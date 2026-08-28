/China Earthquake: नेपाल में त्रासदी के बीच चीन में भूकंप से कांपी धरती, तिब्बत में चल रहे बचाव अभियान को ड्रैगन ने रोका

Earthquake in China: तिब्बत-नेपाल की सीमा पर रसुवा नदीं में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है. इस बाढ़ के कारण चीन और तिब्बत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं. इस बीच चीन में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. चीन अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, चीन के सिचुआन प्रांत में करीब 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है.
दोनों देशों में राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहा है. इसी बीच चीन में महसूस किए गए भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया है. इससे पहले गुरुवार देर रात भी चीन के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. इसी बीच चीन ने तिब्बत में चल रहे बचाव अभियान को अचानक रोक दिया. दावा किया जा रहा है कि नेपाल-तिब्बत सीमा पर भूस्खलन के कारण बनी एक झील फट गई है, जिसके बाद चीन ने राहत एवं बचाव कार्य को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है.
बता दें कि गत 26 अगस्त को नेपाल-तिब्बत सीमा पर भूस्खलन के कारण बनी झील से एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन में चोचेन नदी और पुरेपु त्सांगपो नदी के संगम के पास बनी एक विशाल झील फट गई. इस कारण चीन ने तिब्बत में चल रहे अपने बचाव अभियान को निलंबित कर दिया है. हैरान करने वाली बात ही कि चीन की ओर से बचाव कार्य ऐसे समय पर रोका गया है, जब इस त्रासदी में बड़ी संख्या में लोग लापता हैं.
अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीनी सरकार ने बचाव दल को घटनास्थल से एक किलोमीटर दूर हटने का आदेश दिया है. विनाशकारी भूस्खलन के बाद तिब्बती क्षेत्र में सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं.
नेपाल से सटे चीन में आए भूकंप में किसी बड़े नुकसान या जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई है. इससे पहले भी रात के समय में नेपाल और तिब्बत में भी भूकंप के झटके दर्ज किए गए थे. नेपाल में 3.2 और तिब्बत में 4.9 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. गौरतलब है कि चीन में आया यह भूकंप इसलिए अहम हो जाता है, क्योंकि नेपाल और तिब्बत में हाल में ही तबाही आई है.
आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि चीन का सिचुआन प्रांत भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है. इसको भूकंपीय क्षेत्र भी माना जाता है. ये पूरा क्षेत्र तिब्बती पठार और सिचुआन बेसिन के बीच स्थित है, जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स में हमेशा हलचल देखने को मिलती है. पिछले आंकड़ों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि यहां हमेशा भूकंप आते रहे हैं. साल 2008 में इसी प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी.
गौरतलब है कि चोचेन नदी और पुरेपु त्सांगपो नदी के संगम के पास बनी एक विशाल झील फटने के बाद नेपाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है. नेपाल के अधिकांश इलाकों में प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है. दावा किया जा रहा है कि झील के फटने के बाद एक बार फिर बड़ा जल सैलाब आ सकता है. लोगों से दुकाने बंद करने और घरों से बाहर आने की अपील भी प्रशासन की ओर से की गई है. नेपाल में अगले तीन दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है.