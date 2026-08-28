/China Earthquake: नेपाल में त्रासदी के बीच चीन में भूकंप से कांपी धरती, तिब्बत में चल रहे बचाव अभियान को ड्रैगन ने रोका

गौरतलब है कि चोचेन नदी और पुरेपु त्सांगपो नदी के संगम के पास बनी एक विशाल झील फटने के बाद नेपाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है. नेपाल के अधिकांश इलाकों में प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है. दावा किया जा रहा है कि झील के फटने के बाद एक बार फिर बड़ा जल सैलाब आ सकता है. लोगों से दुकाने बंद करने और घरों से बाहर आने की अपील भी प्रशासन की ओर से की गई है. नेपाल में अगले तीन दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है.