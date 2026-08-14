/यूक्रेन के ड्रोन के डर से Mad Max जैसा बना टैंकर, रूसी जहाजों को जाल और पिंजरों से ढकने की आई नौबत

बीते कुछ सालों में युद्ध के नियम और तरीके बदले हैं. अब आमने-सामने की जंग के बजाय ड्रोन से युद्ध लड़े जा रहे हैं. ड्रोन की महिमा इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका और रूस जैसे सुपरपावर परेशान हैं. यूक्रेन के ड्रोन से बचने के लिए रूस ने अपने तेल-गैस के टैंकरों में अजीबोगरीब अस्थाई डिफेंस सिस्टम लगाए हैं. रूस के इस देसी डिफेंस जुगाड़ की तुलना अब Mad Max जैसी साइंस फिक्शन मूवी से हो रही है.
रूस ने अपने जहाजों को ड्रोन हमलों से बचाने के लिए कुछ लोहे के पिंजरे, जाल और पानी की टंकियां लगवाई हैं. इसके बाद वो Mad Max फिल्म में दिखाई दे चुके उन वाहनों जैसे नजर आ रहे हैं, जिन्हें जंग लड़ने के लिए मोडिफाई किया गया था.
इसकी ताजा मिसाल Caruzo ऑयल टैंकर है, जिस पर ब्रिटेन और यूरोपीय सरकारों ने प्रतिबंध लगा रखा है. द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, शिपिंग एक्सपर्ट योरुक इसिक द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ये टैंकर बोस्फोरस जलडमरूमध्य से गुजरता नजर आया. इस टैंकर के दोनों तरफ ड्रोन रोधी जाल लटकाए गए थे. टैंकर पर एक के ऊपर एक रखी जा सकने वाली पानी की टंकियां भी लगाई गई थीं. इसके अलावा जहाज के ऊपरी हिस्से को लोहे के पिंजरे जैसी संरचना से ढक दिया गया था.
धरती का विनाश करने की क्षमता वाले परमाणु हथियारों के जखीरे से लेकर जमीन के कुल क्षेत्रफल तक यूक्रेन, हर मामले में रूस की तुलना में 'इत्तू' सा है. लेकिन उसका जंग लड़ने का कलेजा बहुत बड़ा है. साढ़े चार साल बाद भी यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज की नाक में दम कर रखा है. हाल ही में दो ऐसी तस्वीरें आई हैं, जो बताती हैं कि हो न हो जंग के मैदान में कुछ जगह यूक्रेन का 'खौफ' चल रहा है.
इसिक ने बताया कि एक और प्रतिबंधित टैंकर Rizvel भी इस्तांबुल के दक्षिण में मारमारा सागर से गुजर रहा था. उसे भी जाल की मोटी परत से ढका गया था. इन अस्थायी सुरक्षा इंतजामों का मकसद ड्रोन के सामने एक और रुकावट खड़ी करना है, ताकि वह सीधे जहाज तक न पहुंच सके.
Caruzo ऑयल टैंकर के ब्रिज और डेक यानी जहाज के उन हिस्सों को भी जाल से ढका गया था, जहां से जहाज को चलाया और नियंत्रित किया जाता है. इस जहाज का क्रू भी इस नए सिक्योरिटी लेयर के ढांचे के अंदर खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए नजर आए.
शिपिंग निगरानी वेबसाइट TankerTrackers.com के को फाउंडर समीर मदनी ने इस इंतजाम के बारे में कहा कि चालक दल के लोगों ने खुद को एक तरह से लोहे के डिब्बे के अंदर बंद कर लिया है.
लोहे के पिंजरे जहाज और आने वाले ड्रोन के बीच कुछ दूरी बना सकते हैं. इससे संभव है कि ड्रोन का हथियार जहाज के मुख्य ढांचे तक पहुंचने से पहले ही फट जाए. वहीं जहाज के बाहरी हिस्से में लगाई गई पानी की टंकियां भी रूसी सैन्य वाहनों पर किए जाने वाले अस्थायी सुरक्षा इंतजामों के जैसी हैं. इसका मकसद भी हमले की स्थिति में टक्कर या विस्फोट के कुछ असर को अपने ऊपर लेना है. ताकि तेल या गैस को बचाया जा सके.
यूक्रेन ने समुद्री ड्रोन हमले तेज किए हैं.
यूक्रेन ने रूस से जुड़े जहाजों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को काफी बढ़ा दिया है.
जुलाई की शुरुआत से यूक्रेनी सेना ने अजोव सागर और काला सागर में रूस से जुड़े 218 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया है.
यूक्रेन अब रूस के तथाकथित ‘शैडो फ्लीट’ और छोटे फीडर टैंकरों को निशाना बनाने के लिए बिना चालक वाले समुद्री जहाजों, जेट इंजन वाले ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों का तेजी से इस्तेमाल कर रहा है.
इस अभियान का बड़ा मकसद रूस की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना और कब्जे वाले क्रीमिया तक ईंधन पहुंचाने वाले रास्तों में बाधा डालना है.
इस अभियान का असर अब रूस और यूक्रेन से बाहर भी चिंता का कारण बन रहा है.
पिछले महीने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कीव से नोवोरोस्सिय्स्क में Caspian Pipeline Consortium के टर्मिनल के आसपास हमले रोकने को कहा था. इसकी वजह अमेरिकी तेल कंपनियों के हितों और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंता थी.
बीते 100 घंटों में यूक्रेन ने अपनी घातक ड्रोन फैक्ट्री का जखीरे का मुंह रूस की ओर खोल दिया. कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये तक कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी पैट्रियाट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कुछ हिस्सा यूक्रेन को अगर दे दे तो वो रूस के मिसाइलों के जखीरे को खत्म कर सकता है.
द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अपनी ड्रोन पावर की चतुराई से पुतिन के महल को टारगेट किया. इस दौरान यूक्रेन ने एस-400 की अभेद सुरक्षा व्यवस्था को भेद दिया.
बीते एक दशक में ईरान, यूक्रेन और तुर्किये में बने ड्रोन का इस्तेमाल दुनिया में तेजी से बढ़ा है. भारत भी अपने ड्रोन क्षमताओं को मजबूत कर रहा है.
ईरान ने मिडिल ईस्ट की जंग में अपनी सस्ती, सुंदर और टिकाऊ ड्रोन फैक्ट्री के दम पर अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड को बैकफुट पर धकेल दिया था.
यूक्रेन, रूस को जंग के मैदान में नाको चने चबवा रहा है.
बीते कुछ सालों में तुर्किये में बने ड्रोन का इस्तेमाल करके अजरबैजान ने आर्मेनिया की नाक में दम कर दिया था.
चीन में बने ड्रोन का इस्तेमाल तो पाकिस्तान भी कर रहा है.