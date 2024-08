धरती धंसी और 26 फुट गहरे गड्ढे में गायब हो गई महिला, दिल दहला देगा ये VIDEO

Viral Video: मलेशिया के कुआलालंपुर में एक 48 वर्षीय भारतीय पर्यटक शुक्रवार को जालान मस्जिद इंडिया में एक सिंकहोल में गिर गई. रिपोर्टों के अनुसार, महिला एक फुटपाथ पर चल रही थी जब अचानक 26 फुट का गड्ढा बन गया, जिससे वह गिर गई. इस घटना के बाद से एक खोज-और-बचाव अभियान शुरू हुआ. महिला का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है.

लापता पर्यटक को खोजने के प्रयास में, कुआलालंपुर के बचावकर्ता दो मैनहोल के साथ मलबे को काटने के लिए उच्च-दाब वाले पानी के जेट का उपयोग कर रहे हैं. चैनल न्यूज़ एशिया ने बताया कि यह प्रक्रिया घटनास्थल पर स्थित मैनहोल और 69 मीटर दूर एक अन्य स्थान के बीच की जा रही है.

समाचार आउटलेट ने यह भी बताया कि कुआलालंपुर सिटी हॉल ने खोज और बचाव अभियानों पर एक अपडेट प्रदान किया. जिसमें कहा गया कि एक अलग मैनहोल पर फ्लशिंग ऑपरेशन असफल रहा, जहां रविवार शाम से सोमवार सुबह तक धीरे-धीरे बहता पानी देखा गया. कुआलालंपुर सिटी हॉल के अनुसार बचावकर्ता अभी भी महिला की खोज में लगे हुए हैं. अधिकारियों ने कहा कि खोज तब तक जारी रहेगी जब तक लापता महिला नहीं मिल जाती.

