Myanmar Earthquake: म्यांमार से थाईलैंड तक भारी तबाही, भयानक भूकंप से ढह गईं इमारतें, मौत का मंजर देख कांप उठे लोग

Myanmar Earthquake: शुक्रवार दोपहर थाईलैंड और उसके पड़ोसी देश म्यांमार में 7.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिससे बैंकॉक में एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत गिर गई. पुलिस ने बताया कि इस घटना में कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया कि इमारत अचानक धूल के गुबार में गिर गई, जबकि लोग घबराकर भागने लगे। यह घटना बैंकॉक के प्रसिद्ध चातुचक मार्केट के पास हुई. पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंच गई हैं.

Tremors shook buildings in Bangkok, prompting evacuations. The quake is rare for the region, raising concerns in the… pic.twitter.com/rCn433Kw6K

A powerful earthquake, estimated between 6.9 and 7.7 magnitude, struck central Myanmar near Monywa.

भूकंप के बाद 6.4 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया, जिससे लोग और ज्यादा डर गए. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) और जर्मनी के GFZ भूविज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का सेंटर म्यांमार के मोन्यवा शहर से लगभग 50 किलोमीटर (30 मील) दूर था और इसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर (6.2 मील) थी.

#BREAKING A 7.9-magnitude earthquake struck Myanmar, according to the China Earthquake Networks Center.

बैंकॉक में ऊंची इमारतों में बने स्विमिंग पूल से पानी बाहर गिरने लगा और कई इमारतों से मलबा गिरा. प्रधानमंत्री पैटोंगटर्न शिनावात्रा ने इस आपदा की स्थिति का आकलन करने के लिए आपात बैठक बुलाई है.

Just experienced a 7.7 strength #earthquake in #Bangkok for close to 3 minutes. Its epicenter was Mandalay, Myanmar, over 1200 kms from here.

Despite the distance it swayed buildings; caused cracks, forced evacuations and rooftop pools cascaded much water to down below. Scary! pic.twitter.com/iIeV7WQWN6

— Joseph Çiprut (@mindthrust) March 28, 2025