उड़ान भरते ही आपस में टकरा गए 2 विमान, खेत में बने आग का गोला; 1 की मौत

Ecuador Plane Crash: इक्वाडोर में दो छोटे विमान आपस में टकराकर क्रैश हो गए. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए. दुर्घटना को लेकर फायर डिपार्टमेंट मौके पर पहुंची.
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Plane Crash: दुनियाभर में पिछले कुछ समय से विमान क्रैश की कई घटनाएं सामने आई हैं. वहीं अब इक्वाडोर में एक बड़ी घटना देखने को मिली है. यहां खेती वाले इलाके में दो छोटे विमानों की आपस में टक्कर हो गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. घटना को लेकर फायर डिपार्टमेंट रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तुरंत पहुंचा.
'नेशनल इमरजेंसी सर्विस' के मुताबिक गुरुवार ( 26 मार्च 2026) को इक्वाडोर के सेंट्रल कोस्ट पर स्थित ग्रामीण इलाके में 2 छोटे विमानों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और अज्ञात संख्या में लोग घायल हो गए. घटना को लेकर पुएब्लो विएजो में दमकल विभाग ने आपातकालीन स्थिति में पहुंचकर मदद की.
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इमरजेंसी सर्विस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि दुर्घटना के कारणों की जांच अभी जारी है. एजेंसी की ओर से उपलब्ध कराई गई तस्वीरों में खेत में आग की लपटों से घिरे छोटे विमानों का मलबा दिखाई दे रहा है. हादसे को लेकर फिलहाल और कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
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बता दें कि इससे पहले बीते दिनों 125 सैनिकों और क्रू मेंबर्स को ले जा रहा एक कोलंबियाई मिलिट्री प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. यह विमान इक्वाडोर और पेरू के साउथ बॉर्डर के पास स्थित प्यूर्टो लेगुइजामो से उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही दुर्घटना का शिकार हो गया.