Hindi Newsदुनिया

Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में आज, यानी मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई.

Written By  Gurutva Rajput|Last Updated: Aug 12, 2025, 05:56 PM IST
दहल गई इंडोनेशिया की धरती, 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटकों से कांपे लोग, चारों तरफ मची हलचल

Indonesia Earthquake News: इंडोनेशिया में आज, यानी मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई, जो कि एक शक्तिशाली भूकंप माना जाता है. भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

 

 

कितने बजे आया भूकंप?

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र (NCS) के अनुसार पश्चिमी पापुआ, इंडोनेशिया में 12 अगस्त 2025 को दोपहर 1 बजकर 54 मिनट (IST) पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप का केंद्र 2.09 S अक्षांश और 138.81 E देशांतर पर था और इसकी गहराई 39 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई.

 

7 अगस्त को भी आया था भूकंप

इससे पहले 7 अगस्त को भी एक और भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 थी. यह भूकंप 106 किलोमीटर की गहराई में आया था. NCS के अनुसार ये भूकंप 7 अगस्त 2025 को रात 8 बजकर 59 मिनट (IST) पर उत्तरी सुमात्रा, इंडोनेशिया में आया. भूकंप का केंद्र 1.03 N अक्षांश और 98.80 E देशांतर पर था, और इसकी गहराई 106 किलोमीटर नीचे की थी.

 

पिछले महीनों में भी महसूस किए गए झटके

पिछले महीने की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी में भी इसी तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 5.8 तीव्रता थी. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के अनुसार, यह भूकंप 106 किलोमीटर की गहराई में आया था.

इससे पहले अप्रैल 2025 में, पापुआ न्यू गिनी के न्यू आयरलैंड प्रांत के तट पर 12 अप्रैल को 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था. USGS की वेबसाइट के अनुसार, यह भूकंप कोकोपो शहर से लगभग 115 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में 72 किलोमीटर की गहराई में था.

गुरुत्व राजपूत

ज़ी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. पत्रकारिता की दुनिया में करीब 3 साल से ज्यादा का अनुभव है. लाइफस्टाइल से लेकर टेक-ऑटो और धर्म से जुड़ी खबरें लिखते हैं.  

