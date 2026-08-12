/रूस-यूक्रेन लीगल बैटल में पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ की एंट्री, मॉस्को ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, ट्रिब्यूनल में लड़ेंगे केस

DY Chandrachud Global Arbitration Review: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ी और संवेदनशील लीगल बैटल में मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार, रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे एक बड़े वित्तीय-निवेश विवाद में जस्टिस चंद्रचूड़ को अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है. यह मामला 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेनी संपत्तियों को हुए भारी नुकसान से जुड़ा है.
ग्लोबल आर्बिट्रेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार, यह केस यूक्रेन के सरकारी बैंक 'ओशचाडबैंक' (Oschadbank) ने रूस के खिलाफ दायर किया है, जिसमें सैकड़ों मिलियन डॉलर के हर्जाने का दावा किया गया है.
ये पूरा मामला रूस और यूक्रेन के बीच 1998 में हुए ऐतिहासिक द्विपक्षीय निवेश समझौते (Bilateral Investment Treaty) के तहत दर्ज किया गया है. यूक्रेन के सरकारी बैंक ओशचाडबैंक का आरोप है कि 2022 में रूस के सैन्य अभियान के दौरान डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिज्जिया जैसे क्षेत्रों में मौजूद उसकी विशाल व्यावसायिक संपत्तियों, शाखाओं और कारोबार को भारी नुकसान पहुंचा. बैंक का दावा है कि रूस के इस कदम से उसे बड़ा वित्तीय झटका लगा है, जिसकी भरपाई मॉस्को को करनी चाहिए.
जानकारी के मुताबिक, इस हाई प्रोफाइल मामले का निपटारा तीन सदस्यों वाली अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल करेगी, जिसमें दुनिया के जाने-माने कानूनी दिग्गज शामिल हैं:
1. डायाला जिमेनेज (अध्यक्ष): कोस्टा रिका की पूर्व व्यापार मंत्री और वरिष्ठ आर्बिट्रेटर डायाला जिमेनेज को रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों की सहमति से ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष चुना गया है.
2. प्रोफेसर स्टावरोस ब्रेकौलाकिस: ग्रीस के प्रसिद्ध आर्बिट्रेटर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के प्रोफेसर ब्रेकौलाकिस को यूक्रेन के ओशचाडबैंक ने अपना मध्यस्थ चुना है.
3. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़: भारत के पूर्व सीजएआई चंद्रचूड़ को रूस की तरफ से ट्रिब्यूनल में मध्यस्थ के रूप में नामांकित किया गया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूस की ओर से जस्टिस चंद्रचूड़ को मध्यस्थ बनाने का यह पहला प्रयास नहीं था. इससे पहले भी मॉस्को ने उन्हें कई बड़े अंतरराष्ट्रीय विवादों में आर्बिट्रेटर बनने का न्योता दिया था, जिन्हें उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया था. इनमें जर्मन ऊर्जा कंपनी 'विंटरशॉल डीआ' (Wintershall Dea) और यूक्रेन की राष्ट्रीय पावर ट्रांसमिशन कंपनी 'उक्रेनर्गो' से जुड़े मामले शामिल थे. विंटरशॉल केस में 'परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' ने उन्हें एक विशेष नियुक्ति भूमिका सौंपी थी, लेकिन रूस द्वारा संपर्क किए जाने के बाद उन्होंने खुद को इस प्रक्रिया से अलग कर लिया था. हालांकि, इस बार उन्होंने ओशचाडबैंक वाले मामले में रूस का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन में यह मौजूदगी भारतीय न्यायशास्त्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. 2025 में भी उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की निवेशक-राज्य विवाद नीतियों और आर्बिट्रेशन सुधारों पर वैश्विक समुदाय को संबोधित किया था. अब रूस-यूक्रेन जैसे दो देशों के बीच जारी भीषण संघर्ष में उनके कानूनी फैसलों और निष्पक्षता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी.