सावधान! तेजी से पैर पसार रहा है इबोला, WHO ने जारी किया बड़ा अलर्ट; पूरी दुनिया में मचा हड़कंप

अभी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से उबरी ही थी कि अब एक और नया संकट पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया. एक और जानलेवा वायरस ने दुनिया की नींद उड़ा दी है. इस जानलेवा वायरस का नाम है 'इबोला' शुक्रवार (22 मई) को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी दी कि कांगो में फैला इबोला संक्रमण अब तेजी से बढ़ रहा है और देश के भीतर इसका खतरा बेहद गंभीर स्तर तक पहुंच चुका है. WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि हालात को देखते हुए संगठन ने कांगो के लिए जोखिम की श्रेणी को 'हाई' से बढ़ाकर 'वेरी हाई' कर दिया है.

टेड्रोस ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अब तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला के 82 मामलों की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि सात लोगों की मौत भी दर्ज की गई है. हालांकि उन्होंने साफ कहा कि असली स्थिति इससे कहीं ज्यादा भयावह हो सकती है. WHO के मुताबिक फिलहाल करीब 750 संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई है और 177 संदिग्ध मौतों की भी जानकारी सामने आई है. यानी संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है और कई इलाके इसकी चपेट में आ चुके हैं.

पड़ोसी देश में मिले इबोला के दो मामले

पड़ोसी देश युगांडा में भी इबोला के दो मामले मिले हैं. दोनों संक्रमित लोग कांगो से यात्रा करके वहां पहुंचे थे. इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है. हालांकि WHO का कहना है कि फिलहाल युगांडा की स्थिति नियंत्रण में है और वहां हालात स्थिर बने हुए हैं. इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी आपात कदम उठाए हैं. यूएन ने अपनी सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड से 6 करोड़ डॉलर जारी किए हैं ताकि कांगो और आसपास के देशों में तेजी से राहत और इलाज का काम आगे बढ़ाया जा सके.

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अमेरिका ने मदद के लिए 2.3 करोड़ डॉलर की मदद का ऐलान

अमेरिका ने भी इबोला से निपटने के लिए 2.3 करोड़ डॉलर की मदद देने का ऐलान किया है. साथ ही प्रभावित इलाकों में 50 तक इबोला ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित करने की योजना की बात कही गई है. हालांकि युगांडा के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अभी तक अमेरिका की ओर से ऐसे किसी सेंटर की स्थापना की जानकारी नहीं मिली है. स्वास्थ्य एजेंसियों का मानना है कि अगर संक्रमण को जल्द नहीं रोका गया तो यह पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा संकट बन सकता है. फिलहाल मेडिकल टीमें प्रभावित इलाकों में निगरानी, जांच और इलाज का काम तेज करने में जुटी हैं.

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