Shocking video: हवा में उड़ते विमान के एकदम करीब आ गया फाइटर जेट, यात्रियों की अटकी सांसें

Bomb threat in flight: हवा में उड़ते प्लेन के साथ थोड़ी सी भी चूक यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकती है. ऐसा ही वाकया ईजीजेट की फ्लाइट के साथ हुआ और विमान में सवार यात्रियों के हाथ-पांव फूल गए. अब इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो काफी हैरान करने करने वाला है. हालांकि बाद में इस घटना की सच्चाई सामने आई और पता चला कि फ्लाइट में बम होने की अफवाह के बाद सुरक्षा कारणों से फाइटर जेट ने इसका पीछा किया था. झूठी अफवाह फैलाने वाले बिट्रिश नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

यात्री विमान के करीब आया जेट

'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक गॉटविक से मेनोर्का जा रही ईजी जेट की फ्लाइट का आसमान में एक फाइटर जेट ने पीछा किया. एक यात्री ने विंडो सीट से उस जेट विमान का वीडियो बना लिया जो काफी चौंकाने वाला है. जेट विमान बिल्कुल फ्लाइट के नजदीक आ गया है बराबर में उड़ान भरने लगा. वीडियो में यह भले ही किसी फिल्मी सीन की तरह लग रहा हो लेकिन इस घटना के दौरान अंदर बैठे यात्रियों की जान पर बन आई थी.

ईजीजेट की फ्लाइट संख्या EZY8303 को जेट विमान ने तब एस्कॉर्ट किया गया जब प्लेन स्पेन के मेनोक्रा द्वीप पर उड़ रहा था. इस घटना की वजह से यात्री विमान करीब 30 मिनट की देरी से उतरा और करीब चार घंटे तक एयरपोर्ट पर खड़ा रहा. EasyJet ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह घटना तब हुई जब उसका एक यात्री विमान मोनोर्का में उतर रहा था.

कंपनी ने जारी किया बयान

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'ईजीजेट इस बात की पुष्टि कर सकता है कि लंदन गैटविक से मोनोर्का के लिए उड़ान संख्या EZY8303 को मोनोर्का में उतरते समय एक सैन्य विमान ने एस्कॉर्ट किया गया था और एहतियाती सुरक्षा जांच के कारण देरी से उतरा था.

कंपनी ने आगे अपने बयान में कहा कि अपने यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और हम यात्रियों का उनकी समझ के लिए आभार जताते हैं. लड़ाकू विमान सख्त दिशानिर्देशों का पालन करते हैं और गंभीर स्थिति में ही वह यात्री विमानों को रोकते हैं या उनका पीछा करते हैं.

यहां देखें VIDEO

@easyJet #a319 G-EZAO intercepted by Spanish Air Force on way to Menorca. passengers not being allowed to leave yet. @BigJetTVLIVE @BBCNews @SkyNews @SkyNewsBreak pic.twitter.com/MTWkQnU39x

— Ian Leslie (@iandrleslie) July 3, 2022