तुर्की में 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके, कई इमारतों को नुकसान, जानिए कितने हुए हताहत

Earthquake in Turkey: पश्चिमी तुर्की में एक जोरदार भूकंप आया है, जिससे कम से कम 3 इमारतें ढह गईं, जो पहले आए भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गई थीं. किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है. आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी, एएफएडी के मुताबिक, 6.1 तीव्रता का भूकंप बालिकेसिर (Balikesir) प्रांत के सिंदिरगी (Sindirgi) शहर में केंद्रित था. ये स्थानीय समयानुसार रात 11:48 बजे (1948 जीएमटी) 5.99 किलोमीटर (3.72 मील) की गहराई पर आया. भूकंप के बाद कई झटके आए और इसे इस्तांबुल (Istanbul) और आसपास के बर्सा (Bursa), मनीसा (Manisa) और इजमिर (Izmir) प्रांतों में महसूस किया गया.

इतने लोग घायल

तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया (Ali Yerlikaya) ने बताया कि सिंदिरगी में कम से कम 3 खाली इमारतें और एक 2 मंजिला दुकान ढह गई. ये इमारतें पहले ही एक भूकंप में डैमेज हो चुकी थीं. बालिकेसिर के गवर्नर इस्माइल उस्ताओग्लू (Ismail Ustaoglu) के मुताबिक, भूकंप के फिजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के कारण होने वाली घबराहट के कारण कुल 22 लोग घायल हुए हैं.

किसी के मरने की खबर नहीं

सिंदिरगी के जिला प्रशासक डोगुकन कोयुनकू (Dogukan Koyuncu) ने सरकारी अनादोलु एजेंसी को बताया, "अभी तक हमें किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हम अपना आकलन जारी रखे हुए हैं." हैबरतुर्क टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोग अपने घरों में लौटने से डरकर बाहर ही रहे.

लोग डरकर बाहर ही रहे

हैबरतुर्क टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही बारिश शुरू हुई कई लोग अपने घरों में लौटने से डरकर बाहर ही रहे. इस्माइल उस्ताओग्लू ने कहा कि मस्जिदों, स्कूलों और स्पोर्ट हॉल्स को उन लोगों के लिए खुला रखा जा रहा है जो फिलहाल घर वापस जाना नहीं चाहते हैं.



2023 में आया था जबरदस्त जलजला

सिंदिरगी में अगस्त में 6.1 तीव्रता का भूकंप भी आया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और दर्जनों अन्य घायल हो गए थे. तब से, बालिकेसिर के आसपास के इलाके में छोटे-छोटे भूकंप आते रहे हैं. तुर्की मेजर फॉल्ट लाइंस के टॉप पर स्थित है, और यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं. 2023 में, 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तुर्की में 53,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और 11 दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी प्रांतों में लाखों इमारतें तबाह या डैमेज हो गईं. पड़ोसी सीरिया के उत्तरी हिस्सों में 6,000 और लोग मारे गए थे.

