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China Earthquake: नेपाल में त्रासदी के बीच चीन में भूकंप से कांपी धरती, तिब्बत में चल रहे बचाव अभियान को ड्रैगन ने रोका

नेपाल में मची तबाही के बीच पड़ोसी मुल्क चीन से भूकंप की खबर सामने आई है. चीन के सिचुआन प्रांत में करीब 5.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया. इस बीच चीन की ओर से तिब्बत में चल रहे बचाव अभियान को निलंबित कर दिया गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 28, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:37 PM IST
China Earthquake: नेपाल में त्रासदी के बीच चीन में भूकंप से कांपी धरती, तिब्बत में चल रहे बचाव अभियान को ड्रैगन ने रोका
Image Credit: नेपाल में अगले तीन दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है. (फोटो- सोशल मीडिया)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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