अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच यूरोपियन यूनियन के दिग्गजों से मिले MEA एस जयशंकर, जताई ये उम्मीद

S Jaishankar tweets meet EU Foreign Ministers: अमेरिका में कई देशों के बीच ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है. भारत के वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में हैं. यूएनजीए के 80वें अधिवेशन में भारत के रुख और भागीदारी को लेकर दुनियाभर में चर्चाओं का दौर जारी है. कुछ देर पहले विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने ट्वीट किया, 'आज न्यूयॉर्क में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में उनसे मिलकर प्रसन्नता हुई. मेरी मेज़बानी के लिए यूरोपीय संघ के मानव संसाधन उपाध्यक्ष काजा कल्लास का धन्यवाद. इन मुलाकातों के दौरान बहुपक्षवाद, भारत और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू की भारत के साथ साझेदारी, यूक्रेन में जारी युद्ध और गाजा के हालातों के बीच ऊर्जा और व्यापार पर विचारों के खुले आदान-प्रदान का अवसर मिला.'
यूरोपियन यूनियन के साथ सकारात्मक रास्ता निकलने की उम्मीद
अमेरिका और भारत के बीच जारी तनाव के बीच यूरोपियन के अमीर देशों के साथ समझौता करके भारत एक तीर से दो निशाने साध रहा है.