडियन' कहकर दी गालियां

पीड़िता की मां ने Irish Mirror को बताया कि घटना सोमवार, 4 अगस्त को उस वक्त हुई जब बच्ची अपने घर के बाहर दोस्तों के साथ खेल रही थी. मां ने कुछ देर के लिए अंदर जाकर अपने 10 महीने के बच्चे को खाना खिलाया और इसी दौरान 12-14 साल के पांच लड़कों ने बच्ची पर हमला कर दिया. उन्होंने बच्ची को 'डर्टी इंडियन' कहा, गंदी गालियां दीं और चेहरे पर मुक्का मारा. एक लड़के ने साइकिल का पहिया उसके प्राइवेट पार्ट पर मारा जिससे उसे काफी दर्द हुआ.

बच्ची डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई

बच्ची की मां पिछले आठ सालों से आयरलैंड में बतौर नर्स काम कर रही हैं और हाल ही में आयरिश नागरिकता ली है, उन्होंने बताया कि जब बच्ची अंदर आई तो वो सदमे में थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी. मां ने बताया कि हमलावर लड़कों को उन्होंने बाद में बाहर देखा, लेकिन वे डरने के बजाय उन्हें घूरते और हंसते रहे. “उन्हें पता है कि मैं उसकी मां हूं, फिर भी वे टकराव वाला रवैया दिखा रहे थे,” मां ने कहा.

पुलिस में शिकायत, लेकिन सजा नहीं सुधार चाहती हैं मां

मां ने इस घटना की शिकायत गार्दा (आयरिश पुलिस) में दर्ज करा दी है. हालांकि उन्होंने सख्त सजा की मांग नहीं की, बल्कि उम्मीद जताई है कि उन लड़कों को काउंसलिंग दी जाए ताकि वे सही रास्ते पर लौट सकें.

डबलिन में लगातार हो रहे नस्लीय हमले

यह कोई पहली घटना नहीं है. डबलिन में पहले भी भारतीयों को निशाना बनाया गया है. हाल ही में एक 20 वर्षीय युवक पर ट्राम स्टॉप पर हमला हुआ, जिसमें उसे स्क्रूड्राइवर से चेहरे पर मारा गया. वहीं डेटा साइंटिस्ट डॉ. संतोष यादव पर छह लड़कों ने उस वक्त हमला किया जब वे अपने अपार्टमेंट लौट रहे थे. इन घटनाओं से भारतीय समुदाय में भय और आक्रोश फैल रहा है.