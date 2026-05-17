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Hindi Newsदुनियाहंता के बीच, एक और खतरनाक वायरस ने मचाया तांडव; इस देश में 80 लोगों से छीन ली जिंदगी

हंता के बीच, एक और खतरनाक वायरस ने मचाया तांडव; इस देश में 80 लोगों से छीन ली जिंदगी

Ebola Virus: हंता वायरस के खौफ से दुनिया के तमाम देश जूझ रहे हैं, इसी बीच कांगों और युगांडा में इबोला वायरस का कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों को मौत हो गई है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 17, 2026, 10:51 AM IST
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हंता के बीच, एक और खतरनाक वायरस ने मचाया तांडव; इस देश में 80 लोगों से छीन ली जिंदगी

Ebola Virus: कोविड-19 ने दुनियाभर में जो तबाही मचाई थी उसके बाद हम लोगों के अंदर एक डर सा समा गया है. जब भी किसी वायरस की बात होती है तो कोविड-19 का खयाल आने लगता है. इन दिनों हंता वायरस को लेकर लोग खौफ में हैं, हंता वायरस अटलांटिक में मौजूद क्रूज से दुनियाभर में फैला है. इसी बीच कांगों और युगांडा में इबोला वायरस की चपेट में आने की वजह से 80 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद आनन-फानन में WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है. 

80 से ज्यादा लोगों की मौत

हेल्थ अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि इस प्रकोप में इबोला वायरस का रेयर बुंडीबुग्यो स्ट्रेन शामिल है, जो ज्यादा आम जैरे स्ट्रेन से अलग है, रिपोर्ट्स के मुताबिक, 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पूर्वी इतुरी प्रांत में सैकड़ों संदिग्ध मामलों पर नजर रखी जा रही है, इस प्रकोप ने बॉर्डर पार फैलने का डर भी बढ़ा दिया है क्योंकि युगांडा और साउथ सूडान जैसे आस-पास के देश आपस में जुड़े हुए हैं.

रखी जा रही है नजर

इबोला दुनिया की सबसे खतरनाक वायरल बीमारियों में से एक है क्योंकि यह इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड के सीधे संपर्क में आने से तेजी से फैलती है और इससे गंभीर इंटरनल ब्लीडिंग, ऑर्गन फेलियर और मौत हो सकती है, यह बीमारी पहली बार 1976 में कांगो में इबोला नदी के पास सामने आई थी और तब से इसके कई प्रकोप देखे गए हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि लड़ाई, खराब हेल्थकेयर सिस्टम, भीड़भाड़ वाली रहने की जगहें और देर से इलाज अक्सर अफ्रीकी इलाकों में प्रकोप को और खराब कर देते हैं, हालांकि सरकारें और हेल्थ एजेंसियां ​​इस बीमारी को रोकने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन अभी का आउटब्रेक चिंता की बात है क्योंकि पहले के इबोला स्ट्रेन के लिए बनाई गई वैक्सीन इस रेयर वैरिएंट के खिलाफ उतना असरदार नहीं हो सकती हैं. 

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इबोला क्या है?

इबोला वायरस डिजीज (EVD) एक गंभीर और बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी है जो इबोला वायरस से होती है, यह मुख्य रूप से इंसानों और कुछ जानवरों जैसे बंदरों, चिंपैंजी और चमगादड़ों को प्रभावित करती है. इंसानों में घुसने के बाद यह बीमारी तेजी से फैलती है और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो बड़ी हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है.

यह वायरस इम्यून सिस्टम पर हमला करता है और ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचाता है, जिससे गंभीर मामलों में शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह भारी ब्लीडिंग होती है, इबोला में मौत की दर बहुत ज्यादा होती है, खासकर जब इलाज में देरी होती है. हालांकि, जल्दी मेडिकल केयर से बचने की संभावना बढ़ जाती है.

ये भी पढ़ें: हंता वायरस को लेकर WHO का बड़ा अलर्ट! इंसान के शरीर में कितने दिन रहता है वायरस? वैज्ञानिकों के सामने अब भी बड़ा रहस्य

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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