Dutch Foreign Minister Caspar Veldkamp Resigns: गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल का एक्शन जारी है और अब दुनियाभर में इजरायल के खिलाफ माहौल बनने लगा है. कई देश खुलकर इजरायल का विरोध करने लगे हैं. इसी बीच डच विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप ने इजरायल पर प्रतिबंध लगा पाने की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. कैस्पर वेल्डकैंप ने गाजा में इजरायल के सैन्य अभियानों के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार का समर्थन नहीं मिलने पर इस्तीफा दिया है. बता दें कि न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी से आने वाले वेल्डकैंप पहले इजरायल में नीदरलैंड के राजदूत रह चुके हैं.

साथी मंत्रियों पर लगाया आरोप...

कैस्पर वेल्डकैंप ने कहा है कि वह अपने 'सार्थक उपायों' के लिए समर्थन हासिल नहीं कर पाए. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ मंत्री मौजूदा प्रतिबंधों के कार्यान्वयन में भी बाधा डाल रहे हैं. वेल्डकैंप ने कहा, 'मैं यह भी देख रहा हूं कि गाजा में जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है. गाजा शहर पर हमला और वेस्ट बैंक पर क्या हो रहा है. यह विवादित बस्ती ई1 और पूर्वी यरुशलम के निर्माण के निर्णय के बारे में है.'

Add Zee News as a Preferred Source

वेल्डकैंप ने गाजा में 'बिगड़ती परिस्थितियों' का हवाला देते हुए इजरायली नौसेना के जहाजों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों के लिए तीन निर्यात परमिट भी रद्द कर दिए थे. वह यूरोपीय संघ के इजरायल के साथ व्यापार समझौते को निलंबित करने के लिए भी दबाव बना रहे थे. द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार, 61 वर्षीय वेल्डकैंप ने कहा कि वह 'खुद नीतियां लागू करने और आवश्यक रास्ता तय करने में असमर्थ' महसूस कर रहे हैं.

देश में एक बड़ा राजनीतिक संकट

कैस्पर वेल्डकैंप के इस्तीफे से नीदरलैंड में एक व्यापक राजनीतिक संकट पैदा हो गया है. न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के सभी मंत्रियों और राज्य सचिवों ने एकजुटता दिखाते हुए कार्यवाहक सरकार छोड़ दी है. नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ ने शुक्रवार शाम संसद को बताया कि उन्हें वेल्डकैंप के फैसले और अपनी पार्टी के हटने पर अफसोस है.

वेल्डकैंप ने इजरायल के नियोजित सैन्य हमले के जवाब में इजरायली बस्तियों से आयात पर प्रतिबंध लगाने का भी सुझाव दिया था. विपक्षी सांसद पहले से ही अविश्वास प्रस्ताव पर जोर दे रहे थे और उन पर इजरायल के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे थे. पिछले महीने, नीदरलैंड ने स्मोट्रिच और बेन-ग्वीर को अवांछित घोषित कर दिया था. गुरुवार को नीदरलैंड ने 21 अन्य देशों के साथ एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पश्चिमी तट पर एक बड़ी बस्ती परियोजना को इजरायल की मंजूरी की निंदा करते हुए इसे 'अस्वीकार्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत' बताया गया.

गाजा में लगातार बिगड़ती जा रही है मानवीय स्थिति

इस बीच, गाजा में मानवीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. इजरायली सैन्य अभियानों ने गाजा शहर के निवासियों को दक्षिण की ओर पलायन करने पर मजबूर कर दिया है, जबकि खाने की चीजों की कमी गंभीर होती जा रही है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को गाजा की स्थिति पर दुख व्यक्त किया, क्योंकि वहां आधिकारिक तौर पर अकाल की घोषणा की गई थी. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पांच लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भयावह अकाल की स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिसमें भुखमरी, गरीबी और मौत शामिल है.