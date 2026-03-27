Advertisement
trendingNow13155152
Hindi Newsदुनियाधरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, झुलसने लगे लोग! लेकिन इस शहर ने कैसे खुद को 4 डिग्री ठंडा कर लिया?

धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, झुलसने लगे लोग! लेकिन इस शहर ने कैसे खुद को 4 डिग्री ठंडा कर लिया?

Medellín city: इस शहर को कभी 'सदाबहार वसंत का शहर' कहा जाता था. तेजी से हुए शहरीकरण के चलते ये सिटी कंक्रीट के जंगल की तरह तपने लगी थी. हालांकि बीते कुछ सालों में, यहां के लोगों ने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 27, 2026, 02:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेडेलिन शहर (फाइल फोटो)
मेडेलिन शहर (फाइल फोटो)

Medellin Medellín's green corridors: क्लाइमेट चेंज मानव निर्मित तबाही है. मौसम में बदलाव हो रहा है. सर्दियों में कम ठंड पड़ रही है, तो गर्मी भी महज कुछ दिन ही ज्यादा परेशान करती हैं. एशिया से इतर यूरोप के शहर भी भट्टी की तरह तपने लगे हैं. कुछ शहरों में सड़कों को पिघलने से बचाने के लिए उन्हें ठंडा रखने के जतन किए जाते हैं. इसी तरह से बारिश का पैटर्न भी बीते कुछ सालों से अप्रत्याशित होता जा रहा है. मौसम में आ रहे इस बेहद अजीबोगरीब पैटर्न की वजह वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी है. ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उनका पानी समुद्र में मिल रहा है. समुद्र का जलस्तर बढ़ने से कई शहरों के पानी में डूब जाने का खतरा बढ़ गया है. ऐसे तमाम चुनौतियों के बीच एक शहर ने अपना औसत तापमान 4 डिग्री कम कर लिया है. 

'सदाबहार वसंत का शहर'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शहर का नाम है मेडेलिन. दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के मेडेलिन को 'सदाबहार वसंत का शहर' कहा जाता है. हालांकि, आगे ये शहर तेजी से हुए शहरीकरण यानी कंक्रीट के बढ़ते जंगलों के कारण गर्म होने लगा था. लेकिन बीते 10-12 सालों में यहां के लोगों ने चमत्कार करते हुए, दुनिया को एक नई राह दिखाई है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर ने दो डिग्री तापमान में गिरावट का लक्ष्य 2024 में हासिल कर लिया था.

मेडिलिन शहर में हर साल अगस्त के महीने में एक प्रसिद्ध वार्षिक पुष्पोत्सव आयोजित होता है. यह फेस्ट शहर की समृद्ध पुष्प विरासत और जीवन संस्कृति की ओर इशारा करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शहर 4 डिग्री ठंडा कैसे हुआ?

2016 में शुरु हुए एक प्रोजेक्ट ने लोगों को कैसे जागरूक किया, उनके मन में शहर का तापमान कम करने की इच्छा कैसे जागी आइए बताते हैं. एक खास प्रोजेक्ट के तहत पूरे शहर में 30 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए. टारगेट पूरा करने के लिए सबने खूब पसीना बहाया. पूरे क्षेत्र में करीब 9 लाख पेड़ और 25 लाख से अधिक छोटे पौधे लगाए गए. स्थानीय लोगों को खेत-बागान का काम सिखाकर पक्की सरकारी नौकरी दी गई. एक मुहिम को पूरे शहर ने अपना सपना बना लिया. इस तरह इस सिटी का तापमान करीब 4 डिग्री कम करने में कामयाबी हासिल हुई.

बचत भी सेहत भी

जगह-जगह ग्रीन कॉरिडोर बनने से हवा में मौजूद हानिकारक कणों (PM) के स्तर में भारी गिरावट देखी गई. सांस से संबंधित बीमारियों में भी 30 फीसदी की कमी आई. इस तरह ये शहर करोड़ों डॉलर बचा चुका है. बिजली की खपत कम हुई है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर किया जाता है. प्राकतिक आपदाओं में भी कमी आई है.

यह भी पढ़ें- (जब सब कुछ जम जाता है… तब ये फिश क्यों नहीं जमती? बर्फ से भी ठंडी दुनिया के 'धुरंधर' हैं ये जीव)

वहीं भारत और दुनिया के कई शहरों में भी इससे मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Medellin

Trending news

गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार
israel iran war
गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार
देश को ऊर्जा संकट से बचा रही है इंडियन नेवी,नौसेना के 'ऑपरेशन हॉर्मुज' की पूरी डिटेल
DNA
देश को ऊर्जा संकट से बचा रही है इंडियन नेवी,नौसेना के 'ऑपरेशन हॉर्मुज' की पूरी डिटेल
सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेता, फिर लाश पर चढ़ा दी गाड़ी, मंजर देख कांप गई रूह
Karnataka News
सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेता, फिर लाश पर चढ़ा दी गाड़ी, मंजर देख कांप गई रूह
‘मेड इन इंडिया’ ड्रोनों से विदेशी खतरा खत्म करने की तैयारी, 20 सुरक्षा परीक्षण जरूरी
drones
‘मेड इन इंडिया’ ड्रोनों से विदेशी खतरा खत्म करने की तैयारी, 20 सुरक्षा परीक्षण जरूरी
पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
G7 Summit
पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा
Assembly Election 2026
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
Ram Navami in Srinagar
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
Supreme Court
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
Jammu-kashmir
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
Gujarat
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी