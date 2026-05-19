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Hindi Newsदुनियाइबोला का कहर जारी! इस देश में मिला नया जानलेवा वेरिएंट; इलाज करते हुए अमेरिकी डॉक्टर बना शिकार

इबोला का कहर जारी! इस देश में मिला नया जानलेवा वेरिएंट; इलाज करते हुए अमेरिकी डॉक्टर बना शिकार

 American Doctor Infected From Ebola: कांगो में इबोला के दुर्लभ बुंडीबुग्यो स्ट्रेन का प्रकोप तेजी से फैल रहा है. इलाज के दौरान एक अमेरिकी डॉक्टर भी संक्रमित हो गया. WHO ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है. कांगो और युगांडा में सैकड़ों संदिग्ध मामले और कई मौतें दर्ज हुई हैं. अमेरिका ने एयरपोर्ट स्क्रीनिंग और यात्रा प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 19, 2026, 07:07 AM IST
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Ebola Virus
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Ebola Virus Outbreak: अफ्रीकी देश कांगो में इबोला वायरस के खतरनाक प्रकोप ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. इबोला के दुर्लभ ‘बुंडीबुग्यो स्ट्रेन’ की चपेट में एक अमेरिकी डॉक्टर भी आ गया है, जो कांगो के अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा था. तेजी से फैलते संक्रमण और बढ़ती मौतों के बीच WHO ने इस प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है.

ताजा जानकारी के अनुसार, कांगो के इटुरी और नॉर्थ किवू प्रांतों में अब तक 300 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 118 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं पड़ोसी देश युगांडा ने भी इस वायरस से जुड़ी दो मौतों की पुष्टि की है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह संक्रमण कई हफ्तों तक बिना पहचान के फैलता रहा, जिससे हालात और गंभीर हो गए.

इलाज करते-करते संक्रमित हुआ अमेरिकी डॉक्टर

कांगो के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो-मेडिकल रिसर्च के मेडिकल डायरेक्टर जीन-जैक मुयेम्बे ने पुष्टि की कि इटुरी प्रांत की राजधानी बुनिया में इलाज के दौरान एक अमेरिकी डॉक्टर इबोला की चपेट में आ गया. अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी माना है कि यह संक्रमण वर्क-रिलेटेड एक्सपोजर यानी इलाज के दौरान संपर्क में आने से हुआ. CDC के इबोला प्रतिक्रिया प्रबंधक सतीश पिल्लई ने बताया कि अमेरिका 6 और लोगों को निगरानी के लिए निकालने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें वायरस के संपर्क में आने का खतरा है.

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गलत टेस्टिंग ने बढ़ाया संकट

विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती जांच में इबोला के गलत स्ट्रेन की पहचान की जा रही थी, जिसके कारण कई मामलों में फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आई. इससे वायरस को फैलने का समय मिल गया. Georgetown University के सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स के डायरेक्टर मैथ्यू एम. कैवनघ ने कहा कि शुरुआती जांच की गलती के कारण स्वास्थ्य एजेंसियां कई महत्वपूर्ण हफ्ते गंवा बैठीं. उनके मुताबिक, अब हालात ऐसे हैं कि दुनिया एक बेहद खतरनाक वायरस के खिलाफ पीछे से लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के उस फैसले की भी आलोचना की, जिसमें WHO से अलग होने और विदेशी सहायता फंडिंग में कटौती की बात कही गई थी.

खनन क्षेत्र से शुरू हुआ संक्रमण

कांगो सरकार के अनुसार इस प्रकोप से पहली मौत 24 अप्रैल को बुनिया में हुई थी. बाद में शव को मोंगबवालू स्वास्थ्य क्षेत्र ले जाया गया, जो एक घनी आबादी वाला खनन इलाका है. स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि इसी वजह से संक्रमण तेजी से फैला. अब बुनिया, गोमा, मोंगबवालू, बुटेम्बो और न्याकुंडे जैसे शहरों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है. कांगो के स्वास्थ्य मंत्री सैमुअल रोजर काम्बा ने बताया कि सरकार तीन नए उपचार केंद्र खोल रही है, जबकि WHO प्रभावित इलाकों में विशेषज्ञ और मेडिकल सामग्री भेज चुका है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 350 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं. संक्रमितों में अधिकांश की उम्र 20 से 39 वर्ष के बीच है और 60 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं.

अमेरिका ने बढ़ाई सख्ती

इबोला के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए हैं. CDC ने कांगो और युगांडा से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट स्क्रीनिंग शुरू कर दी है. साथ ही प्रभावित क्षेत्रों से जुड़े कुछ यात्रियों के लिए वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं. CDC ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वे बुखार, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण वाले लोगों से दूरी बनाए रखें. एजेंसी ने यह भी कहा कि एयरपोर्ट्स पर ऐसे यात्रियों की पहचान के लिए विशेष निगरानी की जा रही है. इसके अलावा पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले गैर-अमेरिकी नागरिकों पर प्रवेश प्रतिबंध भी लागू किया गया है.

आखिर क्या है बुंडीबुग्यो स्ट्रेन?

बुंडीबुग्यो वायरस इबोला का एक बेहद दुर्लभ प्रकार है. 1976 के बाद से कांगो और युगांडा में इबोला के 20 से अधिक प्रकोप सामने आ चुके हैं, लेकिन बुंडीबुग्यो स्ट्रेन की पहचान अब तक केवल तीसरी बार हुई है. इबोला एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ जैसे रक्त, उल्टी और वीर्य के संपर्क से फैलती है. इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बिना वजह खून बहना शामिल है. सबसे चिंता की बात यह है कि इस समय बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के लिए कोई वैक्सीन या विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है. यही कारण है कि स्वास्थ्य एजेंसियां तेजी से संपर्क ट्रेसिंग, आइसोलेशन और निगरानी बढ़ाने में जुटी हुई हैं.

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वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

इस प्रकोप ने एक बार फिर वैश्विक स्वास्थ्य तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. खासकर तब, जब अमेरिका पहले ही WHO से अलग होने और USAID फंडिंग में कटौती जैसे फैसले ले चुका है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शुरुआती निगरानी और सहायता व्यवस्था मजबूत होती, तो हालात इतने गंभीर नहीं बनते. फिलहाल WHO, CDC और कांगो के स्वास्थ्य अधिकारी मिलकर संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन तेजी से फैलते वायरस और वैक्सीन की अनुपलब्धता ने दुनिया को फिर एक बड़े स्वास्थ्य संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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