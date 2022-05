Dust Storm: भयंकर आंधी से दिन में ही लगने लगा हो गई रात, वायरल वीडियो कर देगा हैरान

Dangerous Storm In US: हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रीय मौसम सेवा (National Weather Service) ने भयंकर तूफान की चेतावनी दी थी. मौसम विभाग की ये चेतावनी (Warning) सही साबित हुई और ऐसी आंधी आई कि मिडवेस्ट अमेरिका (Midwest America) धूल से ढक गया. इस आंधी ने कई क्षेत्रों को बुरी तरह से प्रभावित किया है.

अमेरिका में आई ये आंधी सोशल मीडिय पर चर्चा (Discussion) का विषय बन गई है. इस चर्चा का कारण है आंधी का भयंकर प्रभाव. दरअसल इस आंधी ने दिन में ही ऐसा प्रकोप बरसाया कि लगने लगा रात हो गई है. धूल (Dust) की मोटी चादर धीरे-धीरे सब जगह फैलने लगी और अंधेरा (Darkness) छा गया. आप भी जरूर देखें ये वायरल वीडियो...

63 mph wind gust here at the office shortly after 4 pm, but many reports of 80+ mph across the region with significant structural damage and trees down!! Please let us know what happened in your area. pic.twitter.com/WlkOg1L2ED

— NWS Sioux Falls (@NWSSiouxFalls) May 13, 2022