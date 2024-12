7.0 तीव्रता के भूकंप झटकों से हिला कैलिफोर्निया, समुंदर के अंदर का यह Video देखकर चौंक जाएंगे

Bhookamp Today: अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की. भूकंप सुबह 10:44 बजे प्रशांत महासागर में स्थित तटीय हम्बोल्ट काउंटी के एक छोटे से शहर फर्नडेल के पास आया. इसके बाद भूकंप के कुछ हल्के झटके भी महसूस किए गए. जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने भूकंप जाने की पुष्टि की है.

आ सकती है सुनामी

कैलिफोर्निया में आए इस भूंकप का केंद्र फर्नडेल से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर (6.21 मील) की गहराई में मिला. इतनी ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के चलते समुद्र में सुनामी आने की चेतावनी भी जारी कर दी गई. गुरुवार की देर रात कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर भीषण भूकंप आने के कारण समुद्र में सुनामी आने का खतरा पैदा हो गया है. हालांकि बाद में इसे रद्द कर दिया गया है.

A strong earthquake was felt widely across Northern California on Thursday, and some residents along its coast were urged to evacuate inland due to the threat of a possible tsunami.

The quake struck at 10:44 am (local time) west of Ferndale, a small city in coastal Humboldt…

— ANI (@ANI) December 5, 2024