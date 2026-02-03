Advertisement
trendingNow13096367
Hindi Newsदुनियाक्या है उथला भूकंप? तिब्बत में 10 किलोमीटर अंदर तक कांप गई धरती, जानें इसके पीछे की वजह

क्या है उथला भूकंप? तिब्बत में 10 किलोमीटर अंदर तक कांप गई धरती, जानें इसके पीछे की वजह

जब भी कहीं भूकंप आता है, तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि इसकी गहराई कितनी थी. तिब्बत में आजआया भूकंप महज 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया, जिसे उथला भूकंप (Shallow Earthquake) कहा जाता है. यही वजह है कि भले ही इसकी तीव्रता ज्यादा न हो, लेकिन झटके लोगों को साफ तौर पर महसूस होते हैं. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 03, 2026, 12:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या है उथला भूकंप? तिब्बत में 10 किलोमीटर अंदर तक कांप गई धरती, जानें इसके पीछे की वजह

तिब्बत में मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को एक बार फिर धरती कांप उठी. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक, सुबह 10 बजकर 17 मिनट 43 सेकंड (भारतीय समय) पर तिब्बत में 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी, जिससे झटके सतह पर ज्यादा महसूस किए गए.

NCS ने दी आधिकारिक जानकारी
NCS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, “EQ of M: 3.2, On: 03/02/2026 10:17:43 IST, Lat: 28.80 N, Long: 87.30 E, Depth: 10 Km, Location: Tibet.”
इस जानकारी से साफ है कि भूकंप का केंद्र तिब्बत क्षेत्र में था और यह उथली गहराई पर आया. सबसे पहले समझें उथला भूकंप क्या है?.

उथला भूकंप क्या है?
भूकंप पृथ्वी के अंदर कहीं से शुरू होता है, जहां चट्टानें अचानक टूटती या खिसकती हैं. उस जगह को फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं. अब गहराई के हिसाब से भूकंप तीन तरह के होते हैं (USGS और NCS जैसी एजेंसियां यही मानती हैं):

Add Zee News as a Preferred Source

उथला भूकंप → 0 से 70 किलोमीटर तक की गहराई (ज्यादातर 0-30 किमी में आते हैं)
मध्य गहराई वाला → 70 से 300 किलोमीटर
गहरा भूकंप → 300 से 700 किलोमीटर तक

तिब्बत वाला भूकंप 10 किमी पर था. यानी बिल्कुल उथला.  ऐसे भूकंप दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही मचाते हैं, क्योंकि ज्यादातर बड़े-बड़े विनाशकारी भूकंप इसी कैटेगरी में आते हैं.

क्यों उथले भूकंप ज्यादा खतरनाक होते हैं?
सोचिए, भूकंप की एनर्जी तरंगों (सिस्मिक वेव्स) के रूप में सतह तक पहुंचती है. अगर फोकस गहरा है, तो तरंगें रास्ते में बहुत सारी चट्टानों से गुजरती हैं. रास्ते में एनर्जी कमजोर पड़ जाती है, फैल जाती है जैसे दूर से चिल्लाने पर आवाज धीमी हो जाती है. लेकिन उथले भूकंप में? तरंगों को सतह तक पहुंचने में बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है. एनर्जी लगभग पूरी-पूरी सतह पर आ जाती है. नतीजा  जमीन ज्यादा तेज और जोर से हिलती है. USGS की वैज्ञानिक सुजान हॉफ कहती हैं कि उथला भूकंप "शहर के ठीक नीचे बम फटने" जैसा होता है. उदाहरण से समझें: अगर दो भूकंप एक ही तीव्रता के हों, लेकिन एक 10 किमी गहरा और दूसरा 500 किमी गहरा तो उथला वाला ज्यादा नुकसान करेगा. 

उथले भूकंप क्यों होते हैं ज्यादा खतरनाक?
विशेषज्ञों के अनुसार, उथली गहराई पर आने वाले भूकंप ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं. इसकी वजह यह है कि भूकंपीय तरंगों को जमीन की सतह तक पहुंचने में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे झटके ज्यादा तेज महसूस होते हैं. ऐसे भूकंप इमारतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और जनहानि की आशंका भी बढ़ जाती है.

तिब्बत-नेपाल क्षेत्र क्यों रहता है भूकंप के खतरे में?
तिब्बत और नेपाल एक बड़े भूवैज्ञानिक फॉल्ट लाइन पर स्थित हैं.यहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट से टकराती है. इसी टक्कर के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और आज भी यह प्रक्रिया जारी है. इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र में भूकंप आना आम बात है.

हिमालय की ऊंचाई बढ़ने की भी वजह
भूवैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की टक्कर से पृथ्वी की परत मोटी होती जा रही है, जिससे तिब्बती पठार की ऊंचाई बनी हुई है. कई बार यह टेक्टोनिक हलचल इतनी मजबूत होती है कि हिमालयी चोटियों की ऊंचाई तक में बदलाव आ सकता है.

पहले भी आ चुके हैं बड़े भूकंप
तिब्बत क्षेत्र में पहले भी कई बड़े भूकंप आ चुके हैं.यहां स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट्स पर 8.0 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप दर्ज किए गए हैं.वहीं, सामान्य फॉल्टिंग से आने वाले भूकंप अपेक्षाकृत कम तीव्रता के होते हैं, लेकिन फिर भी खतरनाक साबित हो सकते हैं. फिलहाल, इस भूकंप से किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन प्रशासन और वैज्ञानिक एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

earthquake

Trending news

उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
Pankaja Munde
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
parth pawar
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
TMC का होने वाला है अंत, बंगाल में बनेगी BJP की सरकार; भाजपा ने ममता पर साधा निशाना
bengal elections
TMC का होने वाला है अंत, बंगाल में बनेगी BJP की सरकार; भाजपा ने ममता पर साधा निशाना
ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
India-US trade deal
ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?
Kotdwar
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?
राजधानी में हाई-वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही ममता की पुलिस
mamata banerjee news
राजधानी में हाई-वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही ममता की पुलिस
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात
India-US trade deal
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सियासी तूफान! कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांगे पूरे कागजात
I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' टली, अब 10 फरवरी को होगी सुनवाई
I-PAC Raid Controversy
I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर 'सुप्रीम' टली, अब 10 फरवरी को होगी सुनवाई
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
manipur news
मैतेई विधायक ही नहीं कूकी भी दिल्ली डटे, मणिपुर में भाजपा सरकार के लिए बस 3 विकल्प
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!
Parliament budget session
एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, 2026 से लेकर 2047 तक का तय हो जाएगा भारत का भविष्य!