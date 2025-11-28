Advertisement
अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.0, जानिए कितना हुआ नुकसान

Earthquake in Anchorage: अमेरिका का अलास्का राज्य एक बार फिर भूकंप के तेज झटके से दहल गया है, हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 28, 2025, 05:07 AM IST
अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.0, जानिए कितना हुआ नुकसान

Earthquake in Alaska: यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (US Geological Survey) के मुताबिक, गुरुवार 27 नवंबर 2025 की सुबह एंकरेज मेट्रोपॉलिटन इलाके (Anchorage metropolitan area) में 6.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया. USGS के मुताबिक, जलजला लोकल टाइम के हिसाब से सुबह करीब 8:11 बजे 69 किलोमीटर (43 मील) की गहराई पर आया. इसका सेंटर अलास्का के सुसितना (Susitna) से 12 किलोमीटर (7 मील) पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में था, जो शहर से करीब 67 मील (108 किलोमीटर) नॉर्थ वेस्ट में है.

 

कितना नुकसान हुआ?
भूकंप आने के बाद किसी बड़े नुकसान की तुरंत कोई खबर नहीं मिली. एंकरेज की मेयर सुजैन लाफ्रांस (Suzanne LaFrance) के एक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, म्युनिसिपल इंस्पेक्टरों को भी भूकंप के बाद ज़रूरी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं मिली.

'सूनामी की आशंका नहीं'
यूएस सुनामी वॉर्निंग सिस्टम ने कहा कि सुनामी की भी उम्मीद नहीं थी. इस बीच, कुछ लोगों को ये घटना मजेदार लगी और वो थैंक्सगिविंग की छुट्टी (Thanksgiving holiday) को ऑनलाइन “शेक्सगिविंग” (Shakesgiving) कह रहे थे. इस बीच एक घर के लिविंग रूम का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि जब भूकंप आया तो एक बच्चा सोफे से उतरकर बाहर तेजी से भागा. इसमें कमरे की चीजें हिलती हुई नजर आ रही हैं.

 

2021 के बाद यहां का सबसे बड़ा भूकंप
USGS के मुताबिक, अलास्का अमेरिका का सबसे ज्यादा भूकंप आने वाला राज्य है और दुनिया के सबसे अधिक भूकंप वाले इलाकों में से एक है. राज्य में तकरीबन हर साल 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है. KTUU TV ने बताया कि गुरुवार का भूकंप 2021 के बाद से अलास्का के दक्षिण मध्य हिस्से में आया सबसे बड़ा भूकंप है.

(इनपुट-एपी)

About the Author
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

earthquakeAlaskaAnchorage

