Advertisement
trendingNow12977920
Hindi Newsदुनिया

तुर्की में 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके, कई इमारतों को नुकसान, जानिए कितने हुए हताहत

तुर्की एक बार फिर जलजले के जद में आया है, इसके कारण कुछ इमारतों को नुकसान हुआ है. हालांकि अभी किसी की मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन लोगों में खौफ का माहौल है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तुर्की में 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके, कई इमारतों को नुकसान, जानिए कितने हुए हताहत

Earthquake in Turkey: पश्चिमी तुर्की में एक जोरदार भूकंप आया है, जिससे कम से कम 3 इमारतें ढह गईं, जो पहले आए भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गई थीं. किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है. आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी, एएफएडी के मुताबिक, 6.1 तीव्रता का भूकंप बालिकेसिर (Balikesir) प्रांत के सिंदिरगी (Sindirgi) शहर में केंद्रित था. ये स्थानीय समयानुसार रात 11:48 बजे (1948 जीएमटी) 5.99 किलोमीटर (3.72 मील) की गहराई पर आया. भूकंप के बाद कई झटके आए और इसे इस्तांबुल (Istanbul) और आसपास के बर्सा (Bursa), मनीसा (Manisa) और इजमिर (Izmir) प्रांतों में महसूस किया गया.

इतने लोग घायल
तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया (Ali Yerlikaya) ने बताया कि सिंदिरगी में कम से कम 3 खाली इमारतें और एक 2 मंजिला दुकान ढह गई. ये इमारतें पहले ही एक भूकंप में डैमेज हो चुकी थीं. बालिकेसिर के गवर्नर इस्माइल उस्ताओग्लू (Ismail Ustaoglu) के मुताबिक, भूकंप के फिजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के कारण होने वाली घबराहट के कारण कुल 22 लोग घायल हुए हैं.

किसी के मरने की खबर नहीं
सिंदिरगी के जिला प्रशासक डोगुकन कोयुनकू (Dogukan Koyuncu) ने सरकारी अनादोलु एजेंसी को बताया, "अभी तक हमें किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हम अपना आकलन जारी रखे हुए हैं." हैबरतुर्क टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोग अपने घरों में लौटने से डरकर बाहर ही रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

लोग डरकर बाहर ही रहे
हैबरतुर्क टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही बारिश शुरू हुई कई लोग अपने घरों में लौटने से डरकर बाहर ही रहे. इस्माइल उस्ताओग्लू ने कहा कि मस्जिदों, स्कूलों और स्पोर्ट हॉल्स को उन लोगों के लिए खुला रखा जा रहा है जो फिलहाल घर वापस जाना नहीं चाहते हैं.
 

2023 में आया था जबरदस्त जलजला
सिंदिरगी में अगस्त में 6.1 तीव्रता का भूकंप भी आया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और दर्जनों अन्य घायल हो गए थे. तब से, बालिकेसिर के आसपास के इलाके में छोटे-छोटे भूकंप आते रहे हैं. तुर्की मेजर फॉल्ट लाइंस के टॉप पर स्थित है, और यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं. 2023 में, 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तुर्की में 53,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और 11 दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी प्रांतों में लाखों इमारतें तबाह या डैमेज हो गईं. पड़ोसी सीरिया के उत्तरी हिस्सों में 6,000 और लोग मारे गए थे.

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

earthquakeTurkey

Trending news

कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
Priyank Kharge
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
Yogi Adityanath
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
DNA
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
Sir
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
PM SHRI scheme
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
jammu kashmir news
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Air India की फ्लाइट में मिला तिलचट्टा, कंपनी ने लिया ऐसा 'एक्शन' कि लोग हुए कन्फ्यूज
Viral News
Air India की फ्लाइट में मिला तिलचट्टा, कंपनी ने लिया ऐसा 'एक्शन' कि लोग हुए कन्फ्यूज