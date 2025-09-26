अमेरिका की धरती पर जी4 का दबदबा! जी20 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की भरी हुंकार, अमेरिका-पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी

G4 Foreign Ministers reaffirms call for UN reforms: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जापान, जर्मनी और ब्राज़ील के अपने समकक्षों के साथ न्यूयॉर्क में आयोजित जी4 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया. मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग दोहराई है. जयशंकर ने X पर अपडेट साझा करते हुए लिखा: "आज न्यूयॉर्क में अपने सहयोगियों ताकेशी इवाया, जोहान वेडफुल और मौरो विएरा के साथ #G4 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होकर प्रसन्नता हुई. #G4 ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. इसने अंतर-सरकारी वार्ता #IGN प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति का भी आकलन किया."

Glad to join the #G4 Foreign Ministers Meeting along with colleagues Takeshi Iwaya, Johann Wadephul and Mauro Vieira in New York today. #G4 reiterated its commitment to reforming the United Nations including the UN Security Council. It also assessed the current state of the… pic.twitter.com/KTBl8MpkAw — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 25, 2025

क्या है G4?

G4 ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान का एक समूह है जो UNSC के स्थायी सदस्य बनने के इच्छुक हैं. G4 देश UNSC की स्थायी सदस्यता के लिये एक-दूसरे का समर्थन करत हैं. G4 राष्ट्र पारंपरिक रूप से उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान मिलते हैं. इन चारों देशों का मनना है कि संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने वाले निकायों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है.

जी4 क्यों चाहता है यूएन में बदलाव?

दुनिया की बड़ी ताकतों को एकजुट करने वाली जी4 ग्रुप की बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने जापान, जर्मनी और ब्राजील के अपने साथियों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में बड़े बदलाव की पुरानी मांग को फिर से बुलंद किया है. ये चारों देश चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और मजबूत बनाया जाए, ताकि आज की दुनिया की हकीकत को सही तरीके से दर्शाया जा सके. ये चारों देश लंबे समय से कह रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पुरानी हो चुकी है. 1945 में बनी ये काउंसिल आज की 21वीं सदी की जियो-पॉलिटिकल हकीकत को नहीं दिखाती. विकासशील देशों, जैसे भारत जैसे उभरते बाजारों को स्थायी सीट मिलनी चाहिए. खासकर विकासशील देशों को ज्यादा जगह मिले. बैठक में इंटर-गवर्नमेंटल नेगोशिएशन (आईजीएन) प्रोसेस की समीक्षा भी की गई.

जी20 बैठक में भारत ने भरी हुंकार

न्यूयॉर्क में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक (एफएमएम) से इतर, विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री सीनेटर पेनी वोंग, मिस्र के विदेश मंत्री डॉ. बद्र अब्देलती और मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हाजी हसन के साथ अलग-अलग बैठकें कीं. इससे पहले, गुरुवार को जी20 विदेश मंत्रियों के समक्ष 'ऑपरेशन सिंदूर' का पक्ष रखते हुए, जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने वाले लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा कर रहे हैं. आतंकवाद को विकास और शांति के लिए खतरा बताते हुए, उन्होंने यहां मंत्रियों की एक बैठक में कहा, "आतंकवादियों के बीच व्यापक नेटवर्क को देखते हुए, जो भी किसी भी मोर्चे पर उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, वह वास्तव में समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बड़ी सेवा करता है."

ऑपरेशन ‌सिंदूर का जिक्र

हालांकि उन्होंने इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का सीधे तौर पर ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था. उन्होंने कहा, "विकास के लिए एक सतत खतरा शांति में बाधा डालने वाला, आतंकवाद है." यह ज़रूरी है कि दुनिया आतंकवादी गतिविधियों के प्रति न तो सहिष्णुता दिखाए और न ही उन्हें सहयोग दे"

अमेरिका को कैसे सुनाया?

इसके साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव डालने के लिए कथित तौर पर देशों पर प्रतिबंध लगाने के दोहरे मानदंडों की आलोचना की, हालांकि उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, जिसने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर दंडात्मक शुल्क लगाया था. उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों और पाबंदियों के कारण, "आपूर्ति और रसद को खतरे में डालने के अलावा, पहुंच और लागत भी राष्ट्रों पर दबाव का कारण बन गए."