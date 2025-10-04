क्या है ई-अराइवल कार्ड, जो UAE से भारत आने वालों के लिए होगा जरूरी, जान लें इसकी पूरी ABCD

Advertisement
Oct 04, 2025
E-Arrival Card: अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत आने वाले यात्रियों के लिए भारत पहुंचना और भी आसान हो गया है. जानकारी के अनुसार, दिल्ली हवाई अड्डे ने ई-आगमन कार्ड प्रणाली शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों को अब कागज के फॉर्म भरने की झंझट नहीं होगी. इस डिजिटल पहल के जरिए यात्री अपने आगमन का विवरण ऑनलाइन भर सकते हैं और हवाई अड्डे पर प्रक्रिया तेजी से पूरी हो जाएगी. यह सुविधा 1 अक्‍टूबर से शुरू हो गई है.

इस बीच यूएई और भारत के बीच सैकड़ों उड़ानें संचालित करने वाली एमिरेट्स ने ये नियम लागू होने से ठीक पहले एक एडवाइजरी जारी की थी. एयरलाइन ने यात्रियों को सूचित किया था कि 1 अक्टूबर से भारत आने वाले सभी गैर-भारतीय नागरिकों को विमान में चढ़ने से पहले ई-अराइवल कार्ड भरना अनिवार्य होगा. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रस्थान से 72 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक फॉर्म न भरें. एमिरेट्स ने यात्रियों को यह सलाह भी कि फॉर्म पहले से जमा न करने पर आगमन पर हवाई अड्डे पर प्रक्रिया लंबी हो जाएगी. इसमें कोई पंजीकरण शुल्क शामिल नहीं है. 

जानकारी के अनुसार, ई-आगमन कार्ड कई आधिकारिक सरकारी चैनलों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. यात्री कई प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल फॉर्म तक पहुंच सकते हैं.
यह प्रक्रिया कागज रहित है और इसमें किसी दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है. जमा करने के बाद, एक पुष्टिकरण ईमेल भेजा जाता है. इसे इमिग्रेशन में डिजिटल रूप से दिखाया जा सकता है .

ई-आगमन कार्ड भरने के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म:

इंडियन वीजा वेबसाइट: indianvisaonline.gov.in
इमीग्रेशन ब्यूरो पोर्टल: boi.gov.in
सु-स्वागतम मोबाइल ऐप
दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट: newdelhiairport.in

ई-आगमन कार्ड के लाभ:

मैनुअल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं: ई-आगमन कार्ड भरने से मैनुअल फॉर्म भरने और कागजी काम करने की आवश्यकता नहीं होगी.
इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज: हवाई अड्डे पर आव्रजन प्रक्रिया तेज़ी से पूरी होगी, जिससे लंबी कतारों में खड़ा होने की समस्या कम होगी.
सुरक्षित और सुविधाजनक: ई-आगमन कार्ड एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यात्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार अपना ब्योरा दर्ज करने की अनुमति देता है.

बता दें, यह नया नियम भारतीय पासपोर्ट धारकों या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों पर लागू नहीं होगा. इन यात्रियों को पहले से ही फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) की सुविधा प्राप्त है, जिसे जून 2024 में दिल्ली हवाई अड्डे पर शुरू किया गया था. यह कार्यक्रम अलग से कार्य करता रहेगा तथा विदेशी नागरिकों के लिए नई डिजिटल आगमन प्रणाली से अप्रभावित रहेगा. ई-अराइवल कार्ड प्रणाली पहले से ही लागू और अनिवार्य है.

