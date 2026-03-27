धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, झुलसने लगे लोग! लेकिन इस शहर ने कैसे खुद को 4 डिग्री ठंडा कर लिया?

Medellin Medellín's green corridors: क्लाइमेट चेंज मानव निर्मित तबाही है. मौसम में बदलाव हो रहा है. सर्दियों में कम ठंड पड़ रही है, तो गर्मी भी महज कुछ दिन ही ज्यादा परेशान करती हैं. एशिया से इतर यूरोप के शहर भी भट्टी की तरह तपने लगे हैं. कुछ शहरों में सड़कों को पिघलने से बचाने के लिए उन्हें ठंडा रखने के जतन किए जाते हैं. इसी तरह से बारिश का पैटर्न भी बीते कुछ सालों से अप्रत्याशित होता जा रहा है. मौसम में आ रहे इस बेहद अजीबोगरीब पैटर्न की वजह वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी है. ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनका पानी समुद्र में मिल रहा है. समुद्र का जलस्तर बढ़ने से कई शहरों के पानी में डूब जाने का खतरा बढ़ गया है. ऐसे तमाम चुनौतियों के बीच एक शहर ने अपना औसत तापमान 4 डिग्री कम कर लिया है.

'सदाबहार वसंत का शहर'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शहर का नाम है मेडेलिन. दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के मेडेलिन को 'सदाबहार वसंत का शहर' कहा जाता है. हालांकि, आगे ये शहर तेजी से हुए शहरीकरण यानी कंक्रीट के बढ़ते जंगलों के कारण गर्म होने लगा था. लेकिन बीते 10-12 सालों में यहां के लोगों ने चमत्कार करते हुए, दुनिया को एक नई राह दिखाई है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर ने दो डिग्री तापमान में गिरावट का लक्ष्य 2024 में हासिल कर लिया था.

मेडिलिन शहर में हर साल अगस्त के महीने में एक प्रसिद्ध वार्षिक पुष्पोत्सव आयोजित होता है. यह फेस्ट शहर की समृद्ध पुष्प विरासत और जीवन संस्कृति की ओर इशारा करता है.

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शहर 4 डिग्री ठंडा कैसे हुआ?

2016 में शुरु हुए एक प्रोजेक्ट ने लोगों को कैसे जागरूक किया, उनके मन में शहर का तापमान कम करने की इच्छा कैसे जागी आइए बताते हैं. एक खास प्रोजेक्ट के तहत पूरे शहर में 30 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए. टारगेट पूरा करने के लिए सबने खूब पसीना बहाया. पूरे क्षेत्र में करीब 9 लाख पेड़ और 25 लाख से अधिक छोटे पौधे लगाए गए. स्थानीय लोगों को खेत-बागान का काम सिखाकर पक्की सरकारी नौकरी दी गई. एक मुहिम को पूरे शहर ने अपना सपना बना लिया. इस तरह इस सिटी का तापमान करीब 4 डिग्री कम करने में कामयाबी हासिल हुई.

बचत भी सेहत भी

जगह-जगह ग्रीन कॉरिडोर बनने से हवा में मौजूद हानिकारक कणों (PM) के स्तर में भारी गिरावट देखी गई. सांस से संबंधित बीमारियों में भी 30 फीसदी की कमी आई. इस तरह ये शहर करोड़ों डॉलर बचा चुका है. बिजली की खपत कम हुई है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर किया जाता है. प्राकतिक आपदाओं में भी कमी आई है.

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वहीं भारत और दुनिया के कई शहरों में भी इससे मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है.