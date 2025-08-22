ट्रंप को ठेंगा दिखा दमदारी के साथ मॉस्को में पुतिन से मिले एस जयशंकर, रूसी राष्ट्रपति ने किया स्वैग से स्वागत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार आंखें दिखाने के बावजूद भारतीय विदेशमंत्री एस जयशंकर ने उन्हें दरकिनार करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की. इस दौरान पुतिन ने भी जयशंकर का खुले दिल से शानदार स्वागत किया. एस जयशंकर की पुतिन से हुई इस महत्वपूर्ण भेंट को भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को और अधिक गहराई देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इसके कुछ ही घंटे पहले जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात की थी.

पुतिन से मुलाकात से ठीक पहले एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ एक विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता की थी. उस बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई थी. सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री जयशंकर के बीच बातचीत में भारत-रूस संबंधों को और मजबूत करने के उपायों, वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और बहुपक्षीय सहयोग जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल रहे.

Honored to call on President Putin at the Kremlin today. Conveyed the warm greetings of President Droupadi Murmu & Prime Minister @narendramodi. Apprised him of my discussions with First DPM Denis Manturov & FM Sergey Lavrov. The preparations for the Annual Leaders Summit are… pic.twitter.com/jJuqynYrlX — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 21, 2025

पुतिन से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने किया एक्स पर पोस्ट

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने खुद को गर्वान्वित महसूस किया और अपने एक्स पोस्ट में लिखा, 'आज क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सम्मानित महसूस किया. मैंने उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं. मैंने उन्हें प्रथम उपप्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ हुई अपनी चर्चाओं के बारे में बताया. वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं. वैश्विक परिदृश्य और यूक्रेन पर हालिया घटनाक्रम को लेकर उनके विचार साझा करने की सराहना करता हूं.'

अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ हुई जयशंकर की बैठक के दोनों नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मीडिया को ब्रीफ करते हुए एस जयशंकर ने कहा, 'हमारा मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच संबंध दुनिया के सबसे मज़बूत रिश्तों में से एक रहे हैं.' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच सहयोग सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य को देखते हुए इसे और विस्तारित किया जा रहा है. मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत और रूस की साझेदारी स्थिरता और संतुलन का प्रतीक बनकर उभर रही है.

