दुनिया के इस शहर में 'मरना' है गैरकानूनी! यमराज के आने से पहले ही सिटी छोड़ देते हैं लोग; वजह कंपा देगी रूह

Town Where Dying Is Illegal: कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की, जहां कुदरत का सबसे अटल नियम यानी 'मौत' भी गैरकानूनी है. एक ऐसी जगह, जहां बीमार होना या बूढ़ा होना आपको अपराधी की कतार में खड़ा कर सकता है. सुनने में यह किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट या काल्पनिक उपन्यास की कहानी लग सकती है, लेकिन इस आधुनिक दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा कोना वजूद रखता है, जहां इंसानों के मरने पर सरकारी पाबंदी है. यहां यमराज के दस्तक देने से पहले ही इंसानों को शहर से बाहर निकाल दिया जाता है. आइए जानते हैं इस शहर के बारे में...

हम बात कर रहे हैं आर्कटिक महासागर के पास बसे देश नॉर्वे के एक छोटे से द्वीप 'स्वालबार्ड' की, और उसकी राजधानी 'लॉन्गइयरब्येन' (Longyearbyen) की. उत्तरी ध्रुव के बेहद करीब बसे इस शहर में पिछले 70 से अधिक सालों से किसी भी इंसान को दफनाने या मरने की इजाजत नहीं है. लेकिन इस अजीबोगरीब कानून के पीछे कोई अंधविश्वास या तानाशाही नहीं, बल्कि विज्ञान का एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है जो किसी की भी रूह कंपा दे.

जब लाशें बन गईं 'टाइम बम'

इस अनोखे कानून की कहानी साल 1950 के दशक से शुरू होती है. लॉन्गइयरब्येन दुनिया के सबसे ठंडे रिहायशी इलाकों में से एक है, जहां सर्दियों में तापमान माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है. इतनी भीषण ठंड के कारण यहां की जमीन हमेशा बर्फ की मोटी परत से जमी रहती है, जिसे विज्ञान की भाषा में 'परमाफ्रॉस्ट' (Permafrost) कहा जाता है. 1950 के आसपास वैज्ञानिकों ने एक बेहद चौंकाने वाली और डरावनी बात नोटिस की. उन्होंने देखा कि इस शहर के कब्रिस्तान में सालों पहले दफनाए गए शव वैसे के वैसे ही पड़े हैं. कड़ाके की ठंड के कारण लाशें प्राकृतिक रूप से 'मम्मी' में तब्दील हो चुकी थीं, यानी वे सड़ या गल नहीं रही थीं.

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खतरा तब और बढ़ गया जब वैज्ञानिकों ने पाया कि साल 1918 में फैली महामारी 'स्पैनिश फ्लू' के शिकार हुए लोगों के शवों में वह घातक वायरस आज भी पूरी तरह जिंदा और सक्रिय था. वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि अगर ये जमी हुई लाशें कभी वैश्विक तापमान (Global Warming) के कारण पिघलीं, तो सदियों पुराने जानलेवा वायरस और बैक्टीरिया दोबारा वातावरण में फैल जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया में ऐसी तबाही मचेगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा. एक तरह से, यहां का कब्रिस्तान टाइम बम बन चुका था.

यमराज से पहले आती है फ्लाइट

इसी महामारी के खौफ से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन ने साल 1950 में एक सख्त कानून पास किया. 'शहर में मरने पर मुकम्मल पाबंदी'. तब से लेकर आज तक, यहां इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाता है. अगर कोई व्यक्ति यहां गंभीर रूप से बीमार पड़ता है, या कोई बुजुर्ग अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर होता है, तो प्रशासन तुरंत हरकत में आ जाता है. उन्हें फौरन हवाई जहाज या शिप के जरिए नॉर्वे के मुख्य भूभाग (Mainland) पर भेज दिया जाता है, ताकि वे वहां के किसी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ले सकें. यहां तक कि अगर किसी की अचानक एक्सीडेंट में मौत हो भी जाए, तो भी शव को यहां दफनाने की सख्त मनाही है; उसे तुरंत विमान से विदा कर दिया जाता है.

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आज लॉन्गइयरब्येन में न तो कोई वृद्धाश्रम है, न कोई बड़ा अस्पताल और न ही कोई सुसज्जित मैटरनिटी वार्ड. यहां जीवन के अंतिम क्षणों को सम्मानपूर्वक विदा करने की कोई व्यवस्था नहीं है. कुदरत के खूबसूरत नजारों और बर्फ की चादर से ढके इस शहर की यही सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत है, यहां जिंदगी तो कदम-कदम पर मुस्कुराती है, लेकिन मौत के लिए कोई जगह नहीं है.