दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा! क्या ट्रंप की जिद से हिले जाएगा फेड? यूरोपीय सेंट्रल बैंक की चीफ की चेतावनी
ECB chief Christine Lagarde: ईसीबी चीफ क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए फेड के ब्याज दरों पर फैसलों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर-कानूनी बताया है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था में और अनिश्चितता बढ़ रही है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 01, 2025, 09:50 PM IST
यूरोपीय सेंट्रल बैंक की चीफ क्रिस्टीन लगार्ड ने अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर गंभीर चेतावनी दी है. क्रिस्टीन लगार्ड ने सोमवार को कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल (Jerome Powell) या गवर्नर लिसा कुक (Lisa Cook) को हटाते हैं, तो यह अमेरिका और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा. उन्होंने बताया कि ऐसा कदम दुनिया के सबसे ताकतवर केंद्रीय बैंक की आजादी को कमजोर करेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, लगार्ड ने एक इंटरव्यू में कहा, 'अगर अमेरिकी Monetary Policy Independent न रहकर किसी शख्स के आदेश पर चलने लगे, तो इसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के संतुलन पर पड़ेगा और यह दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय होगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.'

ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की क्यों की आलोचना?

जबकि, ट्रंप ने ब्याज दरों में कटौती न करने के लिए कई बार फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की आलोचना की है. इसको लेकर ट्रंप ने उन्हें हटाने की धमकी भी दी है. साथ ही, वे लिसा कुक को भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं. कुक इस फैसले के खिलाफ अपील कर रही हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है.

'बिना नोटिस या सही कारण बताए किसी फेड गवर्नर को नहीं हटाया जा सकता'

कुक के वकीलों ने शुक्रवार को कोर्ट को बताया कि बिना नोटिस या सही कारण बताए किसी फेड गवर्नर को नहीं हटाया जा सकता. जबकि, कुक को उनके हटाए जाने की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट से मिली थी. अगर ट्रंप कुक को हटा देते हैं, तो वे किसी नए शख्स को उनकी जगह नामित कर सकते हैं.  लेकिन, उनका कार्यकाल 2038 तक है. हालांकि, कुक का कहना है कि राष्ट्रपति के पास उन्हें हटाने का 'कोई अधिकार' नहीं है.

बड़े इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट्स 

बड़े इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट्स ने कहा है कि राजनीति का दखल केंद्रीय बैंकों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है. इससे महंगाई पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है. ट्रंप की टैरिफ नीतियों और फेडरल रिजर्व की आजादी पर सवाल उठने की वजह से हाल के महीनों में अमेरिकी सरकार की उधारी लेने की लागत बढ़ गई है. क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा कि ट्रंप के लिए फेड की ब्याज दरों से जुले फैसलों पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल होगा. उन्होंने बताया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी फेड गवर्नर को सिर्फ बड़े घोटाले या गंभीर गलत काम (Gross Misconduct) की स्थिति में ही हटाया जा सकता है.

वहीं, लेगार्ड ने रेडियो क्लासिक को यह भी बताया कि अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी बताया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक और अनिश्चितता बढ़ गई है.

'यूरोजोन के किसी भी देश में सरकार गिरने का खतरा चिंता की बात'

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की चीफ क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा है कि फ्रांसीसी सरकार के गिरने की संभावना चिंता का विषय है. उन्होंने बताया कि पिछले छह सालों में ECB चीफ के तौर पर उन्होंने देखा है कि राजनीतिक घटनाक्रम और सियासी जोखिम का सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ता है. लगार्ड ने चेतावनी दी, 'यूरोजोन के किसी भी देश में सरकार गिरने का खतरा चिंता की बात है.'

