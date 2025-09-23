अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच यूरोपियन यूनियन के दिग्गजों से मिले MEA एस जयशंकर, जताई ये उम्मीद
Advertisement
trendingNow12932978
Hindi Newsदुनिया

अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच यूरोपियन यूनियन के दिग्गजों से मिले MEA एस जयशंकर, जताई ये उम्मीद

अमेरिका में कई देशों के बीच ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है. भारत के वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में हैं. यूएनजीए के 80वें अधिवेशन में भारत के रुख और भागीदारी को लेकर दुनियाभर में चर्चाओं का दौर जारी है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 23, 2025, 02:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच यूरोपियन यूनियन के दिग्गजों से मिले MEA एस जयशंकर, जताई ये उम्मीद

S Jaishankar tweets meet EU Foreign Ministers: अमेरिका में कई देशों के बीच ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है. भारत के वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में हैं. यूएनजीए के 80वें अधिवेशन में भारत के रुख और भागीदारी को लेकर दुनियाभर में चर्चाओं का दौर जारी है. कुछ देर पहले विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने ट्वीट किया, 'आज न्यूयॉर्क में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में उनसे मिलकर प्रसन्नता हुई. मेरी मेज़बानी के लिए यूरोपीय संघ के मानव संसाधन उपाध्यक्ष काजा कल्लास का धन्यवाद. इन मुलाकातों के दौरान बहुपक्षवाद, भारत और यूरोपियन यूनियन यानी ईयू की भारत के साथ साझेदारी, यूक्रेन में जारी युद्ध और गाजा के हालातों के बीच ऊर्जा और व्यापार पर विचारों के खुले आदान-प्रदान का अवसर मिला.'

यूरोपियन यूनियन के साथ सकारात्मक रास्ता निकलने की उम्मीद

अमेरिका और भारत के बीच जारी तनाव के बीच यूरोपियन के अमीर देशों के साथ समझौता करके भारत एक तीर से दो निशाने साध रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

S Jaishankar

Trending news

'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
;