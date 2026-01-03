Advertisement
मेक्सिको में फिर डोली धरती, आया 6.5 तीव्रता का भूकंप; बाल-बाल बची राष्ट्रपति क्लाउडिया-देखें Video

Earthquake: मेक्सिको सिटी में शुक्रवार को 6.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके राजधानी में महसूस किए गए. मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूकंप के झटकों के बाद हॉल छोड़ने पर मजबूर हो गईं लेकिन कुछ मिनटों बाद वापस लौटीं. भूकंप का केंद्र गुरेरो राज्य के सैन मार्कोस कस्बे के पास था.

 

Jan 03, 2026, 06:36 AM IST
Earthquake In Mexico: बीते शुक्रवार को मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया जिससे पूरा शहर हिल गया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान सेवा (एसएसएन) के अनुसार, भूकंप के झटके मेक्सिको सिटी के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी महसूस किए गए.

भूकंप के दौरान मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, क्लाउडिया शीनबाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात कर रही थीं. जब भूकंप के झटके महसूस हुए तो उन्हें तुरंत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में रोकनी पड़ी और पत्रकारों के साथ हॉल छोड़ना पड़ा. एएफपी के अनुसार, राष्ट्रपति कुछ मिनट बाद वापस लौटीं और स्थिति की जानकारी दी. भूकंप का केंद्र मेक्सिको के दक्षिणी राज्य गुरेरो के सैन मार्कोस कस्बे के पास स्थित था, जो प्रसिद्ध रिसॉर्ट शहर अकापुल्को के नजदीक है. भूकंप का असर मेक्सिको सिटी से लेकर अकापुल्को और तटीय क्षेत्रों तक महसूस किया गया.

भूकंप के झटके इतने तेज थे कि राजधानी में ऊंची इमारतें भी हिचकोले खाने लगीं. सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिनमें लोगों को इमारतों से बाहर निकलते देखा जा सकता है. भूकंप के बाद स्थानीय निवासियों ने जल्द ही सड़कों पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया. प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है.

भूकंप के तुरंत बाद मेक्सिको सिटी में भूकंप का अलार्म बजने लगा जिससे नागरिकों में घबराहट फैल गई. हालांकि, राष्ट्रपति शीनबाम ने अपने एक पोस्ट में कहा कि गुरेरो राज्य में अभी तक किसी भी प्रकार के गंभीर नुकसान की सूचना नहीं मिली है.

उन्होंने यह भी पुष्टि की कि मेक्सिको सिटी में राजधानी के बुनियादी ढांचे को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है. भूकंप के बाद स्थानीय अधिकारियों ने सुरक्षा जांच शुरू की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन चलाया. 

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

