US-Iran War: कबाड़ बन जाएंगे ईरान के कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स...अमेरिका ने बुला लिए सबसे घातक शिकारी

Iran War: अमेरिका ने युद्ध के 32वें दिन अपने दो घातक विमानों को मिडिल ईस्ट में तैनाती के लिए बुलाया है. EA-37B कंपास कॉल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स की मदद से ईरान के तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम ठप किए जा सकते हैं.
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Iran-US War: अमेरिका अब किसी भी कीमत पर ईरान को झुकाना चाहता है. ईरान में जमीनी लड़ाई का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है ताकि सैन्य ऑपरेशन के जरिए ईरान के यूरेनियम पर कब्जा कर उसे न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोका जा सके. इसी वजह से अमेरिका ने अब जंग में उतरने के लिए अपने 'सबसे घातक शिकारी' को बुलाया है.
यह हथियार ऐसा है, जो युद्ध का परिणाम तय कर सकता है. इस हथियार है EA-37B कंपास कॉल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स. दो विमान अमेरिका से ब्रिटेन पहुंच चुके हैं और जल्द ही इनको मिडिल ईस्ट में तैनात किया जाएगा.
यूएस सेंट्रल कमांड को अब अपने मुल्क का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज जैमिंग क्षमता वाला विमान मिलेगा, जिससे दुश्मन मुल्क के कम्युनिकेशन, साइबर, कंप्यूटर्स, सर्विलांस, एयर डिफेंस और कमांड सिस्टम जाम हो जाएंगे. जबकि यह इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग भी मुहैया कराएगा.
यह विमान सुरक्षित दूरी से सटीक जैमिंग कर सकता है.यह अपने पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा सेफ माना जाता है.
खुफिया जानकारी जुटाने के लिए यह विमान कई तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिटर्स की जगह का भी पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है.
यह विमान 600-767 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है. यानी 0.8 मैक.
इसकी रेंज 4400 नॉटिकल मील है और यह 450000-51000 फीट तक उड़ान भर सकता है.
इसमें 9 लोग सवार हो सकते हैं, जिसमें दो पायलट्स और 7 लोग मिशन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को संभालते हैं.
23 अगस्त 2024 को डेविस मॉनथन एयरफोर्स बेस पर 43 इलेक्ट्रॉनिक स्क्वॉड्रन को पहला एयरक्राफ्ट सौंपा गया था. 31 मार्च 2026 को इसकी पहली तैनाती की गई है. अमेरिकी एयरफोर्स कुल 10 EA-37B एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बना रही है. इटली पहला ऐसा विदेशी मुल्क है, जिसने साल 2025 में दो विशेष विमानों को खरीदने के लिए डील साइन की है.
गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर यह युद्ध जीतना चाहते हैं. उन्होंने तमाम देशों को कहा कि तेल खरीदने के दो ही विकल्प हैं. या तो अमेरिका से खरीद लें या फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जाएं और वहां से खरीद लें. उन्होंने नाटो सदस्य देशों के रवैये पर भी सवाल उठाए. फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने अपना एयरस्पेस हमले के लिए अमेरिका को देने से मना कर दिया है. लिहाजा यह भी ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है.