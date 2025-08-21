International Facts: दुनिया के वो देश, जहां आप मजे से टहलते हुए पार कर सकते हैं बॉर्डर; 'गार्डन-गार्डन' हो जाता है दिल

International Borders on Feet: एक दूसरे मुल्क में जाने के लिए प्लेन का इस्तेमाल करना सामान्य बात है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई सारे देश ऐसे हैं, जहां पर आप मजे से टहलते हुए पैदल ही पार कर सकते हैं.
Which countries can cross border on foot: विदेश घूमने की इच्छा सभी लोगों में होती है. इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता है. अगर आप भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएं तो हवाई जहाज का सहारा लेना पड़ता है. उसका भारी-भरकर टिकट खर्च हर किसी का मूड बिगाड़ सकता है. लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में 10 ऐसे देश हैं, पर आप नंगे पैर ही वैधानिक तरीके से बॉर्डर पार कर सकते हैं तो कैसा लगेगा. यह कपोल-कल्पित नहीं बल्कि सच है. आइए ऐसे देशों के बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं.
किन देशों मे बॉर्डर को पैदल पार किया जा सकता है?
अमेरिका और कनाडा
अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर भी खुला हुआ है. वाशिंगटन राज्य और ब्रिटिश कोलंबिया के बीच स्थित पीस आर्क पार्क पर दोनों देशों का बॉर्डर मिलता है. यह एक शांत और खूबसूरत जगह है. जहां पर पार्क के सुंदर लॉन और फूलों की क्यारियाँ सीमा पार करती हैं. आप यहां पर पैदल सीमा पार कर सकते हैं.
बेल्जियम और नीदरलैंड
इन दोनों देशों का बॉर्डर भी बेहद सहज है. इन दोनों मुल्कों के बॉर्डर के फुटपाथ पर सफ़ेद क्रॉस लगे हुए हैं. जो दो देशों को बांटते हैं. आप मजे से टहलते हुए बॉर्डर पार कर एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं. दोनों मुल्कों में प्रवेश का यह तरीका आपको रोमांचित कर सकता है.
नॉर्वे और स्वीडन
नॉर्वे और स्वीडन यूरोप के देश हैं. प्राचीन जंगलों और चमकदार झीलों वाले इन देशों के बॉर्डर आप आसानी से पैदल पार सकते हैं. इसके लिए आपके पास पासपोर्ट और वीजा होना चाहिए. अगर आप यूरोपियन है तो वीजा की भी जरूरत नहीं होती है. यहां का शांत, मनोरम और सीमाहीन क्षेत्र हर किसी को मोह लेता है.
फ़्रांस और स्पेन
फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर भी फ्रेंडली एंट्री है. दोनों मुल्कों के बीच ले पर्थस और पाइरेनियाई गांव है, जिनके बीच से बॉर्डर गुजरता है. आप इस सड़क से एक-दूसरे मुल्क में पैदल जा सकत हैं. साथ ही दोनों देशों के व्यंजनों और संस्कृतियों का भी आनंद ले सकते हैं.